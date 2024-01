Mientras este martes comienza a ser debatida la denominada "Ley Ómnibus" en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, sostuvo que el Congreso debe acompañar el "cambio profundo" y consideró que las reformas son necesarias para "evitar el desastre" económico y social.

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz del presidente Javier Milei comenzó anunciado un "achicamiento de gastos" en el Ministerio de Seguridad, como parte de la señal de austeridad y los recortes que encabeza el Ejecutivo. "Al margen de lo que son las propias fuerzas, había 1.254 empleados, de los cuales 98 tenían un tipo de doble contratación que fueron dados de baja inmediatamente. Además había 77 contratos de 2023 que fueron dados de baja, entre otros", indicó.

La multa de tránsito que tiene Javier Milei por circular a casi 200 km/h en la Panamericana

En ese sentido, adelantó que desde la cartera que dirige Patricia Bullrich realizarán un anuncio con todas las medidas tomadas con el fin de "hacer un ahorro", que también incluyen la eliminación el 90% de los equipos de celulares y la racionalización de insumos, como la compra de café y diarios en papel.

Luego, se refirió al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos -que empieza a ser tratada en la Cámara Baja- y remarcó que las reformas son "necesarias para evitar el desastre". También comentó que "el contenido de la ley no se negocia", lo que no significa que el Gobierno no esté "abierto al diálogo" para aceptar "sugerencias" de los distintos sectores.

Comienza a tratarse en el Congreso la "Ley Ómnibus" enviada por el Ejecutivo.

Además, Adorni presionó a la oposición para que apruebe el proyecto en el Parlamento: “El mercado podría pasar facturas por desprolijidades de la política”.

Sobre este planteo, profundizó: “En los últimos días vimos alguna repercusión en la cotización de tipos de cambio financieros, a partir de rumores de desacuerdos con algunos puntos de la Ley Ómnibus, sumado a los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica, que generaron que los dólares financieros salten de $900 a $1200″.

"Lo que pasó con el dólar puede ser una muestra de que lo que podría pasar si no se acompaña el cambio”, opinó el portavoz de Milei, al mismo tiempo que lanzó: “Nosotros hacemos nuestra parte, ahora necesitamos que la política haga su parte, estamos convencidos hacia dónde vamos, el que se apruebe o no depende del Congreso y de la política allí representada".

El mensaje a Maximiliano Pullaro

En desarrollo...