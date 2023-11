Compilado de reportajes a Javier Milei

Septiembre 2021

—“En el 95 voté a Menem”.

—“En el 99 lo voté a Domingo Cavallo”.

—“Nunca voté a Cristina”.

—“Entre Macri y Scioli decidí por Macri. Lo voté en primera y en segunda vuelta”.

—“Si hacemos un intercambio y es voluntario, de común acuerdo, ¿quién es otro para opinar si está bien o mal?”

—“Hubo una época en la que fui al psicólogo. Llegó en un momento muy complicado para mí y me permitió abrir la cabeza. Me hacía preguntas que me hacían dar cuenta de qué cosas no iban, cuáles sí y qué tenía que mejorar”.

—“Hay muchas cosas en las que mejoré. Aunque no lo parezca, en el trato personal. Tenía un carácter todavía más explosivo”.

—“Canalizaba mal mi pasión. Hay cosas que me resultaban extremadamente evidentes y otros no lo internalizan. Eso me alteraba”.

FORMACIÓN. “Fui de centroizquierda, con formación poskeynesiana estructuralista. Pasé por el keynesianismo, me hice neokeynesiano. Me transformé en un neoclásico recalcitrante y terminé abrazando la teoría de los ciclos reales”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—“La carrera de Economía, independientemente de si es en una institución de administración estatal o privada, sus contenidos forman poskeynesianos con tintes estructuralistas”

—“Cuando hago la primera maestría, estudio solamente las distintas vertientes del keynesianismo”.

—“Austríaco me hice solo en el año 2014”.

—“Siempre tuve una impronta de que me tiraba a lo liberal. Pero el formato recibido en la educación era más parecido a lo que se llama ortodoxia”.

—“Cuando hice la maestría del Di Tella, estaba de moda la teoría de los ciclos reales. Esa parte de la economía miraba a los monetaristas casi como ‘nuestros hermanos bastardos’”.

—“Me frustró cómo planteaban la situación los economistas mainstreams”.

—“Keynes distrajo a la teoría económica y la llevó por muy mal camino. Fue hacia más de cuarenta años de discusiones inútiles”.

—“Alberto Benegas Lynch es nuestro máximo prócer del liberalismo, uno de los máximos referentes del habla hispana”.

—“Son falsas las consecuencias negativas atribuidas al monopolio”.

—“En mis ratos libres, leo libros de economía aplicada a la vida diaria. Es superdivertido”.

—“Me irrita la deshonestidad intelectual”.

—“Jugué al fútbol. Llegué al plantel profesional de Chacarita en el año 1989. En medio de la híper dejé de jugar al fútbol para dedicarme a la economía. Tenía 18 años”.

—“Soy experto en crecimiento económico con y sin dinero”.

—“Elegí ser economista por las razones equivocadas en el año 82, cuando tenía 11 años, en la crisis de la tablita cambiaria”.

—“Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, la deuda acumulada es profundamente inmoral. La fiesta de hoy la pagan las generaciones futuras”.

—“Mi papá arrancó como chofer de colectivo. Después, cuando nací se compró el primer colectivo. Y cuando nació mi hermana, el segundo. Así empezó a crecer.”

—“Mi padre consideraba que me iba a morir de hambre, que me sería muy difícil conseguir trabajo”.

—“Elegí la carrera por las razones equivocadas. Pensé: si el dinero me puede permitir conseguir muchas cosas, debo tenerlo. Y para generar dinero debo entender cómo funciona este despiole”.

—“A los 11 años me di cuenta de que, independientemente de lo que hagas, siempre te sentirás disconforme con lo que ganás”.

—“En lugar de estar seis horas entrenando, empecé a estudiar más allá de la facultad. Me encerraba en la biblioteca del Banco Central”.

—“Escribí mi primer artículo académico a los 20 años, La hiperinflación y las distorsiones en los mercados. Muy precariamente desarrollo un modelo de expectativas adaptativas”.

—“Empecé a dar clases a los 20 años en la Universidad de Belgrano. Les daba clases de microeconomía a mis compañeros y les cobraba”.

—“El eje central en mi vida pasa por ser feliz”.

—“No podés ser feliz sin ser libre. La felicidad es el motor; la libertad, el contexto”.

—“Ser especialista en crecimiento me permitió estudiar optimización, programación dinámica”.

—“Terminé de internalizar plenamente las condiciones de transversalidad con un capítulo de Los Simpsons”.

—“Si fuera mi último día, estaría con mi hermana, con el Jefe, mi padre, con mis hijitos, con Konan, Murray, Milton, Robert y Lucas, y trataría de leer economía de divulgación”.

