Liliana Franco: “Milei piensa que es necesaria toda esta enorme transformación que planteó en el DNU”

La aprobación del DNU ha sido el principal tema de disputa entre Javier Milei y los integrantes del Congreso. Debido a la negativa que despertó el decreto, el Presidente se encuentra en la búsqueda de diferentes recursos para lograr la aprobación. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con la periodista, Liliana Franco.

“Empezamos un año muy atípico, con mucha actividad en la Casa Rosada”, comentó Liliana Franco. “Habitualmente, en enero viene un bajón porque los presidentes se suelen tomar unos días y porque el Congreso no funciona, entonces, como que baja la actividad y ahora no es el caso”, agregó.

El presupuesto: una hoja de ruta en el Gobierno

Posteriormente, Franco planteó: “El presupuesto es como una hoja de ruta de un Gobierno, no es simplemente una cuenta de un contador público, lo que vos determinar en el presupuesto puede inferir en el programa del Gobierno”. Luego, manifestó que, “hay que modificar algunas cuestiones para que no tengan que gobernar con el DNU”.

El proyecto de ley enviado comete ciertos errores

“Enviaron un proyecto de ley que comete errores, algunas leyes deben ser votadas con mayoría simple, otras no y ahí tenés un problema práctico porque no podés votar todo el paquete junto”, sostuvo la entrevistada. “El programa de estabilización que plantea el equipo de Caputo tiene como eje el tema previsional y este tema de la fórmula no sirve para lograr una estabilidad ni tampoco al jubilado”, añadió.

El Presidente Javier Milei no tiene voluntad de negociar

Por otro lado, la periodista señaló: “Yo no observo en el Presidente, y no sé si es una estrategia, voluntad de negociar. Por de pronto los acusa de ser responsables de una catástrofe bíblica si no lo votan”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la voluntad de Milei es a libro cerrado y resulta raro que no se deje algo para negociar, porque si vas a todo o nada es muy probable que sea nada debido a que no tiene mayoría para imponerse”.

A modo de cierre, Franco expresó: “Javier Milei piensa que es necesaria toda esta enorme transformación que planteó en este proyecto. El DNU es muy ambicioso y está dentro de la filosofía de lo que él siempre dijo, sobre el cuestionamiento del rumbo de la Argentina”.