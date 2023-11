El futuro de Massa en el Ministerio de Economía dependerá de la reunión entre Milei y Alberto Fernández

El futuro de Sergio Massa es toda una incógnita, no sólo porque ayer 19 de noviembre, en su discurso en el búnker de Unión por la Patria, dejó en claro un inminente retiro político luego de reconocer la derrota ante Javier Milei, sino porque horas más tarde instaló el rumor de que se tomaría una licencia como Ministro de Economía para "facilitar la transición". Eso, según Milei, no sólo es "una canallada" sino que pospuso el anuncio de su ministro para esa cartera.

"Tenía un plan para hacerlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos de decisiones tomadas por el actual gobierno, y el hecho de que se va a tomar licencia, implica que me van a estar embarrando al ministro de Economía antes de asumir. Me cambió el escenario anoche", afirmó Milei en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, desde el entorno de Massa confiaron a PERFIL que no hay un lineamiento definido hasta tanto no se reúnan Milei y el presidente Alberto Fernández. Esa reunión es la que definirá, en principio, si Massa vuelve a Tigre con su familia y deja a cargo a Miguel Pesce, presidente del Banco Central, y al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, a cargo en el Palacio de Hacienda, o bien si se queda hasta el 10 de diciembre. También hasta hubo periodistas que dijeron que Malena Galmarini renunciaba a AySA, algo que fue desmentido por ella misma en sus redes sociales.

Javier Milei ratificó que privatizará YPF, TV Pública, Télam y Radio Nacional

Lo cierto es que el ahora ex candidato presidencial de UxP convocó a su equipo a una hermética reunión de trabajo en el Palacio de Hacienda, a la espera de novedades. Lo que no quieren es "pagar el costo de la victoria de Milei", pero no está decidido si habrá pedido de licencia o no. Del otro lado, es algo de lo que tampoco pretenden hacerse cargo en LLA.

La reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei

Las novedades tienen que ver con qué es lo que le pedirá Milei a Alberto Fernández para efectivamente comenzar la "transición". En primer lugar, el equipo de Milei quiere tener los números finos de la gestión. Massa no estará en esa reunión, aunque sí estarán Rigo y Pesce, posibles sucesores provisorios.

El pedido principal de Milei y su equipo es que Massa continúe en el cargo hasta el 10 de diciembre para dar una "transición ordenada". Guillermo Francos, su futuro ministro de Interior, ya salió a citar entrevistas de Massa hablando de que garantizaría esto. Hoy también, Milei habló de algunas de sus ideas económicas y dijo que piensa cumplirlas: eliminar el BCRA, dolarizar o en todo caso que la moneda sea "la que elijan los argentinos", privatizar empresas del Estado como YPF, Télam, Radio Nacional y TV Pública, y terminar con el problema de las Leliqs. Algunas de estas tareas estarían a cargo de Emilio Ocampo, al frente del BCRA.

Javier Milei postergó el anuncio de su ministro de Economía y acusó a Sergio Massa de hacer "una canallada" para "embarrar" la transición

El presidente de la Nación se comunicó con Milei para encontrarse este lunes por la mañana en la Casa Rosada, pero la reunión se fue dilatando por parte de LLA: primero, quieren que la reunión sea en un lugar "neutral", y no en la casa de gobierno. Segundo, siguen trabajando tras una larga jornada electoral para entregar sus requerimientos a Fernández.

La reunión podría darse hoy por la tarde, aunque no descartan que sea mañana martes tampoco. El principal punto de la agenda de Milei está puesta en esta reunión. Mientras tanto, la especulación financiera en este feriado terminará de determinar su impacto mañana. Eso sí: los bonos argentinos que cotizan en Wall Street se dispararon, entendiendo que "se va el kirchnerismo".

