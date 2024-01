Día 24: La revolución, de Robespierre a Milei

"Hay un consenso que empieza a crecer entre los principales analistas políticos de nuestro país, que describe que lo que Milei tiene en la cabeza como proyecto político es una revolución, no desde el sentido metafórico, sino desde la literalidad de la palabra", explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 3 de enero de 2024.

Hugo Alconada Mon escribió una nota en la que consideró que la revolución de Javier Milei es más conservadora que libertaria, Alfredo Zaiat en Página 12 habló de una "revolución reaccionaria" y Carlos Pagni también eligió usar el concepto "revolución" para sus últimas editoriales.

Es cierto que no es una revolución en el sentido en el que comúnmente se usa este término. No es una revolución de izquierda como la francesa, la rusa o la cubana. Es más cercana en su concepción con la revolución que intentaron llevar adelante los personajes de Los Siete Locos, de Roberto Arlt.

Una revolución del individualismo, sostenida por la competencia de unos y otros y en la que nada escape a la lógica del mercado.

El antecedente de la Revolución Libertadora

Hay una revolución casi homónima en nuestra historia. La llamaron Revolución Libertadora y se consolidó con el golpe de 1955 al segundo gobierno peronista. Con la salvedad de que aquel no era un gobierno democrático,pero en ese proceso histórico se pueden encontrar ciertos paralelos históricos con el presente, fundamentalmente en el contenido de una de las dos facciones que dirigieron esta revolución.

Tras el golpe de Estado de 1955, el gobierno presentaba una pata conformada por grupos del nacionalismo católico liderada por el presidente Eduardo Lonardi, que buscaba la conciliación con ciertos grupos sindicales, siempre y cuando se alejen de la figura de Perón.

El otro sector del gobierno estaba representado por el vicepresidente Isaac Rojas que proponía una visión mucho más negativa del peronismo, afirmando que este desvió al país de su tradicional línea histórica liberal y democrática, e instaló una tiranía del tipo fascista a través de la manipulación y el engaño del movimiento obrero.

Los archivos de aquella época muestran multitudes vitoreando a los militares que llevaban adelante la Revolución Libertadora. La idea del "pueblo" termina siendo una concepción maniquea porque siempre hay una parte de la sociedad dispuesta a elegir determinada ideología y nunca hay un "único pueblo".

Buda del "dolor" y la "Internacional Comunista": los posteos de Javier Milei

El 21 de julio de 2023 se estrenó la película "La Revolución Liberal" donde el actual presidente da un elocuente discurso con su ya conocida frase "yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí acá para despertar leones”.

Un aspecto central de la revolución libertaria de Milei, tal como describió Carlos Pagni, es su desdeño por el Congreso. Algo que es característico de todas las revoluciones porque no pueden existir con equilibrio de poderes.

Guillermo Moreno también conceptualizó la revolución de Javier Milei y aseguró que el presidente “quiso hacer una revolución anarco capitalista en un mundo que va hacia el nacionalismo”.

La batalla de Javier Milei contra el Poder Legislativo

El Presidente anticipó ese rasgo de su gestión cuando habló en su acto de asunción a espaldas del Congreso. Luego lo reafirmó con la salida del DNU que pasó por encima de los legisladores y transforma más de 300 leyes y culminó esta tendencia con la Ley Ómnibus en la que prácticamente le pide al Congreso que deje de legislar sobre los aspectos más importantes de la vida democrática de nuestro país.

Al respecto, el dirigente social Juan Grabois recordó que hay una ley sancionada durante el gobierno de Raul Alfonsín que castiga a los legisladores que votan superpoderes: "Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona", manifiesta el Artículo 227 del Código Penal. ¿Sabrán los diputados y los senadores de esta normativa?

Similitudes con las revoluciones de izquierda

La revolución liberal de Milei tiene tres características similares con las revoluciones de izquierda que es interesante analizar para entender frente a qué fenómeno político estamos.

La primera característica en común es que como toda revolución es una ruptura total con el orden establecido anteriormente. Años de discusión, debates y consensos en los que la sociedad se había puesto de acuerdo en el rol del Estado sobre la salud, la educación, el subsidio al transporte, la energía, el cuidado de las condiciones laborales para los trabajadores, el fomento del arte y la cultura son totalmente transformadas por el DNU en una clara violación de la Constitución Nacional, que es la piedra angular básica de este orden anterior. Esto lo explican muy claramente en un texto llamado Constitución o Revolución, los abogados y politólogos Andrés Rosler y Guillermo Jensen.

