El panorama macroeconómico de Argentina en la última década revela desafíos significativos en materia laboral. En esos diez años, el empleo privado experimentó un estancamiento mientras que creció el empleo público y se produjo un fenómeno de expansión del trabajo independiente. Se calcula que sólo durante el último año, esta modalidad sumó más de doscientos mil trabajadores (8,4% comparado con 2022), impulsado por el crecimiento del monotributo social (+18.2%) y el monotributo en las restantes categorías (+7%).

Fernando Carbajal: "El Gobierno funciona como Cuba o Venezuela"

El aumento del trabajo informal, por otra parte, llega a abarcar casi a la mitad de la población: según datos del INDEC, el nivel de informalidad del sector asalariado privado alcanzó el 42,2% en el primer trimestre de 2023, lo que equivale a un incremento de 0,6% respecto al mismo período del año anterior ¿En números? los empleados en negro suman 5.443.000.

Este panorama plantea interrogantes fundamentales sobre la efectividad de las políticas laborales vigentes ¿Cómo generar un entorno propicio para el empleo formal y, a su vez, reducir la brecha de pobreza que afecta al 50% de la población argentina?

Desde esta mirada, es necesario adentrarse en el análisis crítico de la macroeconomía del país, explorando las conexiones entre las decisiones políticas, la generación de empleo y el bienestar social. Es un llamado a la reflexión sobre el papel del sector privado en la construcción de un futuro laboral más equitativo y sostenible en Argentina.

Punto de partida: cómo está hoy el mundo laboral

Son tres mil quinientas las leyes que deroga o modifica el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el Presidente Javier Milei a pocas horas de hacerse cargo del Ejecutivo Nacional. Entre ellas, las que regulan el mercado del trabajo, enmarcadas en la Ley 20.744.

En una primera y rápida mirada, el nuevo marco regulatorio no parece beneficioso para el trabajador: según el texto del Decreto, podrían reducirse indemnizaciones, bajar aportes y contribuciones y extender el período de prueba.

Indemnizaciones, períodos de prueba y acciones sindicales: en qué consiste la reforma laboral de Milei

Las formas de plantear esta reforma quizá no sean las más ortodoxa, pero el país necesitaba de un shock para comenzar a mover y reacomodar la estantería. Después, en la discusión parlamentaria, se verá qué queda y qué no. No hay dudas de que es necesario cambiar, innovar. En los últimos 30 años nada de lo establecido funcionó y hoy la oportunidad de la rediscusión es real, está ahí. Y Argentina merece tomar seriamente esa oportunidad.

Lograr el equilibrio

Dependiente de la mirada ideológica, habrá críticas o apoyos a lo propuesto en materia laboral por el DNU y ahí radica la cuestión: en discutir desde las diferentes posturas para obtener los mejores resultados en beneficio de todos.

Hay aspectos que son sumamente relevantes y beneficiosos en las relaciones laborales, tal como las conocemos hoy, pero siempre para una parte. Es hora de buscar el equilibrio.

Tomemos como ejemplo el teletrabajo. Esta modalidad está más pensada en el empleado que en el empleador ya que si, por determinado motivo, el empleado quisiera volver al trabajo presencial pero la contratante se achicó por razones presupuestarias y no puede satisfacer esa demanda, el empleado podría considerarse despedido por no tener un lugar físico al cual presentarse. Esto podría llevar a más de una Pyme a una situación financiera compleja.

Reforma Laboral: a quiénes y cómo afectará el DNU

El proyecto de Ley que expresa el DNU está llevando la relación entre empleado y empleador a una situación más de consenso, donde todo puede convenirse. Esta mirada, que existe en la ley laboral chilena –por ejemplo- puede considerarse como un aspecto positivo.

Ahora, en cuanto a la registración laboral, hoy claramente la ley favorece al empleador, que puede mantener en negro empleados sin ninguna consecuencia, privándolo de beneficios sociales y con salarios claramente por fuera de los convenios colectivos.

