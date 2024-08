José Mayans: "Villarruel se aproxima ideológicamente un poquito más a nosotros que a Milei"

José Mayans protagonizó un divertido episodio en el que bromeó junto a Victoria Villaruel por el sobrenombre que ella le puso anteriormente al Presidente, "jamoncito", y le dijo: "tenemos que profundizar la amistad". Consultado, dijo que su simpatía con Villarruel se debe a las constantes reuniones de labor parlamentaria que comparten ambos con los jefes de los otros bloques. También criticó las políticas de Milei, especialmente el manejo previsional, que, según opina, llevaron al avance de la pobreza, la indigencia y el desempleo. “No creo que en este momento estén dadas las condiciones para un juicio político, pero está haciendo un camino feo él”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Mayans es senador nacional por Formosa, reelegido en 2005, 2011, 2017 y 2023, y presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Antes se desempeñó como diputado nacional, desde 1987.

“Tenemos que profundizar nuestra amistad, presidenta”, le dijo José Mayans a Victoria Villarruel al final del tratamiento de la nueva fórmula jubilatoria que se aprobó en la Cámara baja.

Se convirtió en el personaje del mes, el Romeo, con la vicepresidenta...

Simplemente hice una broma. Lo que pasa es que nosotros, los jefes de bloques, nos encontramos todas las semanas en las reuniones de labor parlamentaria con la vicepresidente, para definir qué vamos a hacer con las comisiones, con la sesión. Obviamente, más allá de tener visiones distintas con los presidentes de los distintos bloques, tenemos mucho diálogo, porque en eso consiste el Parlamento. Eso no quiere decir, obviamente, que estemos alineados unos con otros. Hay temas centrales, como el sistema previsional argentino, que representa el 50% del presupuesto, que encontró un consenso muy alto, tanto en Diputados como en el Senado, porque tuvimos votaciones que superaban prácticamente los 60 votos, cuando los dos tercios son 48 en el Senado.

Fue simplemente eso, se me ocurrió una broma por el tema de “jamoncito”, y por supuesto que despertó todo tipo de suspicacias. Victoria es muy leal al presidente y a su programa de gobierno.

Hay lenguajes de palabras y lenguajes analógicos, de gestos, que transmiten, muchas veces, mucho más. En el caso de ella, se percibía mucha empatía con el chiste que usted le hacía...

Lo que pasa es que ella había hecho una entrevista, y me vino a la memoria por la disputa que ella tenía con la hermana del presidente, donde los seguidores de Victoria dicen que la gente no eligió a Karina Milei, sino que a Milei y a ella, que fue su compañera de fórmula.

Tengo entendido que hubo disputa en lo que había prometido Milei, que ella iba a manejar Seguridad y Defensa, y evidentemente no cumplió, lo que genera una disputa muy fuerte.

Ella se rió porque es inclusive de hacer bromas en labor parlamentaria. Tiene ese tipo de carácter. En las reuniones que nosotros tenemos es una persona muy amable. Pero se manifiesta siempre muy a favor del Presidente y su programa de gobierno. Y, obviamente, nosotros tenemos una visión absolutamente distinta respecto a lo internacional, los alineamientos, el tema educativo y el laboral. Tenemos diferencias fuertes.

¿Puede ser que haya un punto en que haya más cercanía ideológica entre ella, usted y el peronismo que entre Javier Milei y el peronismo, y que eso tengan que ver con que Milei, al ser anarquista, es anti-Estado y universalista, y ella, al ser una nacionalista, tiene diferencias en ese punto?

Tiene, quizá, visiones más próximas a la nuestra, por esto que usted dice. Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores.

Obviamente hicieron una especie de coalición, pero, para mí, por la dicción que ella tiene, Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei, sobre todo en materia de definiciones que hacen a las cuestiones internacionales, porque, para mí, el alineamiento regional es fundamental, y no tenemos nada que ver con el alineamiento de Milei con Estados Unidos. Nosotros somos más pro integración latinoamericana. Con respecto al rol del Estado, nosotros tenemos una visión que creo ella comparte, porque incluso hace poco, cuando recibió un diploma, dijo que está orgullosa de ser la universidad pública. Eso es lo que define ella.

Pero, lo importante para mí es lo que está pasando con respecto al tema de definiciones que se van dando, por ejemplo en el tema previsional. Cuando escuché a Milei decir que hicimos una aprobación que va a llevar el 62% del PBI, que alcanza 350 mil millones de dólares, es un disparate. Porque no tiene nada que ver lo que dice Milei con la realidad que nosotros votamos.

¿Usted es senador desde el 2001?

Primero fui diputado provincial, a los 30 años, después fui presidente de la Legislatura de Formosa, por 10 años, y después senador. Desde 2001 que estoy como senador.

No hay nadie que tenga esa experiencia en el senado, ¿o estoy equivocado?

Me parece que no...

Después integré el Parlamento del Mercosur por ocho años, ad honorem en Uruguay, y fui vicepresidente. Llegué a la presidencia, pero no acepté porque era senador.

