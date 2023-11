Silvana Giudici bregó por la libertad de expresión frente al próximo cambio de gobierno. Además, se mostró en contra de los ataques que recibió Raúl Alfonsín por parte de Javier Milei. "El plan platita de Massa es clientelismo desmedido", cuestionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Silvana Giudici es diputada nacional electa por Juntos por el Cambio, fue presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones desde 2018 al 2019. Antes de eso, había sido legisladora de la Ciudad de Buenos Aires de 2015 a 2016, candidata a jefa de Gobierno porteño en 2011, diputada nacional por la Unión Cívica Radical del 2003 al 2011. En ese periodo era el peor de nuestra lucha contra el kirchnerismo, entre el 2003 y la guerra con el campo en 2008, que a Perfil lo encontró solo, en el momento de más dureza entre el periodismo y el kirchnerismo. Ella, desde el Congreso, siempre tuvo una actitud de defensa de la libertad de prensa.

La cantidad de ataques de Javier Milei hacia los periodistas fue notoria. Se expresó la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, el Foro de Periodismo Argentino. Vos que tenés, además, una tradición de defensa del periodismo, ¿cómo creés que podés compatibilizar con el apoyo a un presidente como Milei que atacó al periodismo de manera sistemática, por lo menos mientras fue candidato?

Además de la participación, desde mi rol político, en la Comisión de Libertad de Expresión al frente del ENACOM en años pasados, desde 2011 presido la fundación LED (Libertad de Expresión más Democracia) y siempre nos expresamos y trabajamos en defensa de los periodistas que sufrieron algún tipo de condicionamiento, persecución o agresión por parte del kirchnerismo.

También nos expresamos en el inicio de las demandas que Milei les hizo a periodistas como, por ejemplo, Debora Plager y demás. Siempre vamos a trabajar para eso, en defensa de la libertad de expresión y, sobre todo, de la independencia de la labor periodística.

En este punto, eso no me parece de ninguna manera incompatible. Cuando uno decide acompañar la opción del balotaje, como lo hicieron Patricia Bullrich y Mauricio Macri, no arrían ninguna de las banderas. Lo que están diciendo es que ante la opción de la continuidad de un gobierno corrupto que, además, en los últimos meses hizo todo tipo de trampas, endeudó mucho más a la Argentina, termina con una inflación anualizada de 300% o 500%, el embargo de casi 2 puntos del PBI, en un déficit de 8 puntos que entregará el Gobierno solamente para sustentar una campaña del miedo, el plan platita de Massa es clientelismo desmedido, obviamente nuestro lugar en la historia, con la coherencia política que venimos teniendo desde el 2013 en adelante, la opción para ese cambio dentro del balotaje era Milei.

Ahora, cada programa, decisión o acción que se tome en adelante será debatida individualmente dentro del ámbito que corresponde, que es en el Congreso. Por lo que no me parece para nada incompatible la convergencia en este punto de la política con los valores que siempre defendimos.

No me cabe ninguna que mientras Juntos por el Cambio tenía un candidato competitivo, ya sea en las PASO y luego en la primera vuelta, se siguieron haciendo esas críticas a Milei con el periodismo. Pero desde que terminó la primera vuelta, que ya no quedó un candidato de JxC compitiendo en el balotaje, no escuché críticas a Milei respecto del periodismo.

Tengo miedo del doble estándar. O sea, te confieso con toda sinceridad, me gustaría ver a las personas que respeto, como es tu caso y estoy seguro que así será, que no haya doble estándar respecto de que lo mismo que le criticamos a los candidatos que criticamos en un sentido o en el otro sean los mismos con los que simpatizamos. Simplemente ese punto.

Te lo demuestro solamente con los registros históricos. Podés ir a la página de la fundación LED y ver los registros de los últimos 10 años, desde el año 2012, que empezó a hacer los monitoreos de libertad de expresión en Argentina, los cuales son prestigiosos, que se elevan a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y a los organismos internacionales. Verificá ahí qué sucedió en los cuatro años que gobernamos, donde fui presidenta del ENACOM y que cada vez que tuve que señalar alguna observación, crítica o denuncia en relación de alguno de nuestro espacio que haya incurrido en alguna de estas prácticas que no corresponden en democracia contra el periodismo, lo denunciamos. Así que no debería generar para nada sospechas esta situación.

