Qué opina y qué espera el círculo rojo empresarial de Córdoba de Javier Miliei

Desde el interior de Córdoba se atreven a decir que “cambió el humor de la gente”. La zona agro productiva recibió la victoria de Javier Milei como un día de lluvia luego de tantos meses de sequía. “Viste como son los gringos, se nubla y salen a gastar la plata. Todavía no cosecharon, pero ya invierten. Bueno, así estamos”, asegura el gerente una multinacional del sur provincial que prefiere el anonimato.

Manuel Tagle es el actual presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y una persona que militó para un cambio de gobierno. Consideró que el triunfo del libertario “genera una gran expectativa y representará un cambio drástico del rumbo del país, un cambio hacia la sensatez, la racionalidad desde el punto de vista económico y también político. Creo que se dejarán atrás las ideas populistas basadas en la demagogia de usar los recursos del sector público para seducir a la sociedad y a la población, pero destruyendo la estructura económica del país y generando desaliento en los sectores productivos”, según publicó Infonegocios.

Para el socio fundador de GNI y actual presidente de la Cámara de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), Roque Lenti, la llegada de Milei a la presidencia podría “empezar a dinamizar el sector porque la actividad económica está paralizada a la fecha”. Así mismo, alera que las medidas económicas que deberá tomar el futuro mandatario “deberían ser de sinceramiento y de shock, pero siempre respetando la institucionalidad que caracteriza al sistema”.

“Milei estuvo aplomado en su discurso. Dio dos o tres conceptos que me alegraron, como el respeto a la propiedad privada y la aplicación de la ley, ‘dentro de ella todo, fuera nada’. También dio una entrevista en la que tuvo conceptos muy claros, tiene decisión. El tema es ver si logra los consensos necesarios para poner las reformas en movimiento, su debilidad en el Congreso hace necesarios los acuerdos”, opinó Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba en La Voz del Interior.

Por el caso de la maquinaria agrícola, Luciana Mengo, espera que el presidente electo logre sincerar la economía y unifique el dólar. “Sin dudas que en materia de economía el sinceramiento del dólar y la unificación del valor del mismo, la recuperación de la confianza para las futuras inversiones y el cumplimiento de los compromisos de pago al exterior para seguir produciendo con los insumos necesarios que no tienen sustitución nacional”, expresó.

Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción, se mostró preocupado por la continuidad de la obra pública con cuestionamientos al modelo “chileno” de financiarla. “Como primera instancia, es importante que el futuro gobierno entienda que es imprescindible la inversión en infraestructura y fundamentalmente, que no todo el origen de los fondos que financian la misma pueden ser privados. Aun en los países con mayor estabilidad y previsibilidad, la inversión privada en el sector público es máximo de un 20% del total de inversión requerida. Mayormente referida a energías alternativas o combustibles. En el “modelo Chile”, tan mencionado en campaña, no llega al 10%. Por tanto, es trascendente defender la importancia de la inversión en infraestructura, sea económica (redes de energía eléctrica, de saneamiento, rutas, etc.) o social (escuelas, hospitales, viviendas, etc.) que actualmente en nuestro país está muy por debajo de los estándares mínimos, muy inferior a lo que invierten los gobiernos en cualquiera de los países limítrofes”, explicó.

Agregó que desde están a disposición para trabajar en la relación Gobierno-Camarco. “Somos uno de los grupos con mayor capacidad de generar empleo genuino rápidamente y nuestro conocimiento es parte de la solución, no del problema”, agregó.

José Luis Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, consideró que “Milei debe tomar todas las medidas en materia de economía para resolver la brecha cambiaria, él sabrá cómo hacerlo, no sé si se podrá unificar el tipo de cambio, pero habrá que reducir los diferentes tipos de cambio que hay y llevarlos a un sistema que permita cómodamente importar y exportar, es imprescindible el tema de la importación de recursos”.

La académica Gisela Veritier, directora del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba, quiere ver cuál presidente gobernará, "un Milei radicalizado (como hemos visto) que va hacer volar por los aires las cotizaciones del dólar, o un Milei moderado que justamente buscará calmar los mercados, que si llega a ser coherente con ciertas medidas que tengan que ver con la situación actual, el dólar blue y el contado con liqui no deberían tener un gran impacto, obviamente va a haber tensiones, pero no serán disruptivas”.

Fausto Brandolín, presidente de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), comento que “las expectativas que se han generado son espectaculares. Vendrán meses duros, porque hay que arreglar la situación actual, pero ya no se puede seguir como hasta ahora”.

Aun sin a anuncios concretos, aguardan “un blanqueo de dólares que están fuera del circuito para que puedan volcarse en la economía”.

Desde el sector supermercados, Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (Casac), se pronunció en la misma sintonía: “Milei genera buena expectativa y alguna sensación de alivio. Todos estamos pendientes de acompañar al nuevo equipo para trabajar en diálogos y consensos. Además, es fundamental que estos días de transición se hagan con el absoluto respeto, prudencia y transparencia que merecemos lo argentinos por el equipo entrante y el saliente”.

Luis Méndez, presidente de la Cámara de Electrodomésticos de Córdoba, graficó que este cambio de gobierno “nos da aires renovados y esperanza, porque no podemos seguir con la locura de trabajar a ciegas con un ministro candidato y un Presidente que no se ve. La expectativa es positiva, pero hay muchas asimetrías por corregir, y con un clima social que será muy complicado”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, afirmó que el nuevo gobierno “contará con el apoyo del campo, porque ahora se abre una gran oportunidad para trabajar juntos para hacer un cambio radical en las políticas actuales”.

Por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, solicitó que Milei convoque al sector productivo para trabajar de manera conjunta, al tiempo que solicitó una baja de los impuestos y la necesidad de que el sector vuelva a tener Ministerio de Agricultura.