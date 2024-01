Continúan los cambios en el equipo de comunicación oficial del Gobierno. Tras la renuncia de Belén Stettler al frente de la Secretaria de Medios y Comunicación, donde fue reemplazada por el periodista Eduardo Serenellini, se le suma que Iñaki Gutiérrez dejó el manejo de la cuenta de la Casa Rosada. Sin embargo, continuará ocupándose del TikTok del presidente Javier Milei.

Al militante libertario le retiraron el control de la cuenta de la Casa Rosada luego de que días atráscompartiera una foto suya junto a su pareja, Eugenia Rolón, quien al igual que Gutiérrez también es especialista en redes y se desempeña en el equipo de Milei. En ese sentido, el joven subió un mensaje de Año Nuevo desde su cuenta personal, que luego fue retuiteada por la de Casa Rosada y generó múltiples críticas de los usuarios.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, los responsables de las redes de Milei, donarán su sueldo

Según trascendió, ahora Iñaki continuará ocupándose solo de la cuenta de TikTok del jefe de Estado desde la oficina que ocupa en el segundo piso de la sede gubernamental, lo que hizo durante la campaña electoral con buenos resultados.

Sin embargo, el propio Gutiérrez sostuvo que era "falso" que lo hubieran desplazado de sus tareas habituales en las redes sociales del Gobierno, ante lo que agregó que "directamente nunca tuve una cuenta de Casa Rosada", consignó La Nación. Por su parte, desde el Gobierno confirmaron su desplazamiento y el de su novia Rolón, que eran los que manejaban las redes sociales oficiales, aunque aclararon que "no lo despidieron", mientras que otras fuentes sostuvieron que solamente se encargaba de la cuenta de TikTok.

Tras la polémica, el retuit fue eliminado de la cuenta oficial de la Casa Rosada.

Las críticas contra los posteos de Iñaki Gutiérrez

El funcionario de 22 años ya había cometido otros traspiés y debió borrar posteos o mensajes de la cuenta oficial de Presidencia. Uno de ellos fue el video sobre el estado edilicio de la Casa Rosada -que contenía imágenes de otros lugares-, donde incluía a las piedras ubicadas en uno de los patios para recordar a las víctimas de la pandemia de Covid-19. También fue eliminado otro video desde su cuenta personal de X (ex Twitter) cuando salió a criticar los cacerolazos tras el DNU.

La polémica se profundizó el miércoles 20 de diciembre, cuando compartió sin autorización la imagen del presidente en el Departamento de Policía Federal mientras se realizaba la primera marcha que puso a prueba el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sumado a esto, en la fotografía se podían ver las claves internas y de seguridad del edificio policial.

A pocos días de la asunción de Milei, Iñaki había anunciado que desempañaría sus funciones en el gobierno "ad honorem" ya que tenía pensado donar su salario. "Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X semanas atrás luego de la llegada de Milei al gobierno.

