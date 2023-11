Javier Milei pidió la derogación de la Ley de Alquileres

En sus primeras declaraciones como presidente electo, Javier Milei se refirió a la Ley de Alquileres y manifestó su pedido de derogarla porque “hay que entender que es un contrato entre partes y sólo generó daños”.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Juan Arrizabalaga, concejal de Tandil y referente de la Federación de Inquilinos de la Nación, quien expresó que la propuesta de Milei, “no sorprende porque es coherente con lo que venía planteando no solo en la campaña electoral, sino ya hace tiempo que es una lectura pro-mercado y antirregulación en lo que hace el acceso a la vivienda en alquiler”.

Negociación entre partes y moneda extranjera

Según Arrizabalaga, “el pacto libre entre las partes no existe porque es una imposición de condiciones en donde los inquilinos aceptan o no y no tienen mucha más chance de negociar”. Y continuó: “La posibilidad de pactar en distintas monedas, es decir la dolarización de los alquileres que ya a veces se ha hecho en la oferta, está prohibida”.

Para el entrevistado “hay que respetar la decisión del pueblo argentino, pero si se avanza en esta mirada ultramercado del acceso a la vivienda se va a profundizar la crisis de accesibilidad al techo que hay en Argentina”. Y agregó: “los alquileres van a aumentar, los contratos van a ser más cortos y va a haber menos derechos y más situaciones críticas para 10 millones de inquilinos en Argentina”.

Eliminación de intermediarios

Ante una eventual derogación de la Ley de Alquileres y la posibilidad de eliminar intermediarios, Arrizabalaga explicó que no es posible porque “no existe más el contrato entre propietario e inquilinos” ya que “gran parte del mercado es directamente con las inmobiliarias y quitar las regulaciones justamente en un mercado donde en gran parte dominan las inmobiliarias es dejar a merced la posibilidad de la negociación del alquiler”.

En ese mismo contexto, el concejal aseguró que, “este llamado a derogarla, hace que hoy miles de inquilinos que están buscando alquiler, no puedan firmar contrato porque los frentistas y el sector inmobiliario está esperando el cambio de condiciones”.

Para finalizar, expresó: ”Lo natural es que como sociedad discutamos cuáles son las reglas de convivencia en todos los aspectos y no que cada quien haga como puede”.