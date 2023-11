Defendió a Cóppola, estuvo preso y conoce las entrañas de la Justicia: quién es Mariano Cúneo Libarona

Cuando a Javier Milei le preguntaban quién iba a ser su ministro de Justicia evitaba dar nombres. El candidato libertario, presidente electo, se limitaba a responder que tenía que ser "un hombre de la Justicia". Y un día después de la elección mandó una señal al Poder Judicial con la confirmación de que Mariano Cúneo Libarona será el ministro de Justicia desde el 10 de diciembre.

Así lo anunció este lunes por la mañana durante una entrevista en Radio Mitre. Fue cuando le consultaron si tenía presente que deberá cubrir la vacante que dejó la ex jueza Elena Highton en la Corte Suprema, respondió que "lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia, que es Mariano Cúneo Libarona, y con la Corte".

Quién es Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona, de 62 años, es un reconocido penalista conocedor del Poder Judicial, de gran parte de sus integrantes, de su funcionamiento y, coinciden fuentes judiciales consultadas por PERFIL, de sus "triquiñuelas" y "entrañas".

Dueño de una popularidad que no queda encerrada solo en Comodoro Py e integrante de una familia de abogados, supo trascender públicamente con su presencia en estudios de televisión. Entre ellos el de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino en América TV, donde Milei comenzó a desplegar su excentricidad y sus teorías económicas.

El futuro ministro de Justicia es uno de los cuatro integrantes del Estudio Cúneo Libarona abogados, especializado en fraude y delitos tributaros. Lo acompañan sus hermanos Rafael, Matías y Cristian, quienes heredaron de su padre "Don Mariano", exfiscal de la Cámara del Crimen, la pasión por el Derecho Penal.

Mariano Cúneo Libarona.

A lo largo de su carrera tuvo participación en casos de amplia difusión mediática. En el último tiempo, por ejemplo, fue defensor del destituido juez federal de Mendoza, Walter Bento, en el juicio oral por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Según supo PERFIL, dejó la defensa al inicio del proceso oral por un viaje personal que tenía previsto. También defendió al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, acusado de violar y abusar sexualmente de su sobrina.

También formó parte del Caso Cuadernos como abogado del empresario Sergio Taselli, ex concesionario de la Línea Roca detenido preventivamente por orden del fallecido Claudio Bonadío. Cúneo Libarona fue noticia cuando en una entrevista dijo que "me preocupa que esto tenga que ser así: tenés que arrepentirse, confesar algo, involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedas preso. Me dio esa sensación y me alarmó". "Va a tener que inventar algo y confesar, va a mentir y va a involucrar a alguno", agregaba.

Cuando Oyarbide lo metió preso

A fines de los años 90' su nombre había trascendido cuando terminó preso por orden del fallecido juez federal Norberto Oyarbide. El 4 de junio de 1997 los títulos de los diarios daban cuenta de que había quedado en libertad después de que un fallo de la Cámara Federal porteña rebajara de coacción agravada a amenazas la carátula por la que el ex juez de primera instancia había procesado al abogado.

Oyarbide había ordenado detener a Cúneo Libarona el 8 de abril de ese año. Fue al considerar que había extorsionado al entonces juez Juan José Galeano -que estaba al frente de la causa Amia- por medio de la entrega al magistrado de un video en el que se lo veía conversando con Carlos Telleldín, el vendedor de la Trafic que voló la mutual israelita.

"Padecí al juez Oyarbide (Norberto), que me detuvo treinta días. Por suerte después se aclaró todo, pero me costó sudor y lágrimas. Era una cuestión de Estado. En 1997 saqué a la luz una verdad: cómo se había armado la Causa AMIA. Y cómo se había detenido injustamente a dos policías a quienes defendía: les atribuían la comisión del delito de haber participado", dijo durante una entrevista en Infobae.