—“Cedo cosas para financiar lo que me gusta hacer”.

—“No le saqué votos a nadie”.

—“Lo que hice fue ampliar la oferta electoral”.

—“El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas derivados en tiranos”.

—“Siempre jugué de arquero. La personalidad es muy diferente. Se viste distinto. Usa guantes. Es el único que puede jugar con las manos. Entrena solo. Es un puesto solitario. Te hacen el gol y todos festejan del otro lado, mientras vos estás solito”.

—“Tanto José Luis (Espert) como yo estamos construyendo una fuerza nueva”.

—“Me meto en los barrios y no me importa nada”.

—“José Luis (Espert) no quiere eliminar el Banco Central, yo sí”.

—“El voto se fideliza en el cuerpo a cuerpo”.

—“Lo mío es el énfasis”.

—“Está claro que la sociedad está enojada y tiene más que motivos para estarlo. A la casta política cada vez le va mejor, y todos los demás laburamos mucho más y estamos cada vez peor”.

—“Pude captar el enojo a partir de mi fundamentación”.

—“Vengo de posiciones de centroizquierda al liberalismo”.

—“Que Macri se manifieste liberal hoy no me parece mal”.

—“(A Macri) lo limitó la presencia de Jaime Duran Barba y de Marcos Peña diciéndole que no puede ir por determinado lugar y tener una coalición con la Unión Cívica Radical”.

—“Dentro de su propio partido (Macri) tiene palomas socialdemócratas. Llegó al poder y lo dejaron atado de pies y manos”.

—“(Macri) terminó haciendo kirchnerismo de buenos modales y un pésimo gobierno”.

—“Me dicen que voy a estar más solo que Adán el día de la madre en el Congreso. No estoy solo. El formato de La Libertad Avanza tiene distintas expresiones”.

—“La socialdemocracia queda del lado de la izquierda, del otro lado están los liberales, los libertarios, la derecha, la centroderecha, los conservadores, el peronismo republicano, los menemistas y los halcones de Juntos por el Cambio”.

—“Sostengo que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, la solución totalitaria no me resulta simpática”.

—“El monopolio de la violencia la tiene el Estado: no es estratégico”.

—“La única forma que había para cambiar era meterse dentro del sistema y barrer contra el statu quo”.

—“Estaba claro que el Gobierno intentaría cerrarles la opinión a los liberales”.

—“No dejo de dar la batalla cultural”.

—“El Banco Central es un mecanismo con el que se estafa a la gente”.

—“Lo único que hice yo fue llamar la atención a la gente sobre la pérdida de la libertad”.

—“Hay una situación donde empiezan a resurgir las ideas liberales, a partir de la elección en la que participa Espert y luego de la pandemia”.

—“La regulación del contrato por parte del Estado hace mal, ya sea en relaciones heterosexuales u homosexuales”.

—“Una persona muy importante en mi vida, Guillermo Francos, me sugirió ir a un terapeuta”.

—“La economía no es una ciencia exacta; si no, el socialismo funcionaría. No funciona, porque el eje central es el ser humano y puede cambiar”.

—“El kirchnerismo y Juntos por el Cambio son lo mismo”.

—“Cristina Kirchner te lleva al mismo lugar que Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal. La diferencia es de velocidad”.

—“Los primeros libertarios, los anarquistas originales, eran de izquierda”.

—“El comunismo es un sistema totalitario, trabaja sobre la figura del Estado y niega al individuo. Tiene un vicio de origen. Parte de una acción violenta”.

—“Hay un indicador que se llama rawlsiano que dice que el nivel de bienestar de una sociedad es el bienestar del que peor está”.

—“El Estado funciona siempre mal porque termina gastando el dinero de otros en otros”.

—“¿Qué es el bien común? Eso está en la cabeza de alguien que tiene la arrogancia de que cree saber qué es el bien común, que considera qué es justo. Si empezamos a hablar de la cuestión equitativa, es todavía mucho más arrogante”.

—“Cuando más se evoluciona, es menor la necesidad de un Estado. Con el progreso tecnológico, el Estado desaparecerá”.

—“Respecto a la atrocidad de tamaño de Estado de hoy, puedo eliminar muchas cosas”.

—“El Estado minarquista se ocupa de la seguridad y justicia”.

—“Si no hay nadie que oficie de árbitro, terminás a los tiros”.

—“La presencia del Estado bloquea el proceso creativo”.

—“Fui de centroizquierda, con formación poskeynesiana estructuralista. Pasé por el keynesianismo, me hice neokeynesiano. Me transformé en un neoclásico recalcitrante y terminé abrazando la teoría de los ciclos reales”.

