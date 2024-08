José Mayans le respondió a Cristina Kirchner: "A quien puso a Alberto como presidente del peronismo hay que mandarlo al psiquiátrico"

Sin nombrarla, pero en obvia referencia, el senador de UxP José Mayans le respondió a Cristina Fernández de Kirchner sobre la frase de la exmandataria sobre el presunto "peronismo" atribuido por algunas voces a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, escribió el lunes Cristina en su cuenta de X, como una forma de meter una cuña en el tema. Uno de los virtuales apuntados fue, precisamente, el formoseño Mayans, que en la última sesión del senado había mencionado a Javier Milei como “jamoncito” y frente la reacción de la Villarruel le sugirió “profundizar la amistad”.

El mismo lunes y otra vez este martes, el jefe del bloque de UxP en el Senado habló de una "mayor cercanía" ideológica de la vice al peronismo que a las posturas del jefe del gobierno del que forma parte. Le hizo guiños a Villarruel por su pensamiento "nacionalista", su opinión sobre la cuestión Malvinas y otros puntos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Moreno volvió a "defender" a Villarruel y reivindicó al padre: "No inventemos cosas como hacemos con Venezuela"

En el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial, Mayans, hablando sobre nuevamente Villarruel, trajo a colación la frase de Cristina y lanzó un comentario en tono de chicana hacia la expreidenta.

"A Alberto (Fernández) lo pusieron de presidente del partido y él se manifestaba social demócrata", introdujo. Y arremetió con un pregunta (o tres en una): "¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos al psiquiátrico? ¿Qué hacemos?".

"Le está hablando a Cristina", le planteó el conductor.

"No, no sé quien le puso. Hubo un grupo de dirigentes que dijo que Alberto tenía que ser el presidente del partido", respondió Mayans. Y completó: "No sé si ella lo puso, pero no he escuchado opiniones en contra de esto".

La frase de Cristina Kirchner sobre el "peronismo" de Victoria Villarruel

En momentos en que algunos sectores y referentes del peronismo parecen enviarle mensajes a Victoria Villarruel y la vice mantiene tiene una relación tirante con Javier Milei, Cristina Kirchner descartó una cercanía entre su espacio político y la actual vicepresidenta.

Villarruel homenajeará a las "otras víctimas" de la violencia de los 70 en plena polémica por la visita a genocidas

"Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, fue la frase textual de la expresidenta en su cuenta de X.

El breve mensaje, no hizo mención a ningún nombre puntual.Pero consultado sobre el tema por Modo Fontevecchia, el senador Mayans aseguró que la vice "tiene, quizá, visiones más próximas a la nuestra" y mientras que Milei "dice que es una persona anti-Estado", ella "es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores".

LT