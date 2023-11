Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

En medio del armado de su gabinete, Javier Milei decidió que Patricia Bullrich sea su Ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Luego de la victoria del libertario, la propia referente del PRO había descartado ocupar el cargo porque ya había tenido su gestión durante cuatro años.

El pasado 20 de noviembre, Bullrich evitó revelar si sería parte del Gabinete de Milei, aunque de hacerlo, había descartado la chance de volver a conducir el Ministerio de Seguridad.

"Desde la humildad del lugar en el que estamos, ayudaremos a la gobernabilidad, que los cambios sean sostenibles y rápidos, para que no se frustre. No hemos hablado sobre cargos, decidimos hasta la elección no hacerlo", había afirmado en Radio Rivadavia.

Patricia Bullrich descartó ser ministra de Seguridad de Javier Milei: "No hay que enamorarse de las cosas que hiciste"

Consultada sobre la posibilidad de asumir al frente de la cartera que desempeñó bajo la gestión de Mauricio Macri, agregó: "Pienso que cuando uno estuvo en un lugar, dos veces pasar por el mismo no es bueno. No hay que enamorarse de las cosas que hiciste".

En desarrollo...