—“Adam Smith se adelantó doscientos años en su tiempo”.

—“Mis nietos, los hijos de Konan, eligieron sus nombres, Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas, también por Robert Lucas”.

—“La economía es un buen método para explicar la acción humana”.

—“Tengo una obsesión con la lectura de economía. Me divierte, me gusta, lo aplico, lo llevo a otras cuestiones”.

—“Me gustan tres cosas en la vida: estar con mi hermana, con mis hijitos y leer economía”.

—“No tengo hijos. Mis hijos son de cuatro patas”.

—“Estuve peleado con mi padre en dos ocasiones por lapsos prolongados. Nos reconciliamos al poco tiempo de que asumió Alberto”.

—“Mi hermana es un ángel, el ser más maravilloso del universo”.

—“Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar. Entonces Dios le manda a Aarón. Soy Aarón. El divulgador, la persona que tiene la grandeza es Kari”.

—“En la pandemia pasé mucho tiempo con mis padres. Fue un momento de mirar hacia adentro, recomponer vínculos y mucha productividad”.

—“Mis padres son tan liberales como yo”.

—“Pusimos en el centro del debate las ideas de la libertad”.

—“No me importa si otros me aprueban. No hago foco sobre esas cosas”.

—“Mi experiencia como futbolista dice que vos podés ganar un partido 5 a 0 y no estar orgulloso”.

—“Soy una persona que circunstancialmente está en un determinado lugar satisfaciendo una demanda. Espert tuvo un rol muy importante”.

—“Espert volvió a poner las ideas de la libertad en debate en 2019. Hacía treinta años que no había un liberal debatiendo”.

—“De lo único que me jacto es de ser un buen divulgador. Me enojo mucho conmigo mismo cuando lo hago mal, pero ahora lo canalizo de otra manera”.

—“Voy a hacer mucho, los voy a dejar en evidencia. Jamás te voy a subir impuestos, ni crearlos, jamás voy a ir contra tu libertad y contra tu propiedad. Con esas cuatro cositas, toda la casta política queda afuera”.

—“En todas las aberraciones en términos de cercenamiento de las libertades individuales, Juntos por el Cambio acompañaba”.

—“El Banco Central te roba 5 puntos del PBI vía impuesto inflacionario. Es un robo de la casta política a la gente de bien que produce”.

—“El impuesto inflacionario es de los peores impuestos que hay. Todos los impuestos son malos, pero este es de los peores porque está por debajo de la alfombra”.

—“El impuesto inflacionario le pega entre 25 y treinta veces más fuerte a los más vulnerables”.

—“Es incoherente que venga un supuesto progre a defender la existencia del Banco Central para rompernos la cabeza con el impuesto inflacionario”.

—“Soy apasionado”.

* * *

Debate Milei y Grabois

Mayo 2022 (Parte 1)

—“La mejora tecnológica tiene la característica esencial que ahorra trabajo”.

—“El ingreso básico universal es una idea aberrante. Generaría una explosión de pobreza, lo tenés que financiar y los recursos no caen de un árbol, aún en el paraíso tenías que hacer tu esfuerzo para bajarte las cosas de los distintos árboles, mientras que no toques el árbol divino”.

—“Cuando das un derecho estás vulnerando el derecho de otros”.

—“La única forma que tengo de sobrevivir es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”.

—“El mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian derechos de propiedad, es inherente a la existencia del ser humano y la inherencia justamente tiene que ver con la cooperación social”.

—“Lo interesante es entender la lógica de la acción humana. Básicamente, lo que te produce satisfacción es consumir distintos bienes”.

—“No hay lugar para todos en el mercado cuando se ponen restricciones”.

—“En el mercado no hay violencia, todo lo contrario. Si te trato mal y no comprás el bien que vendo, voy a la quiebra”.

—“Cuando mirás la lógica del progreso tecnológico, es que dada la misma cantidad de trabajo, podés producir mucho más”.

—“El Estado no resuelve nada, en realidad, es una organización violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos”.

—“Nadie paga voluntariamente los impuestos, te los sacan a la fuerza”.

—“La igualdad que consagra el liberalismo es la igualdad ante la ley”.

—“Querer igualar todo para arriba es imposible, porque violenta la restricción de presupuesto, violenta el problema de la escasez. Para eso se inventó el sistema de precios, justamente para que se asignen los recursos”.

—“Keynes consideraba que el sistema ideal era el comunismo, y la Unión Soviética le parecía una cosa maravillosa”.

—“El error de Perón fue no volver al orden liberal que había empezado a violentar la Unión Cívica Radical con la llegada de Yrigoyen”.

