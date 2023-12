El pedido de Patricia Bullrich a JxC: "Voten la ley ómnibus, denle un primer cheque en blanco a Milei"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un mensaje a los legisladores de Juntos por el Cambio que deberán tratar la Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei, a quienes le pidió el respaldo en el Congreso.

"Quiero decirle al radicalismo, al PRO, al peronismo racional que voten esta ley, que le den un cheque en blanco de confianza al Presidente, y después empezará la discusión", expresó Bullrich en una entrevista que brindó al programa "Si Pasa, Pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, puntualizó: "En vez de pensar en sus intereses, piensen en que hay un programa pensando para que la Argentina no se muera, entonces háganlo".

Según precisó la funcionaria, el 100% de la gente que votó a Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza "está queriendo que no se frene el cambio" y remarcó que "cuando se necesitaron emergencias en otros momentos históricos se les dieron las emergencias: se les dieron a Menem, a Macri y a Alberto Fernández".

"¿Es el único gobierno al que no le van a dar emergencia?", se preguntó al tiempo que subrayó: "Cada miembro de Juntos por el Cambio tiene que pensar qué quiere la gente: volver al populismo depredador, a la suma de intereses, o quiere avanzar a un cambio. Es cambio o peor que la continuidad. Entonces, ¿dónde te sitúas ante la sociedad?".

En otro pasaje de la entrevista, la ministra sostuvo que sin cambios profundos, la Argentina "toma más velocidad en el camino de la decadencia", y planteó: "Estás frente a un dilema con una sola salida, tenés que hacer los cambios necesarios de manera rápida, contundente. Había que darle un shock a la economía argentina para que despierte y tenga futuro".

Consultada por la aplicación del Protocolo de Mantenimiento del Orden Público, Bullrich aseguró que el Gobierno aspira a que "la gente viva en la normalidad", por lo que consideró: "Si hay 10 mil piquete por año y dejamos que la calle sea tomada la destruimos la vida a millones de argentinos".

"La pérdida que implica para el país los piquetes, no lo vamos a permitir", manifestó y alertó: "El país necesita orden, convivencia, saber que no vas a conseguir nada movilizándote, si lo haces vas a perder lo que tenés y si querés generar la posibilidad de mantener el subsidio hasta que en la Argentina haya trabajo, la condición es que no cortes más rutas ni calles".

Por último, en línea con lo expuesto por Milei, su ministra pidió el acompañamiento social al sostener: "Sin apoyo no vamos a salir, vamos a quedarnos en el lugar en el que estamos y peor, nos vamos a autodestruir".

"No hay tiempo, es un paciente grave, que está en una situación gravísima. La Argentina está en destrucción total. Hay un solo camino, no hay dos", concluyó.

