La economía, por ahora, sin transición

No aparecieron hasta ahora señales de que se haya puesto en marcha algún vínculo para establecer la transición entre el equipo económico que dejará sus funciones el 10 de diciembre y el que llegará para ocupar ese lugar.

El austero encuentro de Alberto Fernández y su sucesor, Javier Milei, en la Quinta de Olivos, tal vez pueda acercar algún contacto entre ambos sectores que aún está lejos de producirse, a juzgar por los primeros pasos dados por unos y otros.

Tras haberse reunido con su equipo, Sergio Massa confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Economía hasta el 10 de diciembre. De esa forma desactivó la posibilidad de pedir una licencia a su cargo, deslizada por él mismo en la noche del domingo tras conocerse su derrota electoral. Al mismo tiempo, anunció medidas para el mercado cambiario de hoy, tal como el nuevo "dólar exportador" con el que espera incentivar a que se liquiden divisas, algo complejo ya que su vencedor en las elecciones promete menos cepo y baja de retenciones.

Allí reside un punto central de la transición económica: ¿mantendrá Sergio Massa los controles y las restricciones sobre los distintos segmentos del mercado cambiario? ¿O preferirá dejarle al próximo ministro un dólar más alto? Desde la vereda de enfrente, cerca de Milei no esperan mucho: "No le vamos a pedir a Massa y Alberto que hagan en estas 3 semanas lo que no quisieron hacer en el último año", explican.

Lo que no aparece es el nombre del próximo ministro. Milei demora la designación de quién ocupará el Palacio de Hacienda alegando que un anuncio desgastaría su figura. El nombre que más suena sigue siendo el de Federico Sturzenegger.

A través de un comunicado, Milei informó que no prevé hacer nuevos anuncios de designaciones "hasta el día de la asunción", algo que luce difícil de cumplir. La complejidad del escenario y la necesidad de empezar a tomar contactos para el equipo entrante, como por ejemplo reunirse con los técnicos del FMI, obliga a un confirmación que no tenga tanta demora.

En el mismo mensaje, el presidente electo fijó posición sobre la transición: "Hasta el 10 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos"