—“El problema es que los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón”.

—“Para que ese futuro verdaderamente sea mejor, nos incluya a todos y el bienestar sea más grande, necesitás volver a abrazar al capitalismo de libre empresa, liberalismo puro”.

—“El nivel de vida de muchísimos seres humanos excede infinitamente a la calidad de vida que tenían los emperadores. Eso es gracias al capitalismo de libre empresa y al progreso tecnológico, eso se logra solamente con las instituciones de mercado”.

—“Antes de la llegada del capitalismo, el 95% de las personas vivían con menos de hoy el equivalente a un dólar diario”.

—“Aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos”.

—“Dentro del capitalismo hay un rol fundamental a la propiedad privada, porque esa es la contracara del funcionamiento del sistema de precios que es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste”.

—“El fin de la pobreza es absolutamente factible”.

—“Filosóficamente soy anarcocapitalista, creo en el autogobierno”.

—“La presión tributaria es la más alta del mundo, para el que está en blanco en Argentina”.

—“En Argentina, la canasta básica alimentaria es la que tiene que ver con los alimentos para no ser indigente”.

—“El futuro va a ser muchísimo mejor si y sólo si abrazas a las instituciones del capitalismo de libre empresa”.

—“La productividad es donde se reconcilia el capitalista con el trabajador, porque son socios”.

—“Una vez que cae el Muro, lo que hace el socialismo es dejar de cuestionar lo cuantitativo”.

—“El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo”.

—“El socialismo no salió de la trampa de la teoría del valor trabajo, porque la teoría del valor trabajo dice que los bienes valen por la cantidad de trabajo que tiene, ya sea trabajo incorporado u horas de trabajo”.

—“El sistema capitalista es el único sistema que es justo, porque la teoría del valor trabajo fue ampliamente superada”.

—“A mí qué me importa si otra persona gana mucho o poco , si total yo estoy mejor. Mientras que tu dinero te lo ganes honestamente, cuanto más ganes, sos un benefactor social”.

—“La desigualdad es un motor del crecimiento, cuanto más crecimiento generes, más desigualdad vas a tener”.

—“Si no existiera la escasez, no tendría sentido la economía”.

—“‘Donde hay una necesidad, nace un derecho’. El derecho lo tenés que pagar, los recursos son finitos, las necesidades son infinitas”.

—“Somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna”.

—“El libro de Keynes está lleno de inconsistencias”.

—“Las propiedades se venden en dólares porque si lo hacés en pesos se destruye el mercado”.

—“Soy partidario de eliminar el Banco Central, que no tengamos más moneda y la moneda sea la que elija a la gente”.

—“Todas las soluciones que involucran al Estado, lo único que hace es hacerlas más lentas, el problema es la velocidad”.

—“Si querés maximizar a la velocidad a la que se va a dar la convergencia, lo que necesitas es avanzar mucho más en la reforma de mercado para sacar del medio al Estado”.

—“No le podés asignar al Estado la omnisciencia, la omnipotencia porque eso es creer que el Estado es Dios, y el Estado no es Dios, es manejado por seres humanos”.

—“La regulación lo único que generó fue delincuencia, asesinato, tráfico, muertes, un desastre”.

—“No puedo negociar la libertad porque alguien desde la poltrona decide qué puedo hacer y qué no”.

* * *

Debate Milei y Grabois

Mayo 2022 (Parte 2)

—“Un empresario no puede comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. El político corrupto lo tiene para vender porque tiene el monopolio de la violencia, hace uso y abuso de ese monopolio”.

—“El Estado planificador en los hechos fue un desastre, verdaderamente”.

—“Nada que violente la libertad de los individuos puede funcionar bien”.

—“La obra pública, es un dispendio de recursos, es una aberración, porque lo tenés que pagar, con deuda, o sea impuesto futuro, gente que no nació, gente que no vota, nuestros hijos, nuestros nietos, moralmente es una aberración”.

—“Es falso que el Estado pueda crear riqueza”.

—“Nadie paga los impuestos voluntariamente, te los saco a garrotazos”.

—“El problema de las ideas socialistas es que aún cuando estuvieran las personas más inteligentes y más buenas de la historia, va a funcionar mal, el problema es la idea”.

—“Nada que violente la libertad de los individuos puede funcionar bien”.

—“Los seres humanos cuando hacen un contrato crean su propia ley, y lo que necesitan es de un sistema de arbitraje”.

—“Los precios no vienen determinados por los costos. De hecho, si fuera así, no habría quiebras”.