La segunda característica es que hay un pueblo acompañando a la revolución, desesperado por la situación económica. Milei es hijo del fracaso económico de las dos principales coaliciones y del hartazgo que estos fracasos generaron en el pueblo argentino. Karl Marx sostenía que para que haya existido "un personaje tan mediocre como Napoleón" antes tuvo que haber existido el fracaso del sistema anterior. Este punto puede ser crucial para el gobierno de Milei, si no logra resolver alguno de los problemas de los sectores postergados de nuestro país.

Aldo Abram: “El objetivo de Javier Milei es terminar su primer periodo de Gobierno con una dolarización”

La tercera característica se sintetiza en una frase que se le atribuye al líder de la revolución francesa, Maximilien Robespierre, pero en verdad la dijo otro revolucionario francés, Pierre Victurnien Vergniaud: “La Revolución es como Saturno, se devora a sus hijos”.

¿Qué significa esta frase? Cuando una revolución se impone, la legalidad y las instituciones cambian por lo que el dirigente de la revolución, apoyado en una mayoría social, decide. Son dirigentes y mayorías sociales empujados por momentos históricos convulsionados, cambiantes y contradictorios. Las decisiones son intempestivas, directas, no negociadas e implacables.

Los traidores a la revolución

En las revoluciones no hay garantías constitucionales, todo es subjetivo, las instituciones construidas durante años de criterios dejan de existir como tal. Esto hace que sean acusados de traidores o obstáculos para la revolución a quienes siempre la apoyaron o incluso, entre quienes la lideran en parte.

Hay ejemplos de esto en nuestra historia. La Revolución de Mayo que generó nuestro primer gobierno patrio también devoró a sus hijos. Es el caso de Mariano Moreno, el ideólogo de la revolución, de Juan José Castelli, el orador de la revolución y el caso de Manuel Belgrano, uno de sus dirigentes y defensores militares. Todos de alguna y otra manera, fueron asesinados o apartados por las luchas intestinas de la revolución.

En su último discurso que dio en la Convención Nacional, Maximilien Robespierre tenía la suma del poder público absoluto, pero mientras hablaba se generaba un clima de discordia en las calles. Horas después era detenido, acusado por traición a la patria, y al día siguiente fue asesinado.

Milei no es la dictadura y no es la democracia representativa

Así de cambiantes son los humores en las revoluciones. La masa que un día está a favor, al día siguiente puede estar en contra. En Argentina tenemos el ejemplo de una Plaza de Mayo llena criticando a la dictadura militar y la misma icónica plaza repleta a la semana siguiente para vitorear a Leopoldo Fortunato Galtieri durante la Guerra de Malvinas.

El caso de la Revolución Rusa es también muy conocido. Las purgas estalinistas terminaron con toda la vieja guardia bolchevique que había hecho la revolución, inclusive Trotsky, el segundo dirigente más importante después de Lenin.

La Revolución Cubana tuvo características similares. El general Ochoa pasó a ser un traidor por sus supuestos vínculos con narcotraficantes. Hasta su caída en desgracia, era el general con más condecoraciones militares en la isla y uno de los primeros a los que Fidel Castro proclamó como héroe de la República de Cuba y jefe de los militares cubanos en las aventuras expansionistas de América Latina, África y Medio Oriente.

Los primeros caídos en la Revolución Liberal

Salvado las gigantescas distancias, en la revolución de Milei ya han caído en desgracia muchos militantes que, como cuenta el libro "El Loco", del periodista Juan Luis González de Revista Noticias, fueron acusados por Karina Milei.

También cayeron personajes muy importantes para el armado que fue haciendo Javier Milei, como Carlos Maslatón, Kikuchi, Roque Fernández, Carlos Rodríguez y varios integrantes de la comunicación del Gobierno. Ayer fue desplazado el jóven Iñaki Gutierrez del manejo de las redes de la Casa Rosada por cometer una imprudencia.

En el fondo, el problema es el que venimos mencionando: la mayoría de un pueblo apoya a una revolución porque está desesperado y hay una situación económica que no aguanta más. ¿Puede el gobierno de Milei resolver esta situación? Hasta ahora parece que solo atina a agravarla. Mientras esto siga así, probablemente se empiecen a multiplicar las luchas intestinas y la revolución libertaria siga comiéndose a sus hijos.

