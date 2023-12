Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, los responsables de las redes de Milei, donarán su sueldo

Los responsables del manejo de las redes sociales del presidente Javier Milei, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, anunciaron este miércoles que tendrán un cargo estatal pero desempañarán sus funciones "ad honorem", ya que donarán su salario.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X (ex Twitter).

Consultado por otro usuario de la red social acerca de cómo va a mantenerse si no va a cobrar un sueldo por su trabajo, Gutiérrez respondió: "Tengo 22 años, padres que tengo el honor de tener en mi vida y estudio 2 carreras universitarias, buscaré de forma lícita la manera de mantenerme, como lo hice estos dos años que trabajé gratis en la campaña".

Iñaki Gutiérrez y Javier Milei.

En tanto, la novia de Iñaki, Eugenia Rolón, también ferviente militante libertaria y especialista en redes, hizo este miércoles un anuncio similar.

"Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país más del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo", escribió en X.

Y agregó: "Junto con Iñaki Gutiérrez hemos decidido donarlo todos los meses ya que no se puede renunciar al mismo".

Quién son Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón

Iñaki Gutiérrez nació en en el 2001. Es una de las figuras claves en el partido ya que se encarga de la estrategia digital. Según su testimonio, no cobra ni un solo peso porque sus tareas las realiza en profunda conexión con sus ideales.

El joven es hincha de San Lorenzo y ex jugador de rugby. Respecto a sus estudios, se encuentra en tercer año de Economía en la Universidad de Belgrano y en cuarto año de Derecho en la UBA. Su vínculo con Miel comenzó cuando fue presentado por su pareja santafesina.

Eugenia Rolón.

Eugenia Rolón se autodefine así misma como "Cristiana, anticomunista, antifeminista y de derecha". En sus redes tiene más de 144 mil seguidores en TikTok. Y como puede evidenciarse en la foto de portada de su Twitter tiene como referencia a los mandatarios Javier Milei, Jair Bolsonaro y Donald Trump.

La joven, de 21 años, es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe. Su función dentro del partido del libertario es desempeñarse como community manager en el área de comunicación. Según declara, al igual que su novio, este es un puesto ad-honorem. Actualmente, reside en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí estudia Ciencia Política y Abogacía. Según narró su padre, Gustavo Rolón, a un medio de su ciudad, la joven conoció a Javier Milei a los 16 años en una conferencia que el libertario dio en la UNR.

