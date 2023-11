El destino del PAMI en la era Milei, en manos del PRO

Bajo la era Javier Milei, que se va a iniciar el próximo 10 de diciembre, el PAMI estará en manos del PRO, con nombres que ya empezaron a circular con mucha fuerza. Para el organismo, la idea es que sea comandado por el actual director de administración del Hospital Fernandez, Federico Azpiri.

Azpiri es un profesional de trayectoria, de estrechos vínculos con Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, y Fernán Quiros, ministro de Salud de la Ciudad. Es el principal candidato a ser el representante de la fuerza amarilla en el área que hoy conduce Luana Volnovich. Tiene pasado en la gestión macrista como director de la UGL (Unidades de Gestión Local) 6.

También, en el radar del futuro jefe de Estado, aparece Guillermo Ferraro, quien en declaraciones radiles confirmó que será el ministro de Infraestructura y tendrá a su cargo las áreas de transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones. Durante la campaña, se encargó de poner en marcha el equipo de fiscalización en coordinación con representantes amarillos.

El dirigente libertario adelantó que habrá una racionalización del Estado y que el secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirillo. “El ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, detalló.

Guillermo Ferraro confirmó que estará al frente del Ministerio de Infraestructura de Javier Milei

Ferraro señaló que la inversión que se necesita para potenciar el desarrollo de las áreas que están a su cargo es de 15 puntos del PBI y advirtió que “es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público”. “Es un ministerio importante en cuanto a políticas, áreas y también a proyectos, porque aunque sea el sector privado estimulado para esto, los proyectos siempre van a ser muy importantes”, afirmó el dirigente.

En tanto, el abogado Mariano Cúneo Libarona encabezará el Ministerio de Justicia y la ex candidata a gobernadora Carolina Píparo estará al frente de la Anses. En AFIP suena Ramiro Marra, ex candidato a jefe de Gobierno de LLA, aunque no hay una determinación al respecto. Mientras que en Economía siguen los interrogantes aunque fuentes libertarias insisten en que la persona a cargo de Hacienda “ya está”.

Bajo ese contexto, aparecen en la agenda de Milei el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, ("tengo un gran afecto", sostuvo el próximo presidente; el ex ministro de Financias del macrismo Luis Caputo, sobre quien señaló que tiene "gran aprecio como persona y humano", y por último el diputado Luis Laspina, de quien expuso "es alguien con quien podría hablar".