¿Usted es el único que estuvo en la asamblea legislativa del 2001?

Sí. Y en la reunión que le propuso a Rodríguez Sáa.

Usted habló respecto de que podían darse las condiciones para los dos tercios que llamarían a un juicio político a Milei que derivaría, de avanzar, en una Asamblea Legislativa. Con su experiencia, ¿encuentra algún punto de comparación con aquel en 2002?

El periodista me preguntó si yo descartaba el tema del juicio político. Yo no puedo descartar nada que esté en la Constitución, porque la Constitución habla de discapacidad sobreviniente. Entonces, las declaraciones, para contrarrestar, porque Milei da esas declaraciones que son muy fuertes, donde nos ha llamado delincuentes y nos ha dicho una serie de adjetivos a todos los legisladores, tanto a diputados como senadores...

"Ratas" también, por ejemplo...

Es lamentable, realmente, que un presidente se dirija así a los parlamentarios. Si se le aprueba la Ley Bases, halaga a todo el mundo, y si no se aprueba, nos dice que somos todos delincuentes.

Entonces, yo le dije al entrevistador que Milei tiene declaraciones que son para el psiquiatra, y que no descarto nada, ¿por qué voy a descartar? ¿Quién soy yo para descartar lo que está establecido en la Constitución?

No creo que en este momento estén dadas esas condiciones, pero está haciendo un camino feo él. Porque ¿a vos te parece que la deuda puede subir 81 mil millones de dólares en siete meses? ¿A dónde vamos con ese tema?

¿A este ritmo se llega?

Ahora, con su experiencia, José, siendo el único senador que estuvo en la Asamblea Legislativa del 2002 y recién dijo que Milei va en un camino "feo". ¿Cómo imagina el 2025? ¿Imagina que pueden darse las condiciones que ahora ve que nos están dando? ¿Cuál es su perspectiva? Apelo a su experiencia...

Veo que hay un fuerte descontento social por el hecho de que la pobreza, la indigencia y el desempleo avanzan. Perdimos 600 mil puestos de trabajo en siete meses, y hay un esquema de enajenación del país.

Lo que me disgustó mucho es el tema de la energía nuclear, porque creo que eso no puede estar en manos privadas. Eso sí me disgustó. Y además, que cambien gente que tiene experiencia por el solo hecho de haber compartido el gobierno nuestro. Entonces, va creando un clima de confrontación que es muy fuerte con los distintos sectores políticos.

Hasta escuché a Pichetto decir que le gustaría que el presidente analice muy bien el tema porque puede desembocar en una cuestión social importante. Coincido en eso, porque si estamos hablando de cinco millones de personas que están por debajo de los 200 mil pesos, o sea, que están prácticamente en la indigencia, está creciendo el descontento social, porque obviamente tenemos un país que está en dólares y hay gente que no puede comprar directamente lo básico, que son los medicamentos o los alimentos. Entonces, no es un programa económico decir "déficit cero" y no darle nada a las provincias, que es donde se recauda.

Las provincias tienen sus dificultades y están tratando de atajar. Por eso hay muchos gobernadores, por ejemplo, el tema de la inversión pública está totalmente parado. A las cajas previsionales no les envían los fondos desde diciembre.

Por lo que vi, le molestó tanto el artículo décimo porque es donde dice que tiene que recomponer esos convenios, o sea, tiene que resolver el tema de los convenios que tiene con las provincias. Por eso quieren vetar la ley, porque no puede ser que tengan convenios con 13 provincias donde se recauda, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, son 13 provincias, lo que nutre prácticamente el sistema provisional. Y a parte de eso, el Presidente se olvida de decir que hay aportes que son de los trabajadores y aportes que son de la patronal. Obviamente, hay una parte de la diferencia que tiene que poner la parte impositiva.

Entonces, está profundizando el descontento social y esto es como decía Mao, “una sola chispa puede incendiar la pradera”. Cuando se enoja la gente, en un milímetro cambia todo.

Alejandro Gomel: El PRO ahora sacó un comunicado diciendo que está a favor del veto. ¿Esto puede hacer, en Diputados, que se caigan esos dos tercios y no se pueda insistir con la ley de movilidad jubilatoria?

Lo que escuché de los presidentes de los bloques es que ellos confían en ver qué veta. Creo que a ellos les preocupaba mucho el cuarto y el décimo, que es el tema de la actualización y el tema de las cajas provinciales. Hay que ver qué veta el presidente para saber qué respuesta va a tener.

Hay personajes de la historia, por ejemplo, el Shah de Irán, que tenía atrás a Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, pero con el descontento terminó en un verdadero desastre, la revolución islámica. Entonces, por más que uno tenga todo el poder...

Si el programa económico no cierra y tenemos 56% de pobreza en crecimiento y vamos perdiendo empleo, no basta con tener los poderes públicos, porque, en definitiva, los poderes públicos son para resolver el problema de la gente, no para profundizarlo.