—“El Estado lo veo como una cuestión tecnológica, en determinada circunstancia de la historia puede existir, cumplir determinadas funciones y corrido el tiempo, puede dejar de existir”.

—“No es muy progresista sacarle a los que menos tienen para darle a los que tienen más, me parece bastante esotérico como argumento”.

—“Como liberal que creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”.

—“Así como estoy en contra del aborto, estoy en contra de la pena de muerte, porque no puedo ir contra la vida”.

—“Si existe una empresa que contamina es porque no están bien asignados los derechos de propiedad”.

—“El principal generador de violencia es el Estado”.

—“La contaminación se resuelve asignando derechos de propiedad”.

—“Cuando miro los Diez Mandamientos dice no robarás. No es que si roba el pobre o roba al rico, no robarás, independientemente de tu condición”.

—“La sociedad anarcocapitalista funciona con un sistema de seguros”.

—“Cuando los intercambios son libres porque son voluntarios, el resultado es que se benefician de las dos partes”.

—“Creo en la libertad de los individuos, creo en el autogobierno, en el orden espontáneo”.

—“Mi interpretación del Estado es tecnológica. Puede ser que en algunos momentos de la historia era la forma más eficiente que encontró el individuo para resolver los problemas”.

—“Todos queremos comprar lo más barato posible y queremos vender lo más alto posible, eso es propio de la naturaleza humana. Gracias a la especulación estamos vivos”.

—“Mi anarcocapitalismo es normativo. Es el debe ser, como debe funcionar, es a lo que debo apuntar. Va a depender sustancialmente de la cuestión tecnológica y de cómo me permite sacarme al Estado de encima”.

—“El sistema de precios refleja las necesidades más urgentes de las personas”.

—“El sistema de precios permite la coordinación de miles y millones de seres humanos que cada uno, guiado por su propio interés, conduce al máximo bienestar general”.

—“Las opciones no se hacen quitando libertades, se logran dando más libertad, no menos”.

—“Que el tipo decida sobre su cuerpo, si quiere utilizarlo para financiar algo, para dárselo a los hijos. En el fondo, cuando tenés un Estado que te saca el 50%, es como que te hubiera cortado la mitad del cuerpo, es muchísimo peor”.

—“Creo que los individuos pueden tomar sus decisiones por sí mismos mucho mejor que un tipo sentado en la poltrona”.

—“El Estado tiene tanta injerencia que termina distorsionando el resultado a punto tal que es mejor negocio estar en el mercado informal que en el formal”.

—“A cualquier persona que se gane el dinero honestamente, no tenés por qué joderla”.

—“Soy filosóficamente anarcocapitalista, pero en la vida real soy mianarquista”.

—“La existencia del Estado es el fracaso del individuo de poder convivir en paz y cuanto más fracasás, más Estado usás”.

—“López Murphy es más socialdemócrata que liberal, él se define como liberal clásico de Chicago”.

—“Hoy ya está en la discusión planteado el tema de la dolarización, yo lo reconozco públicamente, soy filosóficamente anarcocapitalista”.

—“Puedo llegar a tener alguna discusión de cuán liberal es o no López Murphy, no cuestionaría el liberalismo de Espert, reconociendo que es un liberal clásico y que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo”.

—“Jamás hablé de cortar los planes sociales, dije que es parte de la reforma de segunda generación y la gente deja los planes sociales”.

—“Si no estás en una sociedad, no hay división del trabajo, y vas a tener una vida miserable. En la medida que vivís en una comunidad, haces intercambios y son voluntarios, se crea un mecanismo por el cual cada uno se va ocupando de algo”.

—“Cuanto más grande la sociedad, más posibilidades de dividir el trabajo, más ganancia de productividad”.

—“Estoy en contra de cualquier solución que implique la intervención violenta del Estado”.

—“La justicia social es injusta porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente, y está precedida de un acto violento que es el robo”.

—“Defiendo la libertad de cada uno de decidir si quiere vacunarse o no. En el mundo anarcocapitalista, tendrías que salir con un seguro, porque si contagias a alguien (de covid) tendrías una demanda”.

—“Nací en un hogar de clase baja y estoy muy orgulloso de eso”.

—“A mi papá cuando trabajaba en la 111 no le alcanzaba para parar la olla, y complementaba sus ingresos jugando al metegol”.

—“Si algo creo que heredé de mi papá es el tema de ser incansable en la búsqueda del objetivo por mis propios medios y trabajando”.

—“Elegí ser economista por los motivos incorrectos, y me apasioné por la economía por los motivos correctos en el año 89, en la hiperinflación de Alfonsín”.

—“Yo nunca dejé de lado la mirada sobre los vulnerables”.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.