Podés verlo y comprobar. Fuimos coherentes desde el primer día, tanto en la presidencia de la Comisión de la Libertad de Expresión como en la del ENACOM, que fomentamos la pluralidad de voces. Gran cuenta de eso son los más de 300 permisos precarios y provisorios que regularizamos por primera vez en la historia durante mi presidencia y que gran parte de esas licencias las obtuvieron los medios más kirchneristas de los últimos años. Entonces, la ecuanimidad la demostré en los cuatro años que gobernamos acerca de la libertad de expresión y lo mismo será para adelante en el rol que me toca en los próximos cuatro.

Las críticas de Milei a la figura de Alfonsín y el discurso negacionista

Viniendo de tu tronco radical, conociendo además también tu simpatía por Raúl Alfonsín, ¿no te ofende la visión de Milei sobre el gobierno de Alfonsín, la elíptica reivindicación de la dictadura por parte de Victoria Villarruel (la vicepresidenta electa) y, de alguna manera, al utilizar la palabra "excesos" y "guerra" también de Milei durante el debate?

Durante toda mi vida, desde el '83 que no pude votar a Alfonsín porque no estaba en el padrón por ser chica, hasta ahora, reivindico la labor de Alfonsín y de los valores de defensa de la democracia y del enorme legado que le deja a Argentina.

Por supuesto que no comparto para nada los ataques a Alfonsín y tampoco comparto ningún tipo de negacionismo respecto a la historia de Argentina. Fueron momentos de enorme crueldad y dolor que deben respetarse y tratar de construir para adelante una historia que nos saque de la parálisis y la postración. Son hechos que ya deberían formar parte de un pasado, 40 años de democracia deberían habernos permitido generar los duelos, homenajes, reivindicaciones que se hicieron durante estos 40 años y empezar a mirar en el futuro con, sobre todas las cosas, permiso para el disenso y la tolerancia de las opiniones.

Este lunes se produjo un debate muy interesante. Milei dijo en sus primeras apariciones mediáticas como presidente electo que privatizaría YPF y los medios públicos, e inmediatamente hubo una reacción frontal y directa de las funcionarias políticas que este gobierno tiene al frente de los medios públicos generando movilizaciones y repudio, entre otras cosas.

No se puede hablar en Argentina, es como si hubiera ciertas vacas sagradas que instala el kirchnerismo de las que no se puede hablar. Reivindico la necesidad del debate, sobre todo, de los medios públicos, que no hay temas tabú en Argentina y que tenemos que sincerarlo. Por generar mitos y temas tabú en nuestro país estamos como estamos, recibiendo un gobierno con esta crisis, te diría, terminal. Lo dijo ayer Mauricio Macri, que Milei recibirá un panorama mucho peor que al recibimos en 2015. Por lo tanto, demos el debate pero sinceramente.

Primero, me alegra escuchar lo que dijiste de Alfonsín. Luego, concretamente, ¿creés que los medios públicos no tienen nada para aportarle a la diversidad y al pluralismo de voces? ¿Creés que tiene que haber medios públicos o que no tiene que haber medios públicos?

Te voy a cambiar la pregunta. ¿Vos creés que en estos años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y estos últimos cuatro de Rosario Lufrano y Alberto Fernández los medios públicos tuvieron algún rol en la pluralidad? Yo creo que no.

Pero eso no responde mi pregunta.

Los medios públicos son importantes, sí.

¿Debe continuar habiendo medios públicos?

Tiene que haber medios públicos, son importantes, pero como en los países desarrollados como Inglaterra, Alemania o Francia, que se sustentan con los impuestos, las tasas y los gravámenes que se le cobra a la industria privada. Así funciona en el mundo. Desde esa premisa, discutámoslo.

Comparto. Una cosa es que esté funcionando mal o que cuesten mucho. Pero una cosa es corregir los errores y otra es dinamitar el Banco Central. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿lo que estás diciendo es que los medios públicos tendrían que ser mejores o que no debe haber medios públicos?

Estoy diciendo que tiene que haber medios públicos que cumplan un rol fundamental para el Estado y la relación del Estado con la gente, que es el acceso a la información y la pluralidad. Eso no sucede en Argentina, por eso estoy dispuesta discutir sin ningún tipo de tabú ni premisa de vaca sagrada previa, cómo se genera la transformación de Radio Nacional, Télam, la Defensoría del Público, por ejemplo, que entra en este paquete de lo que fue la Ley de Medios que, como vos dijiste, siempre la cuestioné porque trabajó sobre la premisa de la hegemonía comunicacional del Estado por sobre el reto de las voces.

