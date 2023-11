Teresa García: "El domingo hubo un efecto tsunami"

Teresa García consideró “una imprudencia” las declaraciones de Milei de reducir la obra pública y reemplazarla por iniciativas privadas. “Continuar con obras de cloacas y de pavimento tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teresa García es senadora de la provincia de Buenos Aires e integrante de la llamada “mesa de Ensenada”. En el año 2019 fue gobernadora por un día en la transición entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof y, posteriormente, ejerció como ministra de Gobierno entre el año 2019 y 2021.

Dijiste que creés que Axel Kicillof va a administrar correctamente la relación con Javier Milei. ¿Cómo imagina su futura relación?

Ayer me hacía la misma pregunta. Yo no lo conozco a Milei, salvo por su aparición en los medios, pero sí lo conozco a Axel, es un hombre muy responsable con las cuentas de la Provincia. Va a defender, en materia de coparticipación o de transferencia de recursos, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque esto no es una cuestión entre dirigentes. Hay 17 millones de personas que el 11 de diciembre van a seguir necesitando lo que necesitan hoy.

Me parece que la actitud de Axel Kicillof va a ser de mucha seriedad institucional con respecto al presidente electo, y esperamos sinceramente que la Nación siga colaborando con la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, con más cantidad de habitantes, y también, concentrado en el conurbano, la mayor cantidad de necesidades.

Tengo expectativa de cómo plantee Axel su relación con el Gobierno Nacional, entendiendo que es un panorama difícil, según los anuncios que hemos escuchado ayer. Pero bueno, hay derechos que tienen las provincias que no pueden ser soslayados.

Me quedé pensando en la diferencia entre optimismo y esperanza. Terry Eagleton sostiene que “el optimismo está más relacionado con la confianza que con la esperanza” y, por el contrario, no es posible tener esperanza sin el sentimiento de que las cosas en general van a salir bien. ¿Esa espera suya está relacionada más con el optimismo o con la esperanza?

No es el optimismo de la voluntad, realmente espero que se comprenda la situación de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que recibimos destrozada, con un sistema de salud roto que hubo que reconstruir en medio de la pandemia. El gobernador Kicillof tuvo que tomar decisiones respecto del tema productivo. Todo el plan de mejoras de caminos rurales tuvo que ver con que la producción pudiera salir de su lugar de origen, con un modelo de crecimiento de la provincia en base a la actividad productiva.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

Esto tiene que continuar, no se pueden frenar las iniciativas que, además, hicieron que la gente nos acompañara con el voto. Si no hubiera sido eficiente la gestión de Kicillof, no se hubiese ganado la Provincia como se ganó en la instancia del 22 de octubre. Quiere decir que hay un acompañamiento de la sociedad de la Provincia. Esto espero que sea interpretado por quien va a dirigir los destinos de la Nación. Lo que pasa es que, frente a algunos anuncios como “tocar la coparticipación”, la verdad es que se genera un estado de ansiedad hasta que se resuelva.

Hoy el electo presidente se va a reunir con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Después esperamos que se reúna con los de Unión por la Patria y, especialmente, con el gobernador Kicillof.

Usted mencionaba la confirmación de la valoración de la ciudadanía de la gestión de Kicillof. Hay un dato inequívoco respecto a ello y es que Kicillof logró imponerse en más distritos que Massa en el balotaje. El gobernador ganó 85 de 135 partidos del AMBA y el interior de la Provincia, 11 de ellos en manos de JxC anteriormente. En cambio, Sergio Massa, en el balotaje, perdió en la mayoría de los distritos en los que había ganado su par bonaerense, sólo ganó en 20 localidades. ¿A qué atribuye la diferencia de resultados?

Es que el comportamiento del electorado en la elección del 22 fue absolutamente distinto en todo el país. Si uno recuerda la diferencia a favor que tuvieron los gobernadores del Norte Grande y algunos del centro de la provincia, nos damos cuenta que ha sido muy distinto al resultado de ahora.

Yo lo comparo con el efecto tsunami, cuando viene la ola se lleva todo. El domingo hubo un efecto tsunami. Me imagino que debe haber pasado lo mismo en las localidades del interior del país. Lugares que se habían ganado el 22 de octubre con su intendente o su gobernador hoy se perdieron. La elección presidencial en solitario tiene características diferentes.

Recuerdo aquella célebre elección de Menem-Cafiero, que se perdió en todo el país, pero al poco tiempo hubo otra elección, no recuerdo si partidaria o ejecutiva, y los dirigentes alineados con la renovación ganaron en una enorme cantidad de distritos.

Esto tiene que ver con el sistema electoral que tenemos. Por un lado, el interior del país desacoplo las elecciones provinciales de la elección nacional y, por otro lado, por eso se ganó la provincia de Buenos Aires, aunque sea por poco, pero se ganó, porque Kicillof venía con una refrenda de la sociedad, pero no alcanzó para recuperar los distritos. Candidatos a intendente que habían ganado en octubre perdieron ahora.