El proyecto expresado en la nueva normativa es que un monotributista pueda tener hasta cinco personas trabajando para él con una nueva manera de registración y una contratación que permite mantener obra social y ART, entre otros beneficios. En ese sentido, creo que hay ciertos aspectos del DNU que tienden a mejorar algunas relaciones laborales, sobre todo teniendo en cuenta que hoy Argentina y desde hace diez años tiene un 40% de los trabajadores en negro.

El nuevo formato de prueba laboral que propone el DNU presidencial tiene también aspectos que debieran discutirse más profundamente, pensando si los ochos meses que propone esta nueva ley van a formar parte después, por citar un beneficio, de la antigüedad del empleado en la empresa. Ese aspecto debiera ser ampliado un poco más y rediscutirse en el Congreso. Así como el teletrabajo ponía al empleado en una posición de mayor poder (en la negociación) ante el empleador, la extensión del período de prueba invierte los roles y pone a quien contrata en situación ventajosa, ya que podrá contar con un empleado en condiciones de contratación mínima durante mayor lapso de tiempo.

¿Y los sindicatos?

El DNU posa también la mirada sobre las organizaciones sindicales, poniendo en relevancia la percepción social poco favorable sobre estas organizaciones, que ve en la conducción gremial un accionar más en pos de sus propios intereses que en los de sus representados o afiliados. De concretarse la nueva ley, un trabajador podría elegir una obra social independientemente del gremio al que pertenezca.

La UIA respaldó la reforma laboral del DNU de Milei y elogió sanciones a eventuales bloqueos

Esto abre una puerta que seguramente va a molestar a muchos, sobre todos a quienes forman parte de la cúpula sindical, hasta hoy claramente poco menos que intocables en algunos aspectos. Habrá que ver cómo reacciona esa cúspide gremial, hasta dónde llega su acompañamiento a las relaciones bilaterales favorables y si hay nuevas propuestas para enriquecer la ley laboral que propone el Decreto presidencial.

Qué plantea el DNU en materia laboral frente a otros países

En términos de comparación con leyes laborales de otros países, es importante destacar que el impacto de modificaciones específicas puede variar según el contexto económico, social y político de cada nación. Sin embargo, algunos elementos clave a considerar podrían incluir:

Flexibilidad laboral: si las modificaciones fomentan la flexibilidad sin comprometer los derechos laborales, podrían alinearse con enfoques adoptados en algunos países que buscan equilibrar la seguridad laboral con la adaptabilidad empresarial. Incentivos para la formalización: examinar si las medidas tomadas incentivan la formalización del empleo es esencial. Países exitosos en reducir la informalidad suelen implementar incentivos fiscales y beneficios para empleadores que cumplen con la registración. Protección al trabajador: evaluar si las modificaciones garantizan una protección adecuada para los trabajadores, evitando abusos por parte de los empleadores. Muchos países exitosos en formalizar el empleo mantienen un equilibrio cuidadoso en este aspecto. Resultados a largo plazo: es importante considerar que los cambios en las leyes laborales a menudo necesitan tiempo para mostrar resultados significativos. Evaluar el impacto a lo largo del tiempo proporciona una perspectiva más completa. Diálogo social: la participación de los actores clave, como sindicatos y empleadores, en la elaboración y aplicación de estas modificaciones puede ser un factor crucial para el éxito.

Sin dudas es necesario y Argentina merece un nuevo análisis en materia laboral. Comenzar a discutir los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial, al menos en materia de relaciones empleador-empleado, es un gran paso. Es patear el tablero y romper con lo establecido para, al menos, tener un acercamiento a nuevas formas de relacionarnos entre trabajadores y empleadores.

* Conferencista sobre la gestión del talento, recursos humanos y su impacto en la economía. Cofundador y CEO de Nawaiam. Autor de “El juego de la vida”