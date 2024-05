Horacio Rovelli: "La deuda que tomó Milei en estos 4 meses es mayor que la que tomó Alberto en 4 años"

El economista Horacio Rovelli aseguró que la deuda que tomó el presidente Javier Milei es mayor a la recaudación de los últimos 4 meses, lo que es preocupante para el equilibrio económico del país. A su vez, sostuvo que el “brutal ajuste” beneficia sólo a los empresarios que acumulan capitales. “Lo justo sería que sea un país para todos, no para una minoría que tiene dólares”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Horacio Rovelli es economista y profesor de Políticas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, es crítico de lo que está sucediendo en materia económica.

Alejandro Gomel: Al igual que Lilita Carrió, usted sostiene que lo que está haciendo Milei es un “Caballo de Troya” de los grandes grupos financieros y fondos de inversión. ¿Realmente lo que está pasando es una especie de Caballo de Troya?

Es más que un Caballo de Troya. Es algo que han hecho siempre, lo hicieron con Martínez de Hoz, con Cavallo y Menem en la convertibilidad. Lo repitieron con Macri y ahora lo hacen más burdamente con este Gobierno.

El problema es grave porque nos endeudan fuertemente con el exterior y nunca se investiga a dónde van esos dólares. El drama lo tenemos con el problema de Macri, que se endeudó en más de 100 mil millones de dólares y el gobierno de Alberto, pese a que prometió que iba a investigarlo, no lo hizo.

Ahora, este Gobierno se encuentra con que tiene que hacer un brutal ajuste económico para generar acumulación de capitales. Es decir, ajustan los salarios y las jubilaciones para que haya un mayor ingreso para los que acumulan capitales, para los empresarios. El problema es que para que ese capital invierta en Argentina pide prebendas que no pide en otros lugares del mundo. El primero que está pidiendo acá es el famoso carry trade: traen dólares, los pasan a pesos y ganan la diferencia, porque después de la brutal devaluación que se hizo el 12 de diciembre, frenó la suba del dólar y el Gobierno, con Luis Caputo en el Ministerio de Economía y Santiago Bausili en el Banco Central, hicieron crecer el dólar después de la brutal devaluación entre un 2% y un 3%, pero hay una inflación muchísimo mayor.

Eso es el carry trade, permitir traer dólares para después pasarlo a pesos y ganar eso. Lo hacen porque necesitan hacer pagos. Hay que pagar de acá hasta julio, porque recordemos que en agosto comienza el vencimiento de capital de los techos de deuda privados con los bonistas, que hizo Martín Guzmán. El 31 de agosto del 2020, Guzmán hizo un acuerdo con los grandes bonistas, que le canjearon títulos por otros que tuvieron un periodo de gracia para no pagar capital, pagamos solamente los intereses y ahora por eso estamos como estamos. Hasta el 31 de julio tenemos que pagar 5.224 millones de dólares, lo dice la Secretaría de Finanzas, no lo digo yo. Por eso hacen el carry trade ahora, piden los dólares para pagar las deudas y que el que trae los dólares se quede con los pesos. Los títulos en pesos significan un aumento en la deuda pública argentina.

Son datos que se pueden corroborar en el sector del boletín de la Secretaría de Finanzas en la página de la Secretaría, donde dice que la deuda pasó, de diciembre del 2023 a marzo del 2024 de 370.673 millones de dólares a 403.044 millones de dólares, aumentó en 32.371 millones de dólares. Dentro de esa deuda bruta aumentó la deuda de moneda nacional, el carry trade, porque el Gobierno aprovechó esa plata para pagar deuda. El total de la deuda bruta aumentó en 32.371 millones de dólares, pero el carry trade significa que compraron títulos públicos por 43.297 millones de dólares. La deuda bruta de administración nacional, que publica la Secretaría de Finanzas, nos demuestra que colocaron títulos públicos en pesos por 43.297 millones de dólares, ese es el carry trade que estamos viviendo.

AG: El Gobierno dice que lograron bajar el déficit, pero entonces la contracara es el aumento de la deuda…

La deuda que tomó Milei es mayor que toda la recaudación en los primeros 4 meses. La recaudación tributaria total de los primeros 4 meses es de aproximadamente 30 mil millones de dólares, y aumentaron la deuda en 43.297 millones, hay más deuda que recaudación. No es casualidad que la Secretaría de Energía haya sacado una resolución en la que dice que no le puede pagar a los generadores de electricidad, le debe 600 mil millones de pesos. Estos muchachos quieren pagar con un título público que vence recién en 2038, están cambiando las reglas del juego porque no lo pueden pagar. Es más, el mismo Gobierno tuvo que sacar un decreto que extiende el cepo cambiario, le extiende el impuesto al 17,5% a todos los que compraron. Es decir, toman todas estas medidas porque no tienen los recursos para hacerlo.

