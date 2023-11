En sus primeras declaraciones como presidente electo, Javier Milei calificó de "canallada" las recientes frases del ministro de Economía, Sergio Massa, además de la posibilidad de que el también candidato de Unión por la Patria se pida una licencia en medio de la transición de gobierno, tal y como se pudo conocer en las últimas horas.

A su vez, enfatizó en que todo esto le impidió revelar el nombre de su futuro ministro de Economía. "Tenía un plan para hacerlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos de decisiones tomadas por el actual gobierno, y el hecho de que se va a tomar licencia, implica que me van a estar embarrando al ministro de Economía antes de asumir. Me cambió el escenario anoche", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Estos dichos del libertario se dan horas después del discurso del titular del Palacio de Hacienda, quién, tras reconocer la derrota, dijo: “Desde mañana la responsabilidad de dar certezas y de transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es del nuevo presidente, y esperamos que así lo haga”.

En línea, y durante el cierre de la jornada de domingo, que puso punto final a una campaña electoral larga y compleja, se divulgó la información de que Massa se tomará licencia para "facilitar la transición" entre Alberto Fernández y el referente de La Libertad Avanza.

Mas allá de eso, vale aclarar, este lunes se reunió con su gabinete y, según contó la agencia Télam, no llevaría adelante esto ni tampoco renunciaría a su cargo, al menos hasta que se dé la reunión entre el actual presidente y el futuro mandatario, algo similar a lo que aclaró, a través de sus redes sociales, el Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

"Eso de tomarse licencia después de armar el descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale se toma licencia. Encima me acusa de los problemas que él mismo causó durante el último año y medio y que su gobierno causó durante cuatro años. Ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral generado por la irresponsabilidad del ministro Massa", agregó el libertario.

En las últimas horas, surgieron distintos nombres como opciones para liderar el ministerio de Economía, como Federico Stuzenegger, quién ya ocupó ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en este sentido, Milei evitó dar pistas. De lo que sí habló fue de los lineamientos de su política económica, con principal énfasis en las LELIQs y el cepo cambiario

Sobre ambos temas enfatizó: "Si no resolvés el problema de las LELIQs, te vas a una hiperinflación. Hay que resolver el problema de las Leliqs y después liberas", admitió.

Consultado sobre cuánto podría ser el precio del dólar en ese caso, el flamante mandatario recién electo señaló: "Los precios los va a determinar el mercado, pero antes tenés que corregir los desequilibrios de stocks porque la dinámica de ajuste sin corregir los desequilibrios de stocks puede ser letal y llevarte a una hiperinflación".

A su vez, reiteró que está dispuesto a "aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas" y marcó los ejes de su Gobierno: "Estado pequeño y comprometido a honrar los compromisos, respeto al derecho de propiedad, una posición abierta hacia el mundo en términos comerciales".

