Quién es Sandra Pettovello, posible ministra de Capital Humano de Milei: matrimonio con Pablo Rago, consultora en psicología y reikista

Sandra Pettovello forma parte del círculo de confianza de Javier Milei. La candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires acompañó al libertario en las actividades más importantes de los últimos meses y hasta integró un selecto grupo de colaboradores que participaron en la preparación de los debates presidenciales. Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones, la mujer tendrá un lugar más destacado todavía en el Gobierno ya que será la ministra de Capital Humano. A pesar de su rol, logró sortear la campaña sin dar ninguna entrevista. Su manera de pensar temas sensibles como la salud, el trabajo, la educación o las infancias es un ministerio. Tampoco es fácil encontrar detalles sobre su experiencia laboral. Sin embargo, cuando se rastrea su nombre en internet, aparece un dato de color de su primer momento de fama: su matrimonio con Pablo Rago.

Pettovello es la vicepresidenta de la Ucedé en la Ciudad de Buenos Aires. Estudió Periodismo en la Universidad de Belgrano y Ciencias de la Familia en la Universidad Austral (una carrera de dos años que, de acuerdo a la información de la universidad, aborda las cuestiones familiares con un punto de vista interdisciplinar y "desde una perspectiva holística y socioecológica"). Además, cursó estudios de posgrado en Políticas Familiares en la Universidad Internacional de Catalunya y en su sitio personal enumera una larguísima cantidad de cursos de una amplia variedad de temas, que van desde la "neurosicoeducación" hasta el foundraising para organizaciones y el reiki.

Capital Humano sería uno de los ocho ministerios de Milei si llega a convertirse en presidente. Según contó el candidato, se trataría de una cartera de cuatro áreas: niñez y familia, salud, educación y trabajo. Planes sociales, vouchers educativos, reforma laboral... Pettovello estaría al frente de la gestión de las propuestas más debatidas de La Libertad Avanza y sus posicionamientos son una incógnita. Su huella digital incluye sus tiempos en la farándula con Rago en los '90 y una entrevista profesional en el 2021, en la que destacó puntos de vista que, en principio, entearían en tensión con su partido, como la defensa de universidad pública y el rechazo a cuestionar a todos los políticos por igual.

Sandra Pettovello y su momento de fama en los '90 junto a Pablo Rago

Algunos periodistas de espectáculos recuerdan todavía hoy el nombre de Pettovello. Su matrimonio con el actor Pablo Rago en los '90 tuvo momentos mediáticos que quedaron guardados en el archivo fotográfico de Semanario.

Según un artículo de Susana Ceballos, en Infobae, Pettovello y Rago se casaron en septiembre de 1993. Él tenía 21 y se habían conocido seis años antes, cuando el actor protagonizaba Clave de Sol. "Él se le acercó en un karoke, la invitó a un trago de champagne y ella le contestó: 'Los menores no toman alcohol'. La simpatía del actor pudo más, salieron durante un mes y se separaron. Rago tuvo otra pareja durante tres años pero al romper, volvió a llamar a Sandra. Retomaron la relación que terminó con boda en el Registro Civil", contó la periodista.

Un año después de que se casaran, Rago comenzó a grabar la telenovela "Inconquistable corazón" con Paola Krum y el rumor acerca de un posible romance se instaló en los medios. Los actores lo negaron una y otra vez hasta que, a finales de 1994, confirmaron que estaban en pareja.

Después de su separación Pettovello dio varias entrevistas, entre ellas una telefónica con Graciela Alfano y Carlos Monti en "El periscopio", por América. La habían llamado porque el actor la había visitado en su casa. "Pablo vino a tener una conversación conmigo, privada. No quiero decir sobre qué. Pero yo no tengo ninguna intención de tener un acercamiento con él. Para mí, lo próximo que va a pasar es el divorcio", contó ella. El video está publicado en YouTube.

Una ministra (casi) desconocida para un ministerio que no existe

Los tiempos de la farándula de Pettovello se terminaron después del divorcio con Rago y pasaron 30 años hasta que su nombre reapareció en los medios. Sin embargo, este nuevo protagonismo nada tiene que ver con romances, veranos de canje ni separaciones conflictivas.

