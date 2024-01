El analista financiero, Christian Buteler, aseveró que la liberación de precios "es que haya una competencia para ver quién ofrece mejor servicio y a menor costo". "Es un programa más clásico que 100% liberal", resaltó sobre el plan de Gobierno que lleva adelante Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Christian Buteler es inversor, analista financiero y presidente de Buteler Servicios Financieros.

Intento histórico de cambio de rumbo

¿Cuál es su balance económico de las medidas del primer mes del Gobierno?

Las medidas que tomó el Gobierno son más bien clásicas en materia de intentar controlar la inflación, con un dólar alto de inicio que es acompañado de un crawling peg del 2% para que funcione como ancla, y una reducción en el gasto. Todo eso seguramente provocará alguna recesión que se estima que sirva para ayudar a controlar la inflación.

Eso tiene algunos asteriscos, algunas inconsistencias. Por ejemplo, la inconsistencia con el tipo de cambio, se bajó fuertemente la tasa de interés en un momento donde la inflación acelera y todo eso hace que quien se quede en pesos vea castigados su ahorro, su poder de compra de esos pesos, y por eso los dólares libres comenzaron a subir.

El gobierno responsabilizó al Congreso por la suba de los dólares financieros

En los últimos 10 días, subieron un 30% el contado con liquidación. Tengamos en cuenta que el contado con liqui es un mercado que recibe como oferta parte de las liquidaciones de las exportaciones y así y todo subió esa magnitud, lo cual se debe principalmente a todo aquel que tenga pesos y quiera quedarse en pesos no recibe una retribución acorde a lo que es la inflación, sumado a un dólar que estuvo estable en el último mes. Una brecha que llegó a tocar el 10% llegó era una invitación y era sabido que en algún momento iba a volver a despertar.

El presidente Javier Milei

¿Me equivoco o usted inicialmente había votado por Milei o era más optimista y luego su optimismo fue menguando?

Apoyé la candidatura de Milei explícitamente, sigo haciéndolo. Pero eso no invalida que uno pueda marcar cosas en las que no está de acuerdo. Sigo pensando que el sendero liberal es la mejor salida. No cierra liberar los precios de los oligopolios, los combustibles, en un contexto de desequilibrios económicos como los que tiene Argentina, me parece que no cierra. Lo estamos viendo. Lo primero que le escuché decir a Claudio Belocopitt cuando salió el DNU era que se juntaría con las otras prepagas para ver en cuánto aumentaban los precios. Esa no es la idea de la liberación, la liberación es que haya una competencia para ver quién ofrece mejor servicio y a menor costo. No para que se junten los cuatro que deciden los precios y enmarquen cuál será el porcentaje de suba. En la práctica se comprobó que a los pocos días todos los que tienen medicina prepaga fueron recibiendo aumentos entre 38% y 42%, fue sistemático. Ahí está más que claro que hubo un acuerdo entre las partes y establecieron cuáles iban a ser los porcentajes del aumento. Eso no es parte de lo que uno considera un mercado liberal.

“Con la devaluación, el DNU y la Ley de Bases, estamos en una hiperestanflación”, aseveró un economista

Independientemente de esto que marca, el caso de las prepagas en realidad, como algunos libertarios disidentes de Milei critican, se trata de una receta conservadora clásica que aumenta el poder de aquellos grupos con mayor poder económico y no un sistema de liberalización, más allá de este caso que está marcando de la medicina prepaga.

Es un programa más clásico que 100% liberal. No sé si es la intención de este programa ayudar a la concentración de algunas empresas que salgan más beneficiadas. Sí sé que lo que veo es la práctica que es lo que se está produciendo. Hay algunas medidas que están bien, porque uno a veces remarca lo que está mal. Liberar el mercado de alquileres es una buena medida.

Lo que sostengo es que vos no podés ponerle las mismas reglas a un mercado libre de cientos de oferentes y demandantes, como el mercado de alquileres, a los oligopolios como son medicinas prepagas. Hay otros también, tampoco creo que haya que controlar el precio del pan. Tenemos un montón de gente que puede producir pan y otros consumidores y hay que controlar el precio en el mercado. Hay otros productos, otros mercados en los que eso no se puede aplicar. Es más, en los libros de autores netamente liberales remarcan que a los oligopolios se los tiene que regular precisamente para evitar abusos sobre los consumidores.