Creo que si ellos meditan el tema, por la diferencia que existe, porque estamos hablando de 317 mil pesos contra 290 mil pesos, o sea, es una miseria lo que está discutiendo el presidente. Entonces, si hace eso con un sector que está totalmente lastimado, yo creo que va a profundizar el descontento y la bronca.

Nada hacía pensar que, en lo de de La Rúa que mencionó Jorge, el Gobierno se iba a caer en 10 días, porque nosotros juramos y a los 10 días se cayó el Gobierno. Era porque iba creciendo el descontento social, y hay provincias que están pensando en bonos. Hay una provincia ya los tiene. No le envías para educación, no le envías para salud, no le envías para el sistema previsional, borras la inversión pública, ¿qué van a hacer con el presupuesto que viene para el 2025?, ¿van a eliminar la obra pública del presupuesto del 2025? Ahí vamos a tener un conflicto legal muy fuerte entre las provincias y Nación, porque nosotros tenemos el presupuesto plurianual, que fue aprobado por el Congreso, y también fue ratificado por ley. O sea que está refrendado por los poderes ejecutivos anteriores, y son compromisos que han tomado los estados provinciales con el sector privado, porque las licitaciones que se presentan son del sector privado. Todas las provincias en este momento tienen conflictos.

Nosotros tenemos acá 56 obras paralizadas. ¿Qué va a hacer el Gobierno en el presupuesto del 2025? ¿Va a eliminar la inversión pública y la inversión plurianual? Eso es un conflicto que va a terminar en la Corte, obviamente.

Claudio Mardones: Más temprano tuvimos la oportunidad de hablar con Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, y nos decía que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ya tiene en mente convocar a una sesión el próximo jueves para tratar la boleta única de papel. Pero a esto se suma, y corríjame, la preferencia que pidió el radicalismo para tratar en la próxima sesión la ley de financiamiento universitario y la posibilidad…

De lo que habíamos hablado era de que se iba a reunir la Comisión de Educación el miércoles, e iba a darle dictamen, porque si el tratamiento no tiene despacho, se necesitan dos tercios. Entonces, el miércoles se reúne la Comisión de Educación, va a elaborar un despacho, que puede ser de mayoría y minoría, y a partir de ahí necesitamos siete días.

Y después, tenemos otro tema que es Inteligencia, que ya está habilitado para el recinto, con la mayoría simple de 37 votos.

CM: ¿Los tienen? ¿Cree que está en condiciones para eso?

Creo que si se comportan como en Diputados, sí.

Todos los que hablaron en Diputados dijeron alguna cosa con respecto a no tener 100 mil millones de pesos de carácter reservado para que la gente no sepa a donde va a parar esos fondos. Lo dijeron todos los que hablaron en Diputados, que estaban en contra de eso. Todos los partidos están en contra de ese fondo reservado de 100 mil millones de pesos, ¿van a tener una visión distinta ahora en el Senado?

Te voy a dar un adelanto: si miras el Boletín Oficial de hoy, le hicieron un adelanto de 15 millones a Misiones como garantía para la CAF y otros 40 millones a Entre Ríos. No sé si el Ejecutivo comenzó a operar para el tema legislativo.

CM: Ha visto además que algunos integrantes del oficialismo, y también algunos del radicalismo, dicen que está creada la Bicameral de Inteligencia. Recién hablábamos con Leopoldo Moreau y decía que en la Bicameral, el análisis de los fondos reservados es ex post. Es decir, cuando ya se realizaron. ¿Cree que eso puede tallar para restar porotos a la hora de analizar el DNU?

Es una excusa, porque la Comisión de DNU tiene 10 días para tratarlo. Una vez que pasan los 10 días, por la ley, queda habilitado directamente. No tiene nada que tratar la Comisión, no es para el tratamiento de la Comisión de Inteligencia. Lo que la Comisión de Inteligencia puede hacer es citar a los responsables para ver en qué quiere aplicar los fondos y para qué necesita 100 mil millones de pesos. Eso sí puede hacerlo la Comisión de Inteligencia.

Aparte, también controla a la Unidad de Información Financiera (UIF), y la Inteligencia Criminal y Militar. Es completa la Comisión. Así que puede citar a las personas. Además, se tiene que reunir por el trabajo que tiene que hacer la Comisión. Pero obviamente todo es de carácter reservado.

Nosotros queremos tratar el tema del fondo, ya lo manifestamos. También el tema universitario, el tema de boleta única y una objeción respecto a la Provincia de Buenos Aires, ya que de acuerdo al sistema electoral es inaplicable esa boleta. Así que bueno.

Me quedé con el comienzo, cuando usted citó la frase de Mao de que "una chispa enciende la pradera". Gildo Insfran, en sus orígenes, era maoísta. ¿Usted también cuando comenzó su carrera política tenía influencia maoísta?

No. Eso es lo que dijo Perón, yo soy muy peronista. Gildo también es muy peronista, ¿de dónde sacó eso de que es maoísta?

En un sincretismo. Había puntos de contacto con la tercera posición entre Mao y Perón. Así que tampoco sería un disparate...

