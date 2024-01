El Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Corte contra el fallo que suspendió parte del DNU

El vocero Manuel Adorni brinda este jueves su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Después de haber confirmado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) enviaría emisarios a la Argentina para rediscutir el acuerdo, esta mañana brindará las actualizaciones de la agenda del Gobierno.

El vocero dijo que se presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ayer falló en contra del DNU 70/2023 en su capítulo laboral. "Nos cuesta comprender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de los propios trabajadores, como la eliminación forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos", dijo.

"El DNU promovía cambios con actividades esenciales, la más relevante era la educación; se permitía que además del sistema actual de indemnizaciones, las partes puedan acordar algún otro mecanismo de capitalización, de acuerdo libre entre las partes y se permitía que un trabajador independiente pueda tener hasta cinco personas trabajando para él sin que eso constituya una relación laboral", dijo Adorni sobre el capítulo suspendido.

"Esto correrá su suerte judicial. Era algo que esperábamos y por supuesto que como dije al principio tomaremos todas las medidas", manifestó. Además de la presentación ante la Corte, el vocero dijo que se planteará una queja para que la competencia del expediente de la CGT se defina y termine en el Fuero Contecioso.

"Facundo Jones Huala será hoy extraditado a Chile", contó el vocero.

Además, ratificó que mañana viernes habrá una reunión entre enviados del Fondo Monetario, con el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Irá en línea con que se pueda reencausar el acuerdo por el incumplimiento en prácticamente todas las metas que el gobierno anterior había acordado con el organismo", avisó.

Confirmó, además, que el presidente Javier Milei viajará mañana a Río Gallegos para volar luego a la Antártida. "El regreso será a las 22.30 del sábado a Aeroparque", dijo.

Durante la conferencia, a Adorni le preguntaron por los derechos que se pierden con la puesta en marcha del DNU de desregulación económica. "El DNU está a las claras que defiende la libertad de la gente en un montón de cuestiones", subrayó.

"No veo donde se le está quitando derechos a alguien. Ni en materia de salud ni en materia laboral. En materia de salud, la opción de elegir la obra social me parece sensacional en lo personal y como gobierno nos parece fabuloso que la gente pueda elegir", manifestó. "En materia de derechos laborales, la verdad es que con un 45% de informalidad y salarios miserables, sin generar empleo hace 10 años, no entiendo cuál es el derecho que se pierde porque si algo ha fracasado es la legislación laboral o parte de ella", señaló.

"Nuestra urgencia hoy es terminar con la inflación", manifestó.

Sobre la modificación al Régimen Federal de Pesca impuesta por el nuevo gobierno y el pronunciamiento de rechazo de gobernadores de la Patagonia, Adorni dijo: "Más allá de la legalidad y el respeto por la división de poderes, por supuesto que estamos abiertos al diálogo y al debate".

"En lo que respecta a nosotros, en cada decisión que se toma en todo hay expertise y mucho tiempo de trabajo, además de equipos de experiencia. En el caso de la pesca, creemos que la actividad está por debajo de su punto óptimo y esta apertura hace que la actividad pueda crecer y que no pro el contrario haya pérdida de empleo", aseguró.

"La Argentina está decidida a respetar todos los fallos judiciales de cualquier índole. Entendemos el desastre que se ha hecho con el exabrupto de Axel Kicillof, que ha desembocado en este desastre que es el fallo. Cuando el gobierno tome una determinación final la vamos a comunicar. Lo de la 'tasa Kicillof' fue simplemente explicar que la Argentina está en una situación complicada, sin plata y cuando prensas en términos per cápita son 340 dólares por cada habitante", respondió cuando le preguntaron por el fallo de la Justicia de Nueva York sobre YPF.

Sobre las supuestas internas en el tratamiento de la Ley Ómnibus, dijo que "son rumores", al igual que la posibilidad de renuncia del ministro del Interior, Guillermo Francos. "El trámite legislativo está en los procesos esperables por nosotros", dijo.

"La definición de 'cheque en blanco' es difícil de analizar. Sobre los puntos que puedan generar controversia, siempre habrá controles legislativos y del resto de los poderes. Acá hay división de poderes: no es ni más ni menos que lo que decía el presidente Milei repetía cuando no estaba sentado en el sillón de Rivadavia".

Noticia en desarrollo...