En este 2024, el primer año de Javier Milei como Presidente de la Nación, el Gobierno Nacional deberá hacerle frente a importantes compromisos de deuda por parte del Estado Nacional.

Según detalló en un informe la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en base a datos del Ministerio de Economía, con Luis Caputo como titular, los vencimientos pagaderos en pesos previstos para el año que acaba de comenzar ascienden a $94.103.633 millones, conformados por deuda ajustable por CER (55% del total de pagos), bonos duales (32%), bonos USD linked (8%) y títulos en pesos sin ajuste (6%).

Mientras que los que deben efectuarse en moneda extranjera (dólar estadounidense, euros, yenes, etc.) se estiman en U$S33.090 millones. Sin embargo, los vencimientos en dólares por letras intransferibles del Banco Central, que representan U$S 14.462 millones, poco menos de la mitad de la suma, no implicarán erogaciones por parte del Tesoro ya que se renuevan al vencimiento.

El Banco Mundial estimó que la economía argentina cayó 2,5% en 2023 pero crecerá en 2024

De esta manera, la mayor parte de los desembolsos en divisa norteamericana corresponden a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, en el marco del pago del préstamo contraído por la gestión de Mauricio Macri en 2018, por un total equivalente a U$S 7.463 millones a abonar en siete meses: enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y noviembre.

Cabe remarcar que el vencimiento de los diferentes instrumentos está fragmentado a lo largo de los 12 meses, aunque el primero del año es el mes más complicado para el Ejecutivo, con la responsabilidad del pago de U$S12.080 millones de deuda externa, de la que solo U$S1,9 millones tiene como destino el organismo a cargo de Kristalina Georgieva.

A su vez, para el primer cuatrimestre del año los vencimientos en pesos, excluyendo los correspondientes a Adelantos Transitorios, las letras intransferibles del BCRA y los títulos no negociables en el mercado suscriptos por organismos públicos, totalizan $22.995.857 millones.

Mes por mes: el calendario de vencimientos de Argentina en 2024

Enero

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $3.164

Títulos a organismos públicos: $10

Adelantos Transitorios del BCRA: $150

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $2

Total: $3.326 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S1.572

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S1.967

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S437

Letras del BCRA: U$S8.108

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S12.080 millones de dólares

Febrero

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $5.481

Títulos a organismos públicos: $0

Adelantos Transitorios del BCRA: $0

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $2

Total: $5.483 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S0

Letras a organismos públicos: U$S1.174

Deuda con el FMI: U$S781

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S222

Letras del BCRA: U$S21

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S2.198 millones de dólares

Marzo

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $4.684

Títulos a organismos públicos: $192

Adelantos Transitorios del BCRA: $230

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $5

Total: $5.111 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S12

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S0

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S749

Letras del BCRA: U$S63

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S824 millones de dólares

Christian Buteler: "Bajar el gasto no es lo mismo que licuarlo porque luego vuelve a subir"

Abril

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $9.656

Títulos a organismos públicos: $11

Adelantos Transitorios del BCRA: $284

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $3

Total: $9.954 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S7

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S1.967

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S271

Letras del BCRA: U$S58

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S2.303 millones de dólares

Mayo

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $2.089

Títulos a organismos públicos: $0

Adelantos Transitorios del BCRA: $511

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $3

Total: $2.603 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S0

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S713

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S361

Letras del BCRA: U$S0

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S26

Total: U$S1.100 millones de dólares

Junio

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $5.293

Títulos a organismos públicos: $217

Adelantos Transitorios del BCRA: $907

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $3

Total: $6.420 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S5

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S0

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S264

Letras del BCRA: U$S113

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S382 millones de dólares

Julio

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $5.420

Títulos a organismos públicos: $9

Adelantos Transitorios del BCRA: $112

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $3

Total: $5.545 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S2.726

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S656

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S431

Letras del BCRA: U$S2.803

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S6.615 millones de dólares

Agosto

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $7.181

Títulos a organismos públicos: $0

Adelantos Transitorios del BCRA: $87

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $4

Total: $7.272 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S0

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S695

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S212

Letras del BCRA: U$S3.064

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S3.971 millones de dólares

Septiembre

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $2.019

Títulos a organismos públicos: $0

Adelantos Transitorios del BCRA: $104

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $8

Total: $2.132 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S12

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S0

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S742

Letras del BCRA: U$S63

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S817 millones de dólares

Octubre

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $15.208

Títulos a organismos públicos: $9

Adelantos Transitorios del BCRA: $0

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $4

Total: $15.221 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S0

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S0

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S279

Letras del BCRA: U$S58

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S337 millones de dólares

2024 se perfila como un año con recortes de tasas: qué ocurrirá en la Argentina y en los Estados Unidos

Noviembre

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $13.911

Títulos a organismos públicos: $0

Adelantos Transitorios del BCRA: $80

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $5

Total: $13.996 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S0

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S684

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S364

Letras del BCRA: U$S0

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S25

Total: U$S1.074 millones de dólares

Diciembre

En moneda nacional (en miles de millones de pesos):

Títulos públicos: $15.952

Títulos a organismos públicos: $0

Adelantos Transitorios del BCRA: $1.083

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): $5

Total: $17.040 mil millones de pesos

En moneda extranjera (en millones de U$S):

Títulos públicos: U$S5

Letras a organismos públicos: U$S0

Deuda con el FMI: U$S0

Deudas con otros organismo multilaterales y bilaterales: U$S1.271

Letras del BCRA: U$S114

Otros (pagarés, préstamos garantizados y préstamos de banca comercial): U$S0

Total: U$S1.389 millones de dólares

LR