Hay dos interpretaciones respecto de eso, yendo a todo el país. Algunos sectores de La Libertad Avanza sostienen que la estructura que tiene el peronismo en todo el país permite un grado de irregularidad que llaman “fraude”, de entre 2% y 3%, que lograron contrarrestar gracias a contar con los fiscales de Juntos por el Cambio, recuperando en la segunda vuelta los votos “robados” en la primera.

Otra hipótesis, que me resulta más plausible, tiene que ver con que, en la primera vuelta, la mayoría de los distritos elegían también diputados y representantes de los lugares, lo que tensó más a los dirigentes peronistas de cada lugar. ¿Alguna de las dos hipótesis le resulta verosímil?

La segunda es posible que se pueda discutir, es parte de lo que le decía al principio. Donde se discute el poder local, o la lista de diputados nacionales o legisladores provinciales, hay una mayor energía.

Axel Kicillof y Sergio Massa

La primera opinión, de quienes se lo han dicho, me parece infantil. Me cansé de explicar que el sistema electoral argentino es inviolable. Por más “aparato” que haya, no hay ninguna posibilidad de fraude. Lo ha dicho la doctora Servini de Cubría, lo han dicho todos los jueces federales con competencia electoral. Hay cuatro instancias de fiscalización.

No hubo una sola denuncia a la Justicia Electoral de la Provincia ni en la Cámara Nacional Electoral. Entonces, me parece infantil.

Tiene que ver más con cómo estaba la sociedad, qué grado de enojo tenía con la política, cuánta expectativa le puso a esto, un cambio que todavía no le conocemos los bordes, y cómo va a funcionar para adelante.

Es muy difícil analizar, a tres días de la elección, que es lo que va a pasar. Espero que se tenga consideración con el desarrollo que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Todos aspiramos a que no haya conflicto social, esto lo queremos todos. Necesitamos estar en tranquilidad para seguir gobernando los lugares en los que somos gobierno, y donde no somos gobierno, para seguir teniendo crecimiento político.

El presidente Alberto Fernández junto al presidente electo Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos.

Polémica por la reducción de la obra pública y el presupuesto 2024

Fernando Meaños: Quería consultarle sobre uno de los primeros indicios que lanzó ayer Javier Milei, que tiene que ver con la obra pública. Milei dijo que iba a tratar de reducirla al máximo para reemplazarla por mecanismos de gestión privada. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Cómo podría impactar en la provincia de Buenos Aires?

Lo escuché ayer y me parece una imprudencia. Ya hemos tenido en el país iniciativas público-privadas y no han sido eficientes. Sobre todo, porque creo que la obra pública está ligada, cuando se piensa desde el Estado, al desarrollo, a la producción y, en el conurbano, al bienestar social. Continuar con obras de cloacas y de pavimento tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población.

Decir que se va a reducir al mínimo posible o que va a desaparecer la obra pública me parece una declaración altisonante que no tiene que ver con la realidad que vivimos. Hay que esperar a ver cómo dice que lo va a concretar.

FM: Hay obras que se financian directamente con presupuesto provincial. ¿Ese esquema podría seguir si no hay fondos de coparticipación?

Va a ser muy complicado, porque la Provincia depende de la coparticipación y los aportes nacionales. Estos cuatro años Nación aportó para muchos desarrollos de obra pública, independientemente de lo que hizo la Provincia desde su área.

La obra pública en simultáneo en todo el territorio es una generadora de empleo, y eso mejora el circuito económico en el lugar. La desaparición de la obra pública va a ser una complicación. No conozco demasiados países que planteen la desaparición de la obra pública, sinceramente.

Ya tuvimos experiencias de público-privado y no han sido eficientes. Creo que es el Estado el que tiene que definir cuáles son las obras públicas de envergadura, sobre todo en materia de desarrollo productivo.

Javier Milei celebró el triunfo en el balotaje del domingo 19 de noviembre

Alejandro Gomel: Un escenario importante que se viene es el Congreso, que va a tener una primera prueba con el tema presupuesto. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a aprobar el presupuesto que quiera Milei?

En Nación no tengo muchos datos de cómo están avanzando las charlas entre los bloques. el presupuesto lo presentó Sergio Massa, usted recordarán que Milei envió una nota para pedir que no se tratara hasta después de la elección. El presupuesto está presentado, seguramente hoy será materia de negociación en todos los bloques, si lo van a retocar o qué.

Por lo general, a los presidentes se les da, por lo menos, el primer presupuesto como muestra de civilidad política. En la provincia de Buenos Aires estuvimos reunidos ayer y hoy vamos a iniciar las charlas con la oposición, porque la Provincia también tiene que presentar su presupuesto en estos días.

Así como planteo que se le debe dar el primer presupuesto al presidente, la misma actitud espero que se tenga con el gobernador. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios con muchos intendentes radicales y del Pro, y están todos en la misma situación. Supongo que va a haber entendimiento y capacidad de comprender la situación que tenemos por delante.

El futuro del peronismo, Kicillof y Cristina Kirchner

¿Cómo imagina el rol del peronismo en el futuro? ¿Qué rol cree que tendrá Axel Kicillof? ¿Y Cristina Kirchner?

