Plazos fijos: ¿qué pueden esperar los ahorristas tras el triunfo de Milei?

En sus primeras declaraciones periodísticas luego del balotaje, el presidente electo Javier Milei dio señales de qué puede pasar con los plazos fijos tras su asunción, al descartar la posibilidad de implementar un “Plan Bonex” para solucionar el problema de las Leliq.

El "desarme" de las Leliq es uno de los temas a solucionar por el próximo gobierno para llevar adelante un plan de estabilización y baja de la inflación, coinciden los especialistas del mercado.

Qué son las Leliq

Las Leliq son Letras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que sólo pueden ser adquiridas por entidades financieras. Como contrapartida de la tasa mínima establecida para los plazos fijos, el BCRA les paga a los bancos comerciales una tasa de interés por los encajes (porción de sus depósitos que los bancos comerciales no pueden prestar).

El BCRA le cambia pesos a los bancos comerciales a cambio de un rendimiento y los bancos le pagan a sus clientes una tasa de interés similar por su depósito a plazo fijo.

Según Guido Zack, de Fundar, el objetivo de las Leliq es que los pesos excedentes no terminen en el mercado de divisas, presionando sobre el tipo de cambio y aumentando la inflación.

Por otro lado, “uno de los problemas que genera las Leliq sobre la economía es toda esta preocupación de un pasivo que todos los meses va creciendo a un ritmo del 11% por mes”, comentó el economista Ramiro Tosi.

“Eso hace que todos los meses el Banco Central tenga que emitir $2 billones para pagar los intereses de estos pasivos remunerados”, agregó Tosi. Actualmente, el stock de Leliq supera los $13 billones y el riesgo de incapacidad del BCRA para pagar esa deuda genera un riesgo económico.

En sus primeras declaraciones como presidente electo, Javier Milei adelantó que "vamos a desarmar las Leliq vía una solución de mercado, sin vulnerar los derechos". De esta manera, descartó la implementación de un canje de depósitos de plazos fijos conocido como Plan Bonex.

Qué fue el Plan Bonex

En 1989, poco tiempo de su asunción, el gobierno de Carlos Menem enfrentaba una gran cantidad de vencimientos de plazos fijos en pesos, que se calculaba en 3.000 millones de dólares.

Con el “Plan Bonex”, a los titulares de los plazos fijos se les cambiaron sus depósitos a plazo fijo por Bonex 89, bonos con plazo a 10 años.

Qué tasas de interés están pagando los plazos fijos

En octubre, el Banco Central dispuso que los plazos fijos de hasta 30 millones de pesos hechos por personas humanas, tienen un piso tasa nominal anual (TNA) del 133% para los depósitos a 30 días.

Esto representa un rendimiento mensual del 11,08% y de 253% efectiva anual (TEA), en el caso de que se reinviertan cada 30 días todos los meses el capital y los intereses obtenidos.

Con esta tasa, el rendimiento efectivo mensual de los depósitos en pesos a 30 días pasa a ser de 11,08%.

Plazos fijos y las primeras señales de Javier Milei

Según Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, luego de una caída en octubre, los depósitos a plazo fijo en valores corrientes estuvieron recuperándose, aunque lentamente y bajando los depósitos a la vista.

Con respecto a las primeras señales del presidente electo, Reschini opinó que “no hay muchas precisiones acerca de cómo se abonarán las cuestiones monetarias, pero Javier Milei en su primer discurso como presidente electo se manifestó a favor de el cumplimiento de los compromisos y la propiedad privada”.

“Además habló de solucionar los problemas del Banco Central y no de eliminarlo con lo cual es probable que eso no inyecte nerviosismo”, agregó el analista.

Por su parte, Salvador Vitelli, analista de Romano Group, comentó a PERFIL que Salvador Vitelli, analista de Romano Group, “va a ser contundente lo que diga Milei con respecto a la próxima la política monetaria y cambiaria. Ayer no hizo alusión a la dolarización, por lo que en tasa de interés veremos qué puede pasar con el mercado de pesos".

Vitelli añadió que "en un escenario de eliminación de la moneda doméstica, no veo que la tasa de interés sea una variable que vayamos a mirar. Esto se debe a que en la caída de demanda de dinero puede llegar a haber un salto bastante importante del tipo de cambio, que no necesariamente se compense con una tasa de interés más alta, porque lo que se quiere es eliminar la moneda y no generar atractivos a la misma”.

Renovación de plazos fijos

Con respecto a la actitud de los ahorristas sobre los plazos fijos, Reschini comentó que “quizás el mercado se mantenga más cauto sobre las colocaciones a plazo mientras aguarda mayores definiciones pero tampoco parece que por ahora vaya a haber huida del peso por pánico”.

Sobre la actitud de los ahorristas, Vitelli advierte que “van a caer los depósitos en términos reales, por el proyecto latente de la dolarización, aunque no está confirmada. Soy cauteloso con lo que sucede con eso, porque la dolarización puede llegar a hacer caer fuerte estos depósitos por la destrucción de la moneda doméstica”.

