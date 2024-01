Eduardo Valdés mencionó la necesidad de abordar cada ley de manera individual, y no mediante un decreto, abogando por un proceso transparente y participativo. “Querer que le deleguemos la función legislativa por cuatro años al Ejecutivo me parece que no es la forma en estos 40 años de institucionalidad democrática”, señaló el ex embajador de Argentina en el Vaticano en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fue embajador argentino en el Vaticano, jefe de gabinete de la Cancillería y, además, fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de la Administración Pública.

¿Cuál es su visión de cómo va a evolucionar la discusión en el Congreso, con la novedad de lo que constituyó Miguel Ángel Pichetto, con más de 20 diputados? ¿Ves alguna posibilidad de fractura de los diputados de Unión por la Patria? ¿Cómo crees que va a evolucionar la aprobación de la Ley Ómnibus y el DNU? Hacenos un combo sobre todo.

En lo colectivo va a ser un año complejo. Este decreto de necesidad de urgencia está claro que no es ni de urgencia ni de necesidad, puesto que nos hemos enterado ayer que no quieren que se discuta en enero, ni febrero, sino que pase recién a marzo la discusión, cosa que desnuda plenamente que la idea era que este funcionando este decreto con la opinión casi unánime, no de nosotros los dirigentes opositores o diputados de la oposición, sino que no he encontrado un solo constitucionalista, de los que no piensan como yo, que apoye este decreto de necesidad de urgencia. No lo encontré. Y si existe, me gustaría escuchar los fundamentos, pero desde Sabsay hasta Gustavo Ferreyra, pasando por toda la gama del pensamiento constitucional, he visto plantear que este decreto de necesidad de urgencia es absolutamente inconstitucional.

En cuanto a la Ley Ómnibus, basta recordar, ayer nada más, a los gobernadores de la Patagonia, donde hay uno solo del Frente de Todos, que es Melella (Tierra y Fuego), que han planteado la absoluta oposición a esta ley, puesto que se les vuelve totalmente inconveniente para la industria de la pesca que se ha forjado en la Patagonia argentina, para los trabajadores, la desregulación de la industria de la pesca. Si esas provincias, que podían aportar senadores y diputados para aprobar tanto el DNU como la Ley Ómnibus, están diciendo que no, imaginémonos lo que va a suceder en las provincias que gobierna Unión por la Patria.

También he escuchado al presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Losteau, diciendo que no van a aprobar el decreto de necesidad y urgencia. A Miguel Ángel Pichetto, como lo acabás de nombrar, también lo escuché públicamente decir que no comparte este decreto de necesidad y urgencia. También la escuché desde ese bloque a Margarita Stolbizer y a Mónica Fein, del socialismo de Santa Fe. Yo no veo un panorama de aprobación ni del DNU ni de la Ley Ómnibus en el Parlamento. Será por eso que Martín Menem, el presidente de la Cámara, intenta llevar adelante acciones para disminuir el valor que tiene el bloque de Unión por la Patria.

Nosotros somos 101 miembros que estamos absolutamente unidos y, por esto, pretenden reducir en una actitud arbitraria la participación de Unión por la Patria, tanto en la Comisión Bicameral del DNU (donde nos corresponden cuatro/cinco, y públicamente sale que nos darían tres lugares), y lo mismo están queriendo hacer con comisiones claves, como la de Asuntos Constitucionales, las de Relaciones Exteriores, la de Legislación General. Son comisiones que tendrán que decidir sobre la Ley Ómnibus.

El debate parlamentario que se dará en los próximos meses

Sinceramente: "guarda", a la sociedad le digo, que no pase lo de la frase que le atribuyen a Bertolt Brecht. Primero empieza por Unión por la Patria, reduciéndole la real representación que tiene, y después seguirán por los otros bloques. La decisión de Milei de hablar de espaldas al Congreso el primer día, se ve reflejado cotidianamente cuando denosta a los diputados que, supuestamente, están conversando con el Ejecutivo, que no son del bloque de La Libertad de Avanza, a quienes acusa de pedirles preventa. No es el caso del bloque de Unión por la Patria, pero no es un clima social ni político en el cual se puedan debatir estas cosas. Lo lamento, me encantaría. Soy un luchador por la paz social en la Argentina, y es algo que valoro mucho, y que eso se hace con diálogos, con escucharlo, y que es lo que no está pasando en estos momentos entre el Gobierno y los que no integramos el Gobierno.

Vos decís que si la votación se pospone para marzo, en la forma con la que fue planteado, quedaría claro que urgente no es...

No, no es urgente y lo habían planteado como urgente. Pero ellos saben que en el pleno pierden la votación.