En síntesis, lo único que ha hecho el Gobierno es endeudarnos y aumentar mucho más la deuda. A quienes vean esta entrevista, les quiero decir que la deuda que tomó Milei en estos 4 meses es mayor que la que tomó Alberto en 4 años, y eso que Fernández tuvo que luchar con el Covid 19. Obviamente, eso no va a poder seguir así. Esto fue cierto hasta marzo, no tengo los datos de abril porque la Secretaría de Finanzas publica todo con mucha demora, pero se supone que en abril vino todo bien, pero en mayo esto entró a lentificar y hay casos de quienes han tenido esos títulos públicos y comienzan a venderlos.

AG: ¿Hacia dónde va esto? Sube la deuda y baja la recaudación, ¿Lo que están buscando es un nuevo préstamo para que el FMI ponga esa plata? ¿Cómo sigue esto?

Eso es lo que tratan de hacer, por eso ese peregrinaje permanente a Estados Unidos. Según dicen los medios periodísticos, Gita Gopinath, que es la primera del Fondo, le dijo claramente a Caputo que dada la situación de que los países emergentes también tienen solicitudes de crédito, no hay plata, como les gusta decir. A eso sumale que los chinos le dijeron claramente que a Alberto Fernández le habían dado un SWAP en yuanes equivalentes a 5 mil millones de dólares para usar con plena disponibilidad, por eso Massa pagó la deuda al FMI en septiembre del año pasado con esos yuanes. Ahora dicen que no lo van a renovar y que los yuanes que les quedan solamente son para comprarles los productos a ellos.

AG: Si en el Fondo no hay plata y en China tampoco, ¿de dónde va salir la plata?

Eso es lo que estamos viviendo en vivo y en directo, como decían en televisión antes. Este es el estado de situación en el que nos encontramos, ellos nos endeudan alegremente. La tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos es un 3% anual y estos han ganado en dólares entre un 30% y un 40%. Ahora, los que se quedaron hay que ver cuánto ganan y cómo salen.

Claudio Mardones: Si la respuesta de Washington es que no hay plata y si viene complicada la negociación con el SWAP, ¿de dónde van a salir los dólares? ¿Usted cree que hay posibilidad de que el Gobierno haga un nuevo dólar soja?

¿Dónde ve las posibilidades de que finalmente haya una nueva devaluación de la paridad? Milei lo negó por completo, pero cada vez son más las voces que creen que eso puede suceder.

En realidad, ellos estaban esperando haber sacado antes el Decreto de Necesidad y Urgencia y lo que era la ley ómnibus, porque ellos pensaban pagarle a los bonistas con la plata del RIGI, de este Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Por un lado pensaban tener eso y por el otro el blanqueo. Acá no va a pasar, pero podes blanquear hasta 2 mil millones de dólares.

Ellos esperaban contar con esos dólares y pagar el carry trade. Eso no pasó, la ley no fue aprobada, se demora en el Senado y se atrasa, entonces se agranda todo. Uno lo que empieza a notar en mayo es que se frenó el carry trade y que hay entidades financieras que comienzan a vender, pese a que ahora tienen que pagar el 17,5% para salir. Las entidades financieras comenzaron a depender de títulos en pesos y eso lo tienen que pagar con parte del superávit fiscal acumulado hasta abril de este Gobierno. Recordemos que el 90% de estos títulos tienen una cláusula PUT, un seguro de liquidez que, más allá del vencimiento, hace que puedan ir ante el Banco Central y este al otro día deba pagar toda la deuda y los intereses ganados hasta ese día. Es una situación difícil.

Por otro lado, el campo, como le gusta llamarse a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, puede ser que en el primer cuatrimestre liquidaron exportaciones por 6.433 millones de dólares, cuando en el 2022 habían liquidado casi el doble. Para decirlo suavemente, están demorando la liquidación de las exportaciones.

AG: Con este panorama tenemos cepo para rato…

Mayo es definitorio, la exportación gruesa se hace en abril y mayo. Las fuerzas del cielo se les agotaron, hoy tienen fuertes vencimientos para pagar, que vencen en julio y encima te encontrás con que el carry trade se frenó y el campo no te liquida. Estamos complicados.

AG: Me quedo con que “las fuerzas del cielo se les agotaron”...

Eso para ellos. Yo soy docente universitario, no voy a decir lo que gano. A nosotros nos perjudicó de sobre manera, lo justo sería que sea un país para todos, no para una minoría que tiene dólares. Van a ganar pero no ganan tanto como habían previsto.

