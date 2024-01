El periodista de FM La Patriada, Fabián Waldman, se refirió en sus redes sociales a la situación vivida con el vocero presidencial, Manuel Adorni, tanto en la conferencia de prensa como posteriormente en la cuenta oficial de Twitter.

"Usar una cuenta del gobierno para impugnar a alguien, sea cual fuera su profesión es alimentar el odio. No poder repreguntar es una regla de juego que limita. Pero editar un video y postearlo de esa manera.... Supongo que el Presidente no estará de acuerdo con esto. O sí?", comenzó posteando el periodista.

Horas mas tarde, y gracias a la repercusión que tuvo, agregó: "Agradecido por la solidaridad y respaldo. Desde la vocería me comunicaron que Adorni no estaba al tanto, que no maneja esa cuenta y me ofreció sus disculpas, lo que acepté. Además me señalaron que no se repetiría".

Y agregó: "Un par de puntos: 1. Si no lo hace y usaban su voz e imagen sin su permiso, lo cual es extraño y al menos insólito, es doblemente grave y debería saberse quién fue. 2. Si le parece erróneo debió haber bajado el video para ser consecuente, cosa que no sucedió".

Por último, completó: "3. Pregunté si Iñaki Gutierrez es el responsable, contestaron que le dejaron solo tik tok. 4. Aguardo alguna rectificación a nivel institucional".

FOPEA cuestionó Manuel Adorni por la actitud que mantuvo durante una conferencia de prensa

Qué pasó entre el vocero presidencial y el periodista

"¿Cómo vería que el próximo gobierno que asuma tire todo por la borda y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos y tanto tiempo nos costó conseguir?", le preguntó a Adorni el periodista radial en una de las conferencias de prensa del voicero.

Como respuesta, recibió una pregunta: "Perdoname, ¿Qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir?". El periodista aclaró que su pregunta hacía referencia "a todas las leyes que hasta ahora rigen en la Argentina, a los derechos que plantea la CGT de los trabajadores".

"Tu descripción es bastante genérica. No veo que lo que vos me hayas descrito, de manera genérica, donde se le está quitando derechos, conquistas, no recuerdo la definición exacta que usaste... Pero la verdad es que con un 45% de informalidad y no generando empleo de hace diez años, con salarios que rondan los 300 dólares no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo", dijo Adorni.

Además, el funcionario minimizó la pregunta y subrayó que "está cuestión de los derechos ganados en materia laboral son los que más están a la vista que no han sido derechos y que ha sido una complicación".

Además, mencionó que "defender salarios miserables, defender la informalidad, dificultad para conseguir empleo de calidad más que derechos adquiridos son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas y que queremos recuperar".