Así como doy la derecha en cuanto a la Ley de Presupuesto y a una convivencia amable en el inicio de una nueva gestión, creo que hay conquistas que se deben a la sociedad y el pueblo argentino en general y, sobre todo, en el 40 aniversario de la democracia, no estamos dispuestos a perder. La definición de que en este país hubo terrorismo de Estado, que hubo un genocidio y que fueron 30.000, es una postura de la que no nos vamos a correr, porque eso hace a la historia del peronismo.

Para adelante Axel va a tener un rol importante, sobre todo porque va a tener que gobernar la provincia de más volumen productivo, electoral, etc. Lo va a hacer, seguramente, con muchísima responsabilidad, y en poco tiempo veremos cómo se reordena el peronismo.

Respecto al rol de Cristina, alguna vez lo he dicho, para mí es la dirigente del peronismo más importante, quien mejor ha interpretado la realidad de mediano y largo plazo. Seguramente va a tener el peso en las decisiones que tome el peronismo como también creo que lo tendrá Sergio Massa. Porque hay que reconocerle el enorme trabajo que hizo en la campaña compartiendo la doble condición de ministro de Economía y candidato.

Creo que el peronismo se va a ordenar más allá de los malos augurios sobre qué dirigentes peronistas van a irse del espacio, creo que no, porque dentro de un año y medio habrá una elección de medio término que va a tener que refrendar lo que la sociedad eligió o no. Un año y medio es suficiente para evaluar el camino en el que vamos.

Yo soy profundamente peronista y entiendo que el peronismo, a lo largo de 70 años, ha salido de situaciones muy adversas, y lo volveremos a hacer.

Cristina Kirchner y el futuro del PJ

Tanto Cristina como Kicillof y Massa son dirigentes bonaerenses. ¿Puede ser que haya algo geográfico, que el peronismo del AMBA represente algo distinto al peronismo de Córdoba que, como el diario de esa provincia, “La Voz del Interior”, represente la voz de todo el peronismo del interior, que el peronismo del AMBA no logre representar al conjunto del peronismo, y defienda un modelo de distribución que beneficia al AMBA a costa del interior?

Creo que esa discusión es tan vieja como la historia. Lo que creo es que hubo una instancia, el gobierno de Néstor y Cristina, donde ese reclamo no estuvo, porque hubo una política de integración federal muy importante.

La postura de Córdoba la refiero más a una cuestión política que al federalismo. Nosotros tenemos valiosos dirigentes en el interior, algunos han tenido la mala fortuna de perder la elección, como Capitanich, pero supongo que esto será parte de las discusiones que tenga el peronismo nuevamente.

Yo no soy de las que creen que los candidatos tienen que salir exclusivamente de la provincia de Buenos Aires. Pero esto va a ser parte de lo que decida el peronismo. Hay un consejo del partido nacional que hoy lo preside Alberto Fernández que deberá reunirse dentro de algunos días, cuando baje un poco la espuma, y empezar a delinear cuál va a ser la actitud partidaria y de consenso interno.

Todos sabemos que, con la derrota, siempre ocurren rispideces y tensiones. Pero la verdad es que el peronismo junto hizo mucho bien a esta sociedad. Fíjese usted las palabras del candidato Massa el domingo, la actitud que han tenido todos los dirigentes. Me parece que lo que tenemos que hacer es discutir internamente hacia dónde vamos a ir y además prever qué va a pasar con algunas medidas que afecten a la gente.

¿Hay un esfuerzo del peronismo en mostrarse más “republicano”? ¿En distanciarse de las acusaciones que recibió en el pasado de ser autoritario?

Para mí siempre fueron injustas esas acusaciones. El peronismo tiene sacado un boleto que dice “son autoritarios, prepotentes, soberbios”. Ese boleto lo marca en cada elección el representante político de la oposición. Yo creo que ha sido absolutamente injusto a lo largo de la historia.

Gobernar este país, confrontar con poderes constituidos por fuera del Estado, no es fácil. Hoy me asombraba de con qué alegría se escucha a algunos medios de comunicación elogiar la dureza de Milei para la toma de decisiones. Es la misma dureza con la que se tuvieron que tomar decisiones a lo largo de la historia. Creo que es un boleto que tiene comprado en el imaginario popular el peronismo y que, honestamente, hemos demostrado mil veces la civilidad que tenemos y la adhesión a la república.

Fíjese, cuando Alfonsín pasó por lo que pasó, Antonio Cafiero nos convocó inmediatamente y fuimos todos parte de esa plaza por la defensa de la democracia. Esto no ha ocurrido con otras fuerzas políticas. Cuando hemos tenido el espantoso hecho del intento de magnicidio de Cristina Kirchner hubo dirigentes que se negaron a manifestarse.

Es un estigma con el cual tenemos que pelear permanentemente. No somos autoritarios, no somos violentos. Hay expresiones de autoritarismo en toda la sociedad, en la dirigencia política, eclesiástica, empresarial, y la verdad que no somos merecedores de esa calificación injusta.

