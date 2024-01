El vocero presidencial Manuel Adorni criticó, aunque sin nombrarla, a la periodista de LN+, Silvia Mercado, quien el lunes a la noche había confirmado que los perros del presidente Javier Milei ya estaban en Olivos, algo que el mandatario desmintió. Como la periodista dijo que el dato había provenido de "voceros oficiales", el titular de la Vocería Presidencial aseguró que "puso en riesgo mi trabajo".

Fue durante la conferencia de prensa que dio esta mañana en la Casa Rosada. El vocero arrancó su mensaje con una crítica a la periodista y ratificó que "el único vocero oficial soy yo".

"En el día de ayer por la tarde hubo algún comentario de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Milei, haciendo referencia a un comentario que surgió de los 'voceros oficiales'", dijo Adorni.

Y continuó: "El único vocero oficial soy yo, no hay otra voz que represente al presidente. Todo lo que no salga de mi boca y no sea real es mentira, lo de ayer fue mentira. Lo aclaro a tono personal porque por supuesto se puso en riesgo mi trabajo, lo que yo represento que es la voz del presidente, y me gustaría que no vuelva a ocurrir porque el único vocero soy yo".

Adorni pidió "por favor" que los periodistas entiendan que "cuando hablen de 'vocero' voy a entender que están hablando de mi como ocurrió ayer".

Conferencia de prensa del Vocero presidencial Manuel Adorni.

Este lunes, la periodista de LN+ había confirmado de manera "oficial" que los cuatro perros mastines de Milei ya se encontraban viviendo en la Quinta Presidencial de Olivos. Eso motivó una respuesta del propio presidente.

Milei redobló la apuesta: trató de mentirosa a Mercado

"Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

El mandatario ratificó que la información oficial es transmitida por la Oficina del Presidente y por la Vocería Presidencial.

Luego de la conferencia de Adorni, el presidente redobló la apuesta contra la periodista. Vía X, este martes publicó: "Aquí la mentirosa de la 'periodista' se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL (sic). Así de serios son algunos de estos mentirosos seriales".

Qué dijo la periodista

El presidente escribió su descargo al compartir una publicación de una página militante llamada "Agarrá la Pala", titulada "Festival de Doma Clásica: periodista de LN+ esparció mentiras sobre los perros de Milei en Olivos y la sacaron a pasear en vivo".

La primera respuesta de Milei a Mercado.

Anoche, Mercado había respondido al mensaje de Milei: "Presidente, cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. EXACTAMENTE. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas x este tuit (sic)".

Tras el mensaje del vocero de esta mañana, agregó: "Reitero que confío en la fuente que me dio la información. Y en lo profesional, considero una falta de respeto del Presidente para conmigo. Un maltrato que no está a la altura de una figura pública. Espero su disculpa. Solo voy a decir que tengo la prueba de quién me lo dijo porque tengo la captura de pantalla, y que decido no seguir con el tema porque no me parece el tema tenga valor periodístico".

La yapa: Cerruti le contestó a Adorni

Luego de todo el intercambio, la que apareció en escena fue la ex portavoz presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti.

Desde el llano, la ex funcionaria se ha dedicado a reaccionar a diferentes novedades provenientes del nuevo gobierno. Pero este martes por la mañana también reaccionó a los dichos de Adorni. "Se puso en riesgo mi trabajo es un montón", escribió al compartir un fragmento de la conferencia del vocero.

AS/fl