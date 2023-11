Gabinete de Javier Milei: uno por uno, quiénes son los ministros y secretarios confirmados

El presidente electo Javier Milei tendrá en su gobierno un Gabinete de ocho ministerios -Defensa, Justicia, Economía, Capital Humano, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior-, una importante reestructuración con grandes diferencias con el gobierno de Alberto Fernández, que tiene un organigrama de 19 carteras.

Algunos ministerios pasarán a ser secretarías, como Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación, que formarán parte del nuevo ministerio de Capital Humano. Otras áreas podrían dejar de existir, como el ministerio de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat; la de Mujeres, Géneros y Diversidad; Transporte; y Turismo y Deportes.

Jefe de Gabinete: Nicolás Posse

Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro

Ministerio del Interior: Guillermo Francos

Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello

Secretaría de Cultura: Leonardo Cifelli

Secretario de Trabajo: Gustavo Morón

Secretario de Salud: Eduardo Filgueira Lima

Secretario de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo

ANSES: Carolina Píparo

Banco Central: Emilio Ocampo

Nicolás Posse, un ingeniero industrial con largo recorrido en el mundo privado en puestos de gerencia, es el elegido por Milei para ser su jefe de Gabinete a partir del 10 de diciembre próximo.

Recibido en el ITBA en 1989 y con estudios posteriores en la Universidad británica de Cambridge, comenzó su carrera trabajando en la empresa Molinos Río de La Plata, y continuó trabajando en la industria alimenticia hasta 1999, cuando asumió como gerente General y Director de Marketing en Telecom.

Al poco tiempo, Posse asumió como Director General Región Río de la Plata de la compañía Red Bull, y entre 2009 y 2017 fue Director de Proyecto en el Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa fallida que pretendía unir los océanos Atlántico y Pacífico mediante un corredor ferroviario de alta tecnología.

Allí fue donde conoció a Milei, que también trabajaba en el conglomerado Corporación América del Grupo de Eduardo Eurnekian. Se hicieron muy cercanos rápidamente.

Hasta la actualidad, Posse trabajaba para Aeropuertos Argentina 2000 como gerente general de la unidad de negocios para el sur del país, al frente de los aeropuertos de El Palomar, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, Río Gallegos y Río Grande.

Desde julio se encontraba sin goce de sueldo para poder dedicarse de lleno a la campaña política.

Antes del balotaje, Milei había caracterizado a Posse como "una persona de una inteligencia extraordinaria, híper honesto, con una capacidad de trabajo

furiosa y, sobre todas las cosas, muy ordenado".

Y agregaba: "El jefe de Gabinete tiene que ser muy ordenado. Es una persona excepcional. Además somos amigos hace 15 años y la realidad es que es el que está coordinando todos los equipos técnicos, es el que maneja los ministerios a los hombros".

Ministro de Infraestructura: Guillermo Ferraro

Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura del Gobierno de Javier Milei y tendrá a su cargo las áreas de transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.

El propio Ferraro ratificó que formará parte del Gobierno del líder de La Libertad Avanza concentrando sectores clave en un solo Ministerio como parte de la racionalización del Estado.

"En principio el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales", señaló Ferraro.

Ferraro se desempeñó hasta abril como director de KPMG Argentina y formó parte de la estructura de Cambiemos.

Ministro del Interior: Guillermo Francos

Ex diputado radical y ex representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guillermo Francos fue confirmado por Milei como Ministro del Interior. "Guillermo es amigo mío y sé que es amigo de todo el mundo en la política", dijo.

Francos tiene una larga trayectoria en la gestión pública, que comenzó en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Legislatura). Además, integró el partido Acción por la República de Domingo Cavallo cuando éste era ministro de Economía de Carlos Menem, y desde esa plataforma política accedió a una banca como diputado nacional por el menemismo en 1998.

En 2000 Francos dejó la política activa como consecuencia de un "cansancio moral" y se dedicó a la gestión privada dentro del Grupo Eurnekian.

El dirigente conoció a Milei a comienzos de los años 2000 a través del empresario Eduardo Eurnekian, durante el paso de ambos por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 de Corporación América.

Más tarde ejerció hasta 2011 como presidente del Banco Provincia durante los dos mandatos de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires y en 2019 desembarcó en el BID por recomendación del entonces secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz.

Ministro de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona fue confirmado para ocupar el Ministerio de Justicia.

De 62 años, es un abogado penalista reconocido en Tribunales y también con cierta trascendencia pública a partir de su participación en distintos programas de televisión. Entre ellos Animales Sueltos, el programa que se emitía por América con la conducción de Alejandro Fantino.

Consultado sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Milei respondió que pensaba "consultar" esa cuestión con Cúneo Libarona y con los mismos cuatro integrantes del máximo tribunal "para que sea algo consensuado".

Ministra de Capital Humano: Sandra Petovello

Sandra Petovello fue confirmada como Ministra de Capital Humano, una nueva cartera que unificará Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Educación, que pasarán a ser secretarías.

Según la plataforma de LLA, Capital Humano es "el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas".

Pettovello es licenciada en Ciencias de la Familia egresada de la Universidad Austral, una carrera que según la propia universidad busca formar profesionales capaces de "diseñar e implementar estrategias tendientes al fortalecimiento de la institución familiar", y actualmente es la vicepresidenta de la UceDé, cargo al que accedió en febrero de 2022.

De 55 años, Pettovello Integró la lista por la Ciudad de Buenos Aires detrás de Diana Mondino y Oscar Zago, pero dejará su lugar para sumarse a uno de los principales ministerios que tendrá el futuro gobierno de Milei.

