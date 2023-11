Gabriel Rubinstein desmintió su renuncia al Ministerio de Economía

El secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, desmintió este lunes su renuncia al cargo, tras el triunfo del libertario Javier Milei en el balotaje de este domingo. Fue en sintonía con los trascendidos que indicaban que el ministro de Economía Sergio Massa se tomaría licencia hasta el 9 de diciembre, con el argumento de facilitar la transición entre Alberto Fernández y el presidente electo.

Por medio de un breve mensaje publicado en la red social X (ex Twitter), Rubinstein escribió que "ante versiones que observo han empezado a circular, solo 2 aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre".



Rubinstein, funcionario clave del Palacio de Hacienda, desembarcó allí con Sergio Massa. Es un técnico que en los últimos meses tuvo un rol dedicado a las aclaraciones y comentarios respecto de la tendencia inflacionaria.

Los nombres que ya suenan para el futuro gabinete de Javier Milei

Con la derrota electoral de Massa, en redes sociales comenzó a barajarse la posibilidad de su renuncia anticipada, a 20 días del 10 de diciembre. Sin embargo, por medio de ese mensaje en redes buscó aclarar que no lo hará y que permanecerá en su puesto hasta el final de la gestión.

Como se mencionó, el desembarco de Rubinstein fue de la mano de Massa. Su llegada fue motivo de discusiones y comentarios debido a que tiempo atrás se había despachado con críticas hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, con el pasar de los días eso quedó atrás.

Malena Galmarini también desmintió

Por otro lado, también hizo lo propio la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini.

La funcionaria, pareja del ministro de Economía y ex candidato presidencial, también fue blanco de mensajes en redes sociales que alertaban sobre su salida anticipada de la empresa estatal. Pero en las últimas horas lo negó a través de una publicación en redes sociales, donde le respondió a una periodista.

Desilusión, algoritmos y Milei: la victoria de La Libertad Avanza en un contexto inestable

"Espero que sea sólo mala información. Tengo la camiseta bien puesta de la empresa y obras por terminar. Chequeá antes! Cariños", le escribió Galmarini a una periodista que había publicado que renunciaba.

Massa se tomaría licencia

El ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria se tomaría licencia en el Palacio de Hacienda para "facilitar la transición" con el mandatario electo.

Crónicas de una derrota inesperada en el búnker de Unión por la Patria

Según supo Noticias Argentinas, la transición quedará a cargo de Raúl Rigo y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce

Sin embargo, fuente del Ministerio de Economía revelaron a PERFIL que el presidente Alberto Fernández ya habló conMilei para juntarse este lunes para establecer los primeros contactos y que de esa reunión no participaría Sergio Massa quien esperará los resultados de ese encuentro para determinar si sigue o no al frente de esa cartera.