Alquileres: cómo se negocian los contratos tras la entrada en vigencia del DNU de Milei

¿A qué atribuye que finalmente termine siendo o pareciéndose más a un plan clásico conservador, de ajuste clásico?

Milei se terminó rodeando de gente que tiene más esas ideas que con las cuales llegó al gobierno en campaña. Milei está rodeado de gente que no tiene sus mismas ideas, como Luis Caputo. Cuando la estamos viendo aplicada, hay un mix y en este mix lo primero que sobresale son precisamente las medidas que no van en el sentido 100% liberal. Hoy estamos liberando precios y me parece bien en algunos precios, pero seguimos controlando el valor del dólar, seguimos recargando 60% a quien compra una remera por Internet en el exterior y eso beneficia al que hace remeras acá. Si vas a liberar los precios en un contexto de desequilibrio como este, liberemos todos porque de lo contrario al que más perjudicás es al consumidor.

Milei y su acuerdo con el PRO

Concretamente te estás refiriendo a la gente cercana a Mauricio Macri y al gobierno anterior de Macri.

Sí. El DNU fue elaborado por Federico Sturzenegger y un equipo. Caputo fue parte del equipo anterior. No es una cuestión personal, uno reconoce la sabiduría y las expertíz de esta gente, lo que ocurre es que a veces el timing es tan importante como las ideas a aplicar. El timing de las medidas está errado. Por ejemplo, el valor del dólar con esta fuertemente negativa, liberar algunos mercados y otros no perjudicando al consumidor. Luego, y vuelvo a lo mismo, hay otras que están bien y van por el camino correcto. Por eso es que en el DNU y demás es una pena porque hay cosas muy rescatables ahí adentro y el DNU va por todo o nada. Prefiero una Ley Ómnibus que uno puede tener acuerdos parciales e ir sacando cosas positivas y las que no están positivas simplemente se las deja para otro momento que, quizás, podría llegar a ser aplicables o se las descarta.

Luis Caputo, ministro de Economía

Claudio Mardones: En este momento, lo que está sucediendo (al menos en términos políticos) es que parece que Javier Milei está buscando no cometer el error que Macri lamenta todavía haber cometido, que es haber aplicado lo que ellos consideran un gradualismo y, en ese contexto, está sucediendo todo lo contrario. Estamos viviendo los contornos de lo que se llama la doctrina del shock, un tema que tampoco era ajeno para Patricia Bullrich porque usted menciona a Sturzenegger. Nosotros pudimos reconstruir que Sturzenegger estaba preparando parte de todo esto para Bullrich. Entonces, en este marco, ¿qué corregiría? ¿Está de acuerdo con que este shock habría que hacerlo y que solamente resta hacerle algunos cambios cosméticos?

Es correcto ir por el lado del shock, pero del shock en qué. El shock principal que hay que dar, y es el que no dio el gobierno de Macri en su momento, es bajar el gasto. Hoy en día, lo que veo y está en los documentos que publicó el Ministerio de Economía, es que salió a cerrar el déficit fiscal y no lo hacen simplemente bajando el gasto. Hay una baja de gasto pero todavía hay más una suba de impuestos, algo de lo que volvemos a estar en contra a lo que se dijo en campaña. Milei llegó a decir que se cortaba un brazo antes de subir algún impuesto, y en la Ley Ómnibus hay suba de impuestos.

Tras la solicitud de UxP, cinco ministros y un secretario expondrán la ley ómnibus en el Congreso

El shock es correcto, pero no es solamente en la suba de precios. Es un shock principalmente en la reducción del déficit fiscal por la baja del gasto. Ese shock no lo veo tanto todavía. El 21 de enero veremos el primer balance fiscal del mes de diciembre para tener una idea de cuánto realmente del gasto se está bajando. Bajar el gasto no es lo mismo que licuarlo porque luego vuelve a subir. Bajar el gasto significa recortar gastos que son superfluos.

Actualmente no veo mucha baja de gasto en el Congreso, por el lado de la Justicia y son parte de lo que elabora el gran déficit fiscal que tiene Argentina.

BL JL