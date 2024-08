Cerca de las diez de la noche, las declaraciones de José Mayans posteriores a las de Cristina Kirchner seguían resonando en los medios y en el frente interno de Unión por la Patria. Por eso este senador junto a Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti improvisaron un encuentro a última hora del día para dejar en claro el rumbo del espacio en los dos ejes que generaron polémica en las últimas horas: el vínculo con Victoria Villarruel y la posibilidad de un juicio político al Presidente Javier Milei.

Los senadores que responden a la vicepresidenta reafirmaron que el peronismo, o por lo menos el kirchnerismo, nunca va a tender puentes con personas o partidos que reivindican la libertad de genocidas y la dictadura. Este encuentro se dio después de recibir a organismos de Derechos Humanos que llegaron al Congreso preocupados por los movimientos de La Libertad Avanza y el acto en el que ayer mismo Victoria Villarruel homenajeó a las víctimas civiles del 70.

José Mayans: "Villarruel se aproxima ideológicamente un poquito más a nosotros que a Milei"

El primer paso para mostrar unidad en este tema será un comunicado que firmaran todos los senadores de Unión por la Patria rechazando este encuentro en el que la vicepresidenta aseguró que “reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo”.

Los tres legisladores dejaron en claro que el diálogo institucional con la vice debe continuar, pero se reafirmó que no tienen ni deben tener nada que ver con su figura. Mayans, que venía de bromear con la compañera de fórmula de Milei que había que profundizar la amistad, sostuvo con convicción en el encuentro que él no va hacia ningún lugar con la dirigente de La Libertad Avanza. El senador formoseño asegura que no tiene diferencias con Cristina Kirchner sobre esto y pretende ponerle fin a los cruces de las últimas horas.

El otro eje tuvo que ver con la posibilidad de un juicio político a Javier Milei. Los senadores remarcaron que “no van a ser partícipes necesarios” de esto desde ningún punto de vista: ni mediático, como lo hace Guillermo Moreno, ni institucional como desde la propia Casa Rosada entiende que sí lo hizo Mauricio Macri al mostrar que tiene la llave de los dos tercios de los votos.



Cristina Kirchner pidió "pericia psiquiátrica" para los que dicen que Villarruel es peronista

“Si hay algo que somos es ser respetuosos de la voluntad popular y de los tiempos electorales”, sostuvieron los tres senadores parafraseando a Cristina Kirchner. En el entorno de la exvicepresidenta recuerdan incluso cuando un sector del peronismo en la Cámara de Diputados deslizó hacer un acuerdo con el PRO para que la presidencia quede en manos de Cristian Ritondo. Tuvo que intervenir CFK para decirles que ese lugar le corresponde al oficialismo.

“Nosotros no vamos a ser cómplices de algunas encerronas que están queriendo hacer otros sectores”, fue una de las frases que quedó. Si algún espacio planea ir contra el jefe de Estado, el peronismo avisa que no acompañará.

También quedó claro que Unión por la Patria debe seguir tejiendo acuerdos en el Congreso, pero estas alianzas tendrán que ver con avanzar con proyectos que signifiquen una mejora para su electorado. En lo inmediato pueden sancionar el proyecto de financiamiento universitario. Esperan también el veto de Milei a la reforma jubilatoria para rechazarlo. Y harán lo propio con el DNU que le da $ 100 mil millones extra a los servicios de inteligencia.