Un año antes, el flamante ministro había sido abogado del protagonista del Caso Cóppola. "Todo esto es mentira, está armado. Acá hay algo raro", fue lo que pensó -según dijo en esa entrevista- la primera vez que vio el expediente originado a partir del hallazgo de una considerable cantidad de cocaína en un jarrón del departamento del ex mánager de futbolistas, Guillermo Cóppola.

Vacante en la Corte, Procurador y Magistratura

Ahora arranca una nueva etapa, esta vez como funcionario público. Por delante, tiene una serie de cuestiones a definir, que van desde el proceso para ocupar la vocalía vacante en la Corte Suprema, la designación de un procurador titular para terminar con el interinato de Eduardo Casal y la cobertura de una gran cantidad de vacantes que hay en la Justicia.

En principio, también tendrá que definir el desembarco del mileiísmo en el Consejo de la Magistratura. Es que el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, deberá ceder su lugar ante el cambio de gobierno. En ese organismo encargado de la administración del Poder Judicial también deberá terciar para ocupar la vacante disputada judicialmente entre el senador del PRO Luis Juez y el kirchnerista Martín Doñate.

También deberá ponerse al frente de la ejecución del plan que tiene Milei para el Poder Judicial. En reiteradas ocasiones, el electo presidente manifestó que pretende una Justicia "independiente" con autonomía presupuestaria, es decir, sin que intervenga la Jefatura de Gabinete en el proceso de financiamiento.

Dos de los jueces de la Corte.

"Al Poder Judicial le tenés que aislar el financiamiento para que actúen independientemente y no tengan presión del Ejecutivo. Hay un proyecto de (el juez de la Corte, Ricardo) Lorenzetti que plantea que vaya al Congreso. Yo soy mucho más radicalizado: quiero independencia total, que haya un conjunto de partidas o impuestos que vayan a financiar eso", dijo Milei en una entrevista en Crónica TV tiempo atrás.

La perspectiva en la Justicia

Como se mencionó antes, si bien predomina un clima de celebración ante la confirmación de Cúneo Libarona como ministro y hasta hay quienes se animan a pronosticar que es el punto de partida para un vínculo más aceitado y "sano" con el Poder Ejecutivo, otros no ocultaron su descontento.

Con cautela, un juez federal de primera instancia consideró ante PERFIL que en principio es un factor positivo el nivel de conocimiento de terreno que tiene el prestigioso abogado. No obstante, marcó que también habrá que ponerle atención a los "vicios" que podría traer al conocer los "intersticios" del sistema.

"No me gusta. Un tipo mediático, que anda saliendo por todos lados. Hay veinte tipos mucho más presentables, con más fuste y trayectoria que este muchacho", respondió otro juez que supo tender nexos con el macrismo durante el gobierno de Cambiemos al ser consultado por este medio.

En la vereda del frente, un camarista de Comodoro Py consideró que "lo de Mariano es una gran noticia".

El hombre, que conoce mucho a Cúneo Libarona y tiene halagos en términos profesionales y personales, señaló que el flamante ministro "deja su estudio y pierde plata para venir, sabe quién es quién", al tiempo que destacó su popularidad entre los integrantes del edificio.

Tribunales de Comodoro Py.

En ese último punto coincidió otro magistrado con despacho en el edificio de Retiro. Ante la consulta de este medio expresó que hay una buena expectativa, destacó su conocimiento del sistema judicial y sus operadores, al tiempo que vaticinó un buen diálogo con la Corte Suprema.

Otro camarista también se mostró contento por el desembarco de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. Destacó su experiencia en el Fuero Penal, su trabajo como académico y su conocimiento acerca del funcionamiento del Poder Judicial y sus "entrañas", lo que le permitió tener múltiples contactos.

Tanto en el edificio de Retiro como en otros tribunales federales por fuera de la Capital Federal reina la expectativa. Una mayoría lo conoce y sabe de su trayectoria, pero quieren verlo rodar.

