Primera movilización piquetera tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje: dónde y cuándo será

El Polo Obrero convocó a la primera movilización tras el triunfo del libertario Javier Milei en el balotaje contra el candidato oficialista, Sergio Massa. Se realizará bajo el lema: "Basta de gobiernos ajustadores".

La manifestación tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente en el Parque Lezama, el próximo jueves 23 de noviembre desde las 10 de la mañana. "En defensa de todas nuestras reivindicaciones", indicó el banner difundido por la agrupación piquetera que llama a un "Plenario Nacional Piquetero".

El dirigente Eduardo Belliboni anticipó esta marcha cuatro días antes de que se desarrollara el balotaje presidencial, momento en el que aseveró: "No nos jodan con que tenemos que elegir".

"A los que nos dicen 'no sean funcionales' (a la ultraderecha) les contestamos que los esperamos en el plenario nacional piquetero", sostuvo en la previa a la segunda vuelta electoral y remarcó: "Gane quien gane, se va a redoblar el ajuste".

En consecuencia, Belliboni confirmó la movilización para el jueves 23 y explicó que "se discutirá un nuevo plan de lucha para enfrentar el ajuste, que ambos candidatos capitalistas prometen profundizar, y la criminalización de la protesta social, que tiene procesados a activistas, piqueteros y trabajadores por defender el ambiente y luchar contra el hambre y por los salarios".

Además, la organización piquetera se diferenció de los sindicatos aliados al Gobierno de Alberto Fernández y, a través de un comunicado, señaló: "No podemos hacer como la CGT y la CTA que no se preparan y paralizan a los trabajadores frente a este ataque, que no niegan ni oficialistas ni opositores".

Bajo la consigna "que el ajuste no lo pague el pueblo", la convocatoria llama a dirigentes de todo el país y fue convocada de forma anticipada ya que desde el Polo Obrero consideraban que tanto Milei como Massa planeaban realizar un ajuste.

El Polo Obrero tomó una postura diferente a las de otras agrupaciones de izquierda, las cuales se pronunciaron en contra del economista libertario. Ejemplo de esto es Libres del Sur, organización que llamó abiertamente a votar a Massa, el Frente de Organizaciones en Lucha que hizo campaña en contra del economista y el Frente Popular Darío Santillán que pidió "votar contra Javier Milei en todo el país".

