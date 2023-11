Los nombres que ya suenan para el futuro gabinete de Javier Milei

A medida de que pasaron las distintas elecciones, Javier Milei fue moldeando su gabinete, tratando de mostrar que su llegada a la Casa Rosada no será un salto al vacío, al contrario. En su mente, con motosierra en mano, avisó que solo quedarán en pie Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores e Infraestructura (ex-Obras Públicas). Con nombres propios y varios interrogantes sobre qué puede llegar a aportar el ala más dura del PRO con la cual arribó a un apretón de manos tras las primarias.

Bajo ese contexto, el economista confirmó a Guillermo Francos, el ministro del Interior, un dirigente que militó junto con Domingo Cavallo en Acción por la República, pasó por el Congreso de la Nación como diputado nacional y se convirtió con el correr de los meses, ni bien saltó a La Libertad Avanza, en el armador político del espacio por excelencia, ganando la confianza del líder del partido.

Javier Milei.

Otro nombre de confianza que estará con el león libertario: Nicolás Posse será el jefe de Gabinete. Ex Corporación América, coordinó equipos técnicos de LLA desde que arribó al frente y lo asistió al diputado nacional en todos los debates que intervino. A esa nómina, se suman Guillermo Ferraro, el ministro de Obras Públicas, cartera que dejaría de llamarse así para pasar a ser el Ministerio de Infraestructura. En los últimos tiempos, se encargó de coordinar con Francos el plan de fiscalización a nivel nacional, una tarea que, según dicen en el espacio, cumplió con creces en coordinación con la fuerza amarilla.

Diana Mondino es otra dirigente que tiene su lugar asegurado en el elenco oficial de LLA: será canciller. Siempre coincidió con las ideas de Milei y antes del cierre de listas, ante el ofrecimiento del libertario, después de pensarlo durante días, aceptó ser la candidata número uno a diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. Con la elección general consumada, le ofrecieron la posibilidad de ser Canciller, propuesta totalmente aceptada por la economista.

El búnker de Milei fue pasando de la calma a la euforia con caras nuevas y estética de la Casa Blanca

Milei, para Capital Humano, un área que abarcará Niñez, Educación, Salud y Trabajo, contará con Sandra Pettovello. Del riñón del león, lo asesoró durante toda la campaña en las temáticas. Junto a ella, en la parte laboral, aparece Gustavo Morón, exfuncionario de Macri en la era Cambiemos, de íntima confianza con Jorge Triaca, un nombre amarillo que según supo PERFIL también podría desembarcar en Trabajo. Así lo señalan fuentes gremiales que tuvieron contacto con él en los últimos días.

En tanto, los vacantes son Economía y Seguridad. Para Hacienda, el referente de LLA tiene nombres de sobra, menemistas, como Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández, pero producto de la pelea interna que disponen, ante la falta de acuerdos y en la vereda de enfrente del partido amarillo, con críticas públicas, no quiso confirmar a nadie aunque su entorno asegura que el nombre está. La incógnita pasa por ver qué pretende conversar con Mauricio Macri, quien se opuso desde el vamos a planes de dolarización y a la desaparición del Banco Central en su entendimiento tras las generales. En el caso de Seguridad, Victoria Villarruel pretende hacerse cargo del área, que también podría estar en manos de Patricia Bullrich, dicho esto por el propio Milei en una entrevista. No se descarta un choque sobre qué camino tomar en una temática sensible.