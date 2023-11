Sergio Massa y su carrera política: ¿de la derecha a la izquierda argentina?

El candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa se enfrentará este domingo contra su rival de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en un balotaje que definirá quién será el próximo Presidente. Con más de 30 años de carrera política, el ministro de Economía tuvo una larga trayectoria que lo encontró en distintos cargos y espacios políticos.

En más de una oportunidad, el titular del Palacio de Hacienda se describió a sí mismo como "apasionado" y apuntó a la herencia italiana que sus padres inmigrantes le traspasaron. "Soy súper apasionado, para bien o para mal", explicó en un entrevista, en la que también reveló que tuvo fuertes peleas con varios de sus familiares, hasta casi irse a los puños con su tío y con su suegro. Luego aseguró que ya no maneja el mismo nivel de intensidad que tenía en su juventud: "Los golpes te van moldeando".

Massa descongela el dólar, pero el mercado reclama una corrección alineada a la inflación

Según relató el candidato oficialista en el pasado, desde su juventud estuvo interesado por la política. En ese sentido, recordó que cuando tenía alrededor de 11 años se paraba sobre un balde e imitaba los discursos de los funcionarios que veía en televisión.

Incluso durante el cierre de campaña previo a las elecciones generales contó una anécdota similar: "A los seis años le dije a la maestra que quería ser Presidente". En el marco de su infancia, al observar su interés por el mundo de la política, su abuelo paterno le advirtió que no siguiera ese camino. "No te metas en la política, la política es porca", recuerda que le decía.

Desde pequeño Sergio Massa manifestó interés en la política y expresó que quería ser presidente.

A lo largo de su carrera política, el funcionario hizo mutar amistades en enemistades y viceversa, varias veces. Al respecto, Diego Genoud, su biógrafo no autorizado, detalló a la agencia de noticias AFP que "es difícil encontrar coherencia en Massa. (Pero) tiene la capacidad de estar siempre bien ubicado y ser codiciado en el mercado del poder".

"Aunque no tenga un plan, improvise de manera permanente y sus promesas no se cumplan, él siempre transmite la idea de que está en control de la situación y de que va a encontrar la salida", opinó Genoud. Una habilidad que sus rivales critican. "Es un tipo peligroso justamente por su capacidad de ilusionar gente. Es capaz de hacer un discurso con una soltura y una eficacia discursiva que uno le cree, aunque vaya completamente a contramano de los hechos. Uno tiende a creerle a Massa", afirmó el diputado radical Fernando Iglesias, quien detalló que al ministro "sólo le interesa la acumulación de poder".

La trayectoria política de Massa: inicios liberales y paso por el peronismo

Si bien el ministro se reivindica peronista, sus inicios en la política ocurrieron durante su adolescencia, de la mano de la Unión Centro Democrático (UCeDé), partido de derecha ultraliberal liderado por el economista Álvaro Alsogaray y que apoyó al gobierno de Carlos Menem.

Incluso fue elegido presidente de la Junta Secundaria Juvenil de la UCeDé en el distrito de San Martín, además de presidir la Juventud Liberal en la provincia de Buenos Aires entre 1994 y 1996. Sumado a esto, fue el jefe de campaña de Alberto Albamonte cuando el diputado liberal se presentó como candidato a gobernador de Buenos Aires en 1991.

A mediados de 1990 viró su militancia hacia el peronismo bonaerense de la mano de las dirigentes políticas Cristina Camaño y Marcela Durrieu, su suegra. Tras la fusión de la UCeDé con el Partido Justicialista (PJ), Massa trabajó con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo en el partido bonaerense de San Martín, de donde es oriundo. Años más tarde, entre 1998 y 1999, se desempeñó como asesor de Ramón "Palito" Ortega cuando el cantante y exgobernador de Tucumán ocupaba el cargo de secretario de Desarrollo Social de la Nación, durante el gobierno de Menem.

En 1999, fue elegido diputado provincial de Buenos Aires por la Primera Sección Electoral, ya como integrante del PJ, convirtiéndose así a los 27 años en el legislador más joven del distrito. Tras la crisis de 2001, Eduardo Duhalde lo designó como director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cargo que desempeñó durante su gestión y el mandato completo de Néstor Kirchner.

En las elecciones legislativas de 2005, fue electo diputado nacional por primera vez. Sin embargo, renunció a la banca para seguir frente al organismo público, un antecedente de lo que en 2009 fueron las "candidaturas testimoniales". Su paso por la ANSES finalizaría en 2007, cuando fue elegido como intendente de Tigre por la lista de Acción para crecer de Tigre, en alianza con el Frente para la Victoria (FPV).

Al año siguiente, en 2008, dejaría su puesto en el Ejecutivo municipal para asumir como jefe de Gabinete de Ministros de Cristina Kirchner tras la renuncia de Alberto Fernández, quien ocupaba el cargo en aquel entonces. Sin embargo, durante su segundo mandato presidencial, se alejó del partido político y en 2013 le ganó en la elección legislativa, cuando compitió con su partido Frente Renovador (FR) contra la lista que lideró Martín Insaurralde. Incluso llegó a sostener que "Cristina es el pasado" o que "debería estar presa".

El partido político de Massa y la carrera presidencial previa

Con el FR y alejado del FPV, Massa utilizó el concepto de la "ancha avenida del medio" para definir el propósito de su partido, el cual era formar una mayoría amplia para gobernar, sin distinción de ideologías pero con un corazón peronista. En 2015 se presentó como candidato presidencial con ese espacio, pero quedó tercero con el 21% de los votos.

A pesar de haber perdido en primera vuelta, el exintendente de Tigre no manifestó su apoyo a ninguno de los dos presidenciables (Mauricio Macri por Cambiemos y Daniel Scioli por el FPV). En ese sentido, su rechazo al actual embajador de Brasil fue explícito: "Yo no quiero que gane Scioli". Asimismo, remarcó que no había "nada" que lo acercara al kirchnerismo. Respecto al frente Cambiemos, había aclarado: "Tenemos cosas que nos diferencian y cosas en las que podemos coincidir, pero yo soy un espacio distinto".

En 2019, se reconcilió con el kirchnerismo, por lo que encabezó la lista de diputados del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires. Durante las legislativas de ese año, fue electo con el 52,64% de los votos. En ese cargo, llegaría a la Presidencia de la Cámara baja y tercero en la línea sucesoria presidencial.

Tres años después, en 2022, se convirtió en ministro de Economía, posición que mantiene con la idea de que "la campaña es la gestión". Massa asumió como titular del Palacio de Hacienda en medio de la tempestad, luego de las abruptas renuncias de sus predecesores Silvina Batakis y Martín Guzmán, y fue entonces elogiado por sus compañeros. "Sergio asumió tres días antes de que nos vayamos en helicóptero", declaró el dirigente oficialista Jorge Ferraresi, en alusión a la abrupta salida de Fernando de la Rúa en 2001, en la peor crisis de Argentina.

