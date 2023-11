Luego de que el presidente electo Javier Milei ratificara la privatización de la TV Pública, la agencia Télam y Radio Nacional y las autoridades de los medios públicos manifestaran su rechazo, Patricia Bullrich se metió en el debate y apuntó directamente contra la agencia de noticias argentinas Télam.

"En el mundo, ¿cuántas agencias de noticias hay? muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen esas agencias? unas 30 o 40 personas. Télam hoy es un reservorio de gente que no tiene tarea", sostuvo la titular del PRO en diálogo con Diego Sehinkman en Una Vuelta Más por Todo Noticias (TN).

En este sentido, tras ser consultada sobre los despidos y posteriores reincorporaciones que ya ha tenido lugar en la agencia, Bullrich indicó: "Cuando un ente no existe más, es distinto. Yo no digo que sea la idea (cerrar Télam), no conozco el proyecto, pero si un ente no existe más vos podés tomar algunas medidas, llevar a la gente a otro lado".

"No sé lo que van a hacer, yo no tengo el programa completo que tiene (Javier) Milei", expresó y, ante la posibilidad de que la decisión del libertario deba pasar por el Congreso, explicó: "Depende. Puede ser también una Ley de Ministerios, es una ley fundacional del tipo de Estado que vos querés plantear".

Los medios públicos con "preocupación" por la idea de Milei de privatizarlos

Cabe aclarar que la agencia de noticias Télam, la segunda más importante en lengua castellana, contaba en enero de 2022 con 740 empleados, un número mucho mayor al que indicó la exministra de Seguridad.

En este marco, es válido señalar que la Agence France-Presse (AFP) cuenta con 2400 colaboradores presentes en más de 260 ciudades en 151 países. Mientras tanto, la estadounidense Associated Press (AP) posee 243 oficinas en 121 países, siendo la agencia con la mayor cantidad de empleados distribuidos alrededor del mundo.

La respuesta de los medios públicos

Tras las declaraciones del presidente electo donde ratificó la privatización de la TV Pública, la agencia Télam y Radio Nacional, las autoridades de los medios públicos aseguraron que la postura del libertario "demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática".

Este lunes, la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; la titular de la agencia Télam, Bernarda Llorente, y la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten sostuvieron a través de un comunicado que la posición del dirigente de La Libertad Avanza genera "preocupación" y "rechazo".

Los “cambios drásticos” que prepara Javier Milei

"Los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana", indicó el comunicado que también fue suscrito por el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, el de la TV Pública, Claudio Martínez, y el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro.

El pronunciamiento resaltó que los medios del Estado entienden "la información como un derecho y no como mercancía" y promueven la idea de "el diálogo con ciudadanos y no con consumidores".

Asimismo, resaltaron que los medios públicos poseen una impronta federal, la cual garantiza "cobertura en todo el territorio" argentino e hicieron hincapié en que su producción alcanza "al territorio digital" a través de redes y plataformas que transmiten contenidos en los que se presenta "pluralidad, diversidad e inclusión".

El comunicado firmado por los titulares de los medios públicos del Estado enfatizó en que "el mandato de servicio público está establecido por las leyes vigentes" y aseguraron que cumplen con las prácticas establecidas, como la "rendición de cuentas a la ciudadanía y a órganos de control".

En este sentido, destacaron que los contenidos emitidos por las empresas públicas del ámbito de la comunicación son "formativos e informativos" y se rigen "por el interés público y no por estándares comerciales". Asimismo, subrayaron la capacidad que tienen para visibilizar "contenidos y agendas ausentes o de poca presencia en la lógica comercial".

AS./fl