Pettovello será la súperministra de Milei. Desde La Libertad Avanza rechazaron todos los intentos para entrevistarla y ella no respondió los mensajes. La prensa la busca desde hace meses ya que, apenas se conocieron los resultados de las PASO, fue la primera confirmada de un eventual gabinete libertario. Su llegada al candidato presidencial es directa y nadie pudo responder a PERFIL detalles sobre cómo es su trabajo, cuándo se conoció con el economista o cuáles fueron las razones que la llevaron a tener un rol central en el partido.

En octubre del 2021, Pedro Guberman la entrevistó para reflexionar sobre por qué tantos jóvenes desean emigrar de la Argentina -la nota está disponible en YouTube-. Pettovello, presentada como consultora en Psicología, se refirió a la crisis que atraviesa el país y sostuvo algunas ideas que hoy se ponen en tensión con el discurso libertario.

A pesar de que el gran slogan de La Libertad Avanza es cargar contra los políticos, contra "la casta" en términos de Milei, en ese entonces Pettovello parecía tener una mirada un tanto más amplia de las razones de la crisis argentina. Lejos de quejarse de la clase dirigente, llamaba a que cada miembro de la sociedad mirara sus propios comportamientos. "No hay que tirar las culpas afuera, no podemos decir 'fue ese político malo'. Nosotros somos parte de esto, nos tenemos que hacer cargo y nosotros somos parte de que nuestros hijos se quieran ir. No podemos echarle la culpa a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner o a los presidentes anteriores. Tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos, de qué le enseñamos a nuestros hijos, de qué priorizamos en nuestra vida y de qué valores aprenden.

Una de las propuestas más discutidas de La Libertad Avanza es dar vuelta el sistema de financiamiento educativo y otorgarle vouchers a los estudiantes de todos los niveles para que le paguen a las instituciones. Sin embargo, en aquella nota Pettovello estuvo muy lejos de cuestionar el actual sistema de acceso y, al contrario, dijo: "Se confunde la patria con los partidos políticos. Nosotros tuvimos un Favaloro que estudió en la Argentina gracias a la educación pública, que llevó su conocimiento y su saber al mundo y que volvió a la Argentina para aplicarlo en su propio país", dijo Pettovello.

Sobre educación sí tiene un punto en común con algo que Milei repite hasta el cansancio: la implementación regular de las evaluaciones estandarizadas. En una nota de opinión que publicó en Infobae, Pettovello aseguró: "Es imperioso modificar el artículo 97 de la Ley de Educación, que prohíbe la difusión de evaluaciones de las instituciones educativas. Los padres deben conocer el nivel educativo de la institución a la que concurren sus hijos. Además, la publicación de los resultados, lejos de estigmatizar, informa y promueve la competencia, estimulando la elevación en el nivel de contenidos y docentes".

Como egresada de la Universidad Austral, Pettovello suele ser presentada como una profesional formada en el Opus Dei. Aunque no hay registros de entrevistas en las que hable de religión, asegura que se deba "hacer una revolución de los valores" y ubica a la familia como institución primaria para atender cualquier tipo de problema social.

Antes de meterse en el universo de las ciencias sociales, Pettovello se dedicó a su carrera periodística. Trabajó como columnista en Radio El Mundo, como gerente comercial en DK Group y fue productora periodística de La Cornisa, el programa de Luis Majul. En la actualidad se desempeña como "consultora en orientación laboral y vocacional", según los voceros de La Libertad Avanza.

En una gacetilla que envió el partido para dar a conocer cómo trabajará eventualmente Pettovello se incluyeron algunas citas directas de la candidata, que aseguró que el sistema previsional se abordará en dos etapas. "En la primera se continuará con las asistencias brindadas por la administración anterior, mientras se avanza con las reformas de primera generación hacia un sistema que potencie el trabajo, a los emprendedores y la dignidad humana", decía el escrito y agregaba: "En una segunda, se enfocarán mejor las asistencias sociales para los más necesitados con criterio de elegibilidad y estrategias partiendo de lo individual a lo general (bottom up)”.

Desde el batacazo que dio su partido en las PASO en agosto, Pettovello logró esquivar a las cámaras y las preguntas de los periodistas. La gran pregunta es si podrá sostener el hermetismo en caso de que su partido gane las elecciones. Mientras tanto, solo queda seguir buceando en el archivo web.