Su puesto será clave dado que tendrá bajo su mando un tema sensible como el manejo de los planes sociales.

Secretario de Trabajo: Gustavo Morón

Dentro del Ministerio de Capital Humano, el contador público Gustavo Morón, ex superintendente de Riesgos del Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, estará al frente de la Secretaría de Trabajo.

Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, Morón estudió la Maestría en Economía y Administración de Empresas Públicas, en el Instituto Torcuato Di Tella.

Secretario de Cultura: Leonardo Cifelli

El productor teatral Leonardo Cifelli será el próximo secretario de Cultura de la Nación, como sucesor de Tristán Bauer.

Cifelli es productor de obras como "Drácula El Musical​", "Picadillo de carne", "Monólogos de la endorfina", "El jorobado de París", "La zapatera prodigiosa", "Las mil y una noches", "Dorian Gray el retrato", "Priscila la reina del desierto", entre otros.

El productor teatral es socio del compositor Ángel Mahler, quien lo designó como Jefe de Gabinete mientras estuvo al frente del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño.

Cifelli señaló que Javier Milei junto a su hermana Karina le "propusieron esta Secretaría en abril". "Tenemos un equipo de 20 personas y estamos definiendo los directores del Cervantes, CCK y Tecnópolis", marcó.

En tanto, indicó que la cartera de Cultura "va a ser un 33% menos costosa que ahora y que ese va a ser el recorte que se va a hacer".

Secretario de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo

Como parte del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Energía quedará a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, un puesto clave en la próxima administración.

El futuro secretario, egresado de la Facultad de Derecho de la UCA y con un doctorado de la Universidad de Navarra (España), ejerció como principal asesor en materia energética de Javier Milei durante la campaña electoral.

Anteriormente, Chirillo fue consultor de la Secretaría de Energía entre 1995 y 1996, durante el segundo gobierno menemista, y asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001.

Según informó Ámbito, el equipo de la Secretaría de Energía se completará con Raúl Parisi, Carlos Casares, Carlos Manuel Bustos, Luis Francisco de Ridder, Daniel Montamat, Emilio Apud, Gerardo Rabinovich, Sebastián Scheimberg y Mauricio Roitman.

Banco Central: Emilio Ocampo

El economista Emilio Ocampo, artífice del plan de dolarización que quiere aplicar Milei, asumirá al frente del Banco Central con el objetivo de preparar el terreno para instaurar una dolarización en la Argentina.

Ocampo tomará las riendas de un Banco Central sin reservas, con una deuda exorbitantes y desequilibrio creciente provocado por las tasas siderales que paga para conseguir algo de financiamiento.

"Tenía cuatro planes a mi disposición para dolarizar, pero el que más me convenció fue el de Ocampo, incluso me hizo dejar de lado al mío", reveló el presidente electo.

"Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. VLLC!", había expresado meses atrás Ocampo.

Ocampo es un especialista en finanzas y economía, actualmente director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del

CEMA (UCEMA) e integrante del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

De 1990 a 2004 se dedicó a la banca de inversión en ciudades como Nueva York y Londres, mientras en la Argentina por ejemplo se implementaba el "Plan de Convertibilidad" encabezado por el ministro Domingo Cavallo, que concluyó en hecatombe pero durante ocho años pudo mantener a raya a los precios, lo cual fue muy valorado por vastos sectores sociales.

Dos décadas después, Ocampo vuelve a plantear la posibilidad de que "si vos dolarizás en enero o febrero del 2024, para abril o mayo del 2025, la inflación estará en niveles convergentes con Estados Unidos".

Sobre su visión de la dolarización, Ocampo sostiene que para avanzar con esa medida es necesario eliminar la inflación "y estabilizar rápidamente las variables económicas, en un plazo que no supere "abril o mayo de 2025".

ANSES: Carolina Píparo

La ex candidata a gobernadora bonaerense de LLA, Carolina Piparo, será la próxima titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), cargo que ocupa Fernanda Raverta.

"Píparo será directora de ANSES y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en una reforma del sistema previsional en México", confirmó Milei el 20 de noviembre.

Si bien no profundizó en cómo será encarada la cuestión previsional, Milei dijo que "no se puede cambiar el sistema con el desequilibrio que tiene, primero hay que ponerlo en caja. Hay que preservar derechos adquiridos".

Los nombres todavía no confirmados

Diana Mondino sería la Ministra de Relaciones Exteriores

Consultado acerca de quién será el ministro de Economía, Milei elogió al expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, a quien definió como una persona que admira y a la que le tiene "afecto", aunque no confirmó su nombre al frente del Palacio de Hacienda. También, destacó la figura del exministro de Finanzas macrista Luis "Toto" Caputo y del diputado del PRO Luciano Laspina.

A lo largo de la campaña Milei dijo que la diputada electa y economista Diana Mondino sería su Ministra de Relaciones Exteriores, pero todavía no fue confirmado. Además, precisó que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, está analizando los nombres de los dirigentes que podrían ocupar el Ministerio de Seguridad, así como el de Defensa.

La Secretaría de Educación podría quedar en manos de Martín Krause, doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata, en tanto que Agricultura podría pasar a Fernando Vilella, consultor en el área de Bioeonomía y director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Además, Milei reconoció que tanto Florencio Randazzo como Luis "Toto" Caputo y Javier Iguacel "serán parte del equipo", mientras refirió la posibilidad de que el exministro del Interior kirchnerista Florencio Randazzo ocupe un cargo en su gobierno, posiblemente en el área de Transporte.

Dentro del ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Salud podría quedar a cargo de Eduardo Filgueira Lima, uno de los referentes en la materia de La Libertad Avanza.