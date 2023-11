Quiénes son Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón: responsables de la victoria de Milei en Tik Tok

El triunfo en las elecciones 2023 de Javier Milei, un candidato sin una estructura partidaria, frente a Sergio Massa, representante del oficialismo peronista en Unión por la patria, abrió un interrogante ¿Puede la militancia en las redes, ser más poderosa que las estrategias políticas convencionales?

La respuesta parece ser, afirmativa. Aunque nadie puede negar el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que ayudó a que el candidato de La Libertad Avanza consiga el 55.77% de los votos durante el balotaje 2023.

Pero, además, en esta campaña Milei logró encontrar oportunidades en una plataforma que el resto no: TikTok. ¿Quiénes son los jóvenes detrás de ese acierto del candidato libertario?

¿Quién es Eugenia Rolón, la Community Manager de La Libertad Avanza?

Se autodefine así misma como "Cristiana, anticomunista, antifeminista y de derecha". En sus redes tiene más de 144 mil seguidores en TikTok. Y como puede evidenciarse en la foto de portada de su Twitter tiene como referencia a los mandatarios Javier Milei, Jair Bolsonaro y Donald Trump.

La joven, de 21 años, es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe. Su función dentro del partido del libertario es desempeñarse como community manager en el área de comunicación. Según declara, al igual que su novio, este es un puesto ad-honorem. Actualmente, reside en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí estudia Ciencia Política y Abogacía. Según narró su padre, Gustavo Rolón, a un medio de su ciudad, la joven conoció a Javier Milei a los 16 años en una conferencia que el libertario dio en la UNR.

En ese momento, la joven se acercó a él para comentarle cuál era su postura en contra del aborto y su visión sobre el feminismo. Al encontrar coincidencias, empezaron a dialogar mientras se construía el espacio político que finalmente derivaría en el triunfo del "león".

¿Quién es Iñaki Gutiérrez, el responsable Tiktok?

Nació en la última gran crisis argentina, en el 2001. Es una de las figuras claves en el partido de Javier Milei porque, junto a su novia Eugenia Rolón, es quien se encarga de la estrategia digital. Según su testimonio, no cobra ni un solo peso porque sus tareas las realiza en profunda conexión con sus ideales.

El joven es hincha de San Lorenzo y ex jugador de rugby. Respecto a sus estudios, se encuentra en tercer año de Economía en la Universidad de Belgrano y en cuarto año de Derecho en la UBA. Su vínculo con Miel comenzó cuando fue presentado por su pareja santafesina.

Según lo que conversó con Caras: “Eugenia tenía contacto por haber charlado con él en Santa Fe, en la presentación de un libro. Yo le dije a ella que me parecía que Milei tenía que tener un Tik Tok, consideraba que le iba a servir mucho. Más adelante me junté con Javier, se lo planteé y me dijo que lo haga. Desde entonces laburamos juntos”

