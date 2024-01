El peronismo salió a pegarle a Milei con un video en el que Massa advertía que la nafta saldría $800

Este miércoles 3 de enero subió por segunda vez el precio de las naftas desde que gobierna Javier Milei. Se trata de un 27%, cifra que lleva a que la súper se venda a un promedio de $720 y la premium a $900 en la ciudad de Buenos Aires. Ese escenario fue propicio para un contraataque del peronismo, que salió a reflotar un video en el que el ex ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa advertía en campaña cuánto saldría cargar combustible con el libertario como presidente.

"Escuché al otro candidato decir que la solución era liberar precios. Ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone (Javier) Milei, la nafta valdría 800 pesos, hoy está 320", se lo escucha decir a Massa rodeado de micrófonos, en plena campaña.

El Gobierno admitió que la inflación de diciembre rondará el 30% y que el descenso "es un proceso largo"

El video de Massa que reflotó el peronismo

El fragmento fue compartido en sus redes sociales por la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; por la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz; el diputado nacional Eduardo Toniolli y el intendente de Castelli, Francisco Echarren.

Ahí también se lo escucha a Massa decir que "tienen que saber quién paga el costo, porque en definitiva tenemos la suerte de ser un país con la cuarta reserva mundial de shale oil, y obviamente que tenemos que incrementar nuestras exportaciones, pero también tenemos que lograr que los argentinos accedan a combustible barato".

Según advertía Massa, eso último "hace competitiva nuestra economía, nuestra logística, el precio del taxi del colectivo, el precio de la verdulería cuando va al Mercado Central a buscar mercadería y el laburante que usa el auto todos los días".

"No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta de 320 a 800 pesos porque esto es destruir la economía de los argentinos", advertía el ex ministro.

Eduardo Valdés: "No veo un panorama de aprobación ni del DNU ni de la Ley Ómnibus"

En su momento, los seguidores de Milei denunciaban en redes sociales la puesta en marcha de una "campaña del miedo" por parte del candidato de Unión por la Patria. No sólo con la nafta, sino que con el precio de los alimentos o bebidas como el Fernet.

"No era campaña de miedo. Con Sergio Massa te contamos exactamente lo que iba a pasar y nos quedamos cortos. La nafta ya está $900 y este aumento se trasladará a todos los productos. Este ajuste brutal lo está pagando el pueblo y no la casta", escribió la ex ministra Tolosa Paz.

Adjuntó a su cuenta de X otro video del ex ministro durante un acto de campaña en el que también lanza su advertencia respecto del precio de los combustibles.

Echarre, por su parte, escribió: "Se quedó corto Sergio Tomás. La nafta a mil mangos. No era campaña del miedo".

Las naftas subieron 27%

El que rige desde hoy es el primer incremento del 2024, luego de lo que fue el fuerte salto del 30% que se registró el 8 de diciembre del año pasado, primero en las estaciones de Shell y una semana más tarde en YPF.

En este contexto, múltiples usuarios se aglomeraron en distintas estaciones de servicio del país para "llenar el tanque" antes del aumento, que forma parte de una cadena más amplia de actualizaciones tarifarias que impactan de forma directa en el bolsillo de los consumidores.

Carlos Ruckauf: "Milei ha tomado el gobierno pero le falta tomar el poder"

Con el aumento actual, el litro de nafta se acerca rápidamente al valor histórico de un dólar.

Tras el incremento del 27% la nafta súper promediará los 720 pesos y la premium se venderá aproximadamente en 900 pesos en Capital Federal, mientras que en el interior, los precios son más elevados aún.

LT