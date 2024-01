El periodista de política, Alejandro Gomel, hizo hincapié en dos declaraciones de Manuel Adorni en conferencia de prensa, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En la habitual conferencia de las 11:00, pero esta vez bajando un discurso más duro el vocero presidencial, retornando casi a la génesis de La Libertad Avanza, haciendo hincapié en la famosa casta, diciendo: "hoy hablaré de la casta más allá de la política", donde apuntó directamente contra los sindicatos, especialmente contra la CGT ,en un momento en que ésta se endurece, ratificando el paro y también la estrategia judicial para tratar de frenar el DNU.

También la emprendió contra Aerolíneas Argentinas defendiendo la política de "cielos abiertos" y hasta contra la industria nacional. Se refirió además a la industria textil y la idea de liberar y abrir las importaciones, dejar de proteger la industria nacional y que haya esta libre competencia. Ya hay una larga experiencia en Argentina y lo que pasa con la industria especialmente las pymes cuando se abre de manera indiscriminada la importación.

"Hoy quería hacer referencia a lo importante que es uno de esos tres pilares, que es la eliminación de privilegios de la casta, no únicamente de los funcionarios o político de turno, sino que de toda la casta, también de la empresaria y sindical. Quería marcar algunos ejemplos porque es de mucha importancia que la sociedad entienda algunos detalles que, tal vez, pasan desapercibidos y nos gustaría remarcar en esta eliminación de privilegios de la casta", señaló en principio sobre la quita de privilegios de lo que, según él, es la casta sindical.

Luego, añadió: "Por ejemplo, uno es la libre elección de obras sociales, algo que para muchos pueda ser intrascendente pero es sumamente importante que uno tenga la libertad de elegir la obra social apenas tiene un empleo en blanco y no quedar sujeto al sindicato de la actividad para que la trabaja y pueda seleccionar. Esto también es eliminar privilegios de la casta sindical, no de todo el sindicalismo pero sí de una parte de los sindicatos que dejan presos de sus cajas y, en este caso, sus obras sociales a los empleados sin la posibilidad de elegir. Estas cosas nos parecen sumamente relevantes".

Adorni rompiendo puentes con la CGT en un momento que se planteaba la posibilidad de comenzar alguna negociación con la central obrera para frenar el paro del 24 de enero. El vocero sale a decir que son una casta, piensan solamente en sus privilegios y en contra de la libertad de las personas. Demonizar a la CGT suele ser un recurso que dio frutos a distintos momentos de la política argentina. En este caso, y frente al anuncio del paro, el vocero sale a hablar de la casta sindical.

"En materia de libertad aerocomercial, esta política lo único que hacía era proteger a Aerolíneas Argentinas y a determinado sector sindical, en contra de los intereses de la gente, la competitividad en los vuelos comerciales y obligando a muchos a pagar más caro un pasaje que lo que debería haber abonado", expresó en cuanto a Aerolíneas Argentinas.

No dice qué pasará con los destinos que no son comerciales y que hace falta, dentro de un país tan grande como Argentina, llegar aunque no sean comerciales o no den ganancias.