Claudio Mardones: Hay una quinta comisión, que es activar la de juicio político. Eso puede ser un intento del nuevo oficialismo para desactivar el dictamen de juicio político contra la corte. Usted fue integrante, siguió ese tema durante lo que implicó el trabajo de la comisión de todo el año pasado. ¿Qué están viendo con esta quinta comisión que se activaría mañana?

Tendrían que incluirlo en extraordinarias, según yo sé, y no está incluido en extraordinarios este tema

CM: Teniendo en cuenta que ese tema no está, ¿a qué responde esta comisión?

Me da la sensación que es una picardía más para agraciar a la Corte Suprema, o para agraciar al poder que ellos quieren que no traten el DNU, ni ninguna de las acciones que se están planteando en estos momentos, para impedir esta situación que estábamos hablando antes. Pero deberían incluirlo en extraordinaria.

CM: Eso es con un decreto más, pueden ampliar el temario...

No quiero opinar sobre una bravuconada que aparece hoy mediáticamente, que no condice con lo que estamos dialogando en el Parlamento.

Germán Martínez , presidente del bloque en Diputados de UxP

Yo he visto, no sé si usted lo vio (que es el más fino observador parlamentario), hubo un comunicado ayer del presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, que fue emitido alrededor de las 19, donde se quejó y le pidió al presidente de la Cámara, a Martín Menem, que convoque a los presidentes a la reunión de labor parlamentaria donde están los presidentes de bloque, porque a nuestro bloque no lo han convocado a ninguna reunión durante este mes, y está saliendo información off the record que no condice con lo que está pasando en la Cámara. O sea, si no hay reunión de labor parlamentaria, ¿cómo se va a resolver el tema? Entre los puntos que pide Martínez en este comunicado está saber qué fundamentos hay para conocer a qué comisiones están mandando la Ley Ómnibus, por qué se manda a unas y no a otras cuando se tratan temas muy específicos de comisiones que no se están convocando. Esa queja de nuestro presidente de bloque es una queja legítima, porque no se lo ha convocado desde la última sesión de diputados que hubo, donde se votó claramente que las comisiones debían ser integradas de acuerdo al sistema D'Hondt.

CM: Si hoy no hay reunión de jefes de bloques, mañana empieza la constitución de las comisiones y la presidencia de la Cámara no accede al pedido de Unión por la Patria, ¿qué hará su bloque?

Tomaremos la decisión hoy a la tarde. Ahora nos vamos a reunir para recibir a los inquilinos, estamos recibiendo a los farmacéuticos y a los distintos sectores afectados por el DNU y la Ley Ómnibus, y seguramente vamos a conversar sobre este hecho nuevo que se ha planteado ayer por la tarde.

Alejandro Gomel: Javier Milei llamó a los diputados de La Libertad Avanza y están reunidos. ¿Puede destrabarse esto después de esta reunión?

Espero que se destrabe y que se pueda dialogar, que es lo que estoy pidiendo, diálogo y escucharnos, porque así como se están sucediendo las cosas no es un buen síntoma. No lo digo yo, sino que lo están diciendo parlamentarios de otros bloques. No es la forma.

¿Cómo termina esto?

Yo quiero que termine bien. Por la responsabilidad que tengo prefiero seguir trabajando y encontrando alguna forma de articular diálogos y de escucharlos. Militaré esa instancia, pero lo cierto es que este decreto de necesidad de urgencia no es el camino. Tampoco la Ley Ómnibus. Vayamos ley por ley, estamos dispuestos a discutirla. Pero nos parece que, de esta forma, la suma del poder público, querer que le deleguemos la función legislativa por cuatro años al Ejecutivo, me parece que no es la forma en estos 40 años de institucionalidad democrática.

La sensación es que, más allá de cuándo se llegue al momento de la discusión, si el decreto es de urgencia y necesidad o no lo es, las consecuencias ya van a estar producidas, de acá a marzo probablemente tengamos 75%-80% de inflación...

No todas están construidas y siempre hay tiempo de pararlas. Lo que sí es cierto es que habrá algunas cuestiones que se hayan concretado, pero nosotros no pararemos hasta derogar este decreto de necesidad y urgencia. Que este decreto quede en forma irreversible en el país es, como dijo Gil Domínguez, un golpe de Estado encubierto. Lo dice Andrés Gil Domínguez, no lo dije yo.

Seguramente, como va a ser un año que nos va a poner a todos a prueba (a los periodistas también), nos comunicaremos más habitualmente de lo que hicimos en 2023...

Me parece muy importante poder tener diálogo con el periodismo. Valoro mucho el trabajo que está haciendo Perfil en este tiempo y sus periodistas, porque también el libro de Juan González es importante.

