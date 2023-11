Martín Tetaz: "Massa es Menem pero también puede ser Kirchner"

El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, aseveró que "hay un proceso de renovación del espacio de Juntos por el Cambio". La nueva generación del radicalismo y la descomposición de las cualidades de Javier Milei y Sergio Massa, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Se viene un nuevo radicalismo? ¿Hay un cambio generacional? ¿Evolución Radical tiene que presidir el radicalismo? Pasó la generación de Gerardo Morales, inclusive de los mismos que conducían el grupo Malbec. ¿Es el momento de que Evolución pase a ser, como fue el alfonsinismo en su momento, el actor principal dentro del radicalismo?

La política siempre va evolucionando. No creo que tengas saltos discontinuos. Hay momentos en los que evoluciona más rápido y otros más despacio, pero no creo que puedas trazar una línea en un punto y decir "a partir de aquí ya no domina más la política el espacio de Gerardo Morales y tiene más dominancia el partido de Martín Lousteau”.

Hay un proceso de renovación del espacio de Juntos por el Cambio en general, pero sobre todo en el radicalismo en particular, que uno lo ve con varias figuras, algunas son más notorias.

Por ejemplo, uno ve a Maximiliano Pullaro en Santa Fe y es uno de los más notorios. Quizás, otros no se ven. El caso de Rodrigo de Loredo queda escondido porque perdió en Córdoba, pero es uno de los casos de la renovación.

Roberto Sánchez, que hizo una gran elección en Tucumán, o Martín Berhongaray, que hizo una gran elección en La Pampa, ambos tal vez son menos conocidos para el área metropolitana de Buenos Aires, pero son figuras nuevas o relativamente nuevas con una impronta actitudinal muy diferente que están poniendo al partido en otro espacio.

En la medida que ese radicalismo comience a ser competitivo a lo largo y ancho del país, comienza a crear dos cuadros políticos para poder eventualmente poner un candidato a presidente, tal vez, dentro de cuatro años. No sé si uno puede trazar una línea, “esto empezó el 3 de otoño” y le pone una fecha, no sé. Seguramente es un proceso que viene evolucionando y no hay ninguna duda de lo que está ocurriendo.

Elecciones en Chaco: el radicalismo también le sacó Resistencia al peronismo

Hay algo que es bien claro y es que, en líneas generales, la mayoría de los dirigentes jóvenes son de Evolución. Es decir, lo que revitalizó al radicalismo fue Evolución.

Absolutamente. Por eso digo que significa un cambio actitudinal en el radicalismo.

Todos los dirigentes de los distintos espacios son importantes en los procesos de construcción. Además de pensar la política, hay que ubicarse para entender cómo van surgiendo los fenómenos políticos.

Cuando vos vas a Jujuy, la alternativa con la cual había que disputar era Milagro Sala. Cada vez que alguien lo cuestiona a Morales, siempre lo pongo en la misma disyuntiva y le digo "estando en Jujuy, hay que elegir Sala o Morales, ¿quién preferís?", me parece que se acaba rápido la discusión.

Morales dijo que cualquier radical que vote a Milei "traiciona el legado de Alfonsín"

A lo que me estaba refiriendo es a la cuestión generacional, incluso en la palabra "Evolución", Lousteau fue como una pitonisa, porque es una palabra que, de no equivocarme, tiene más de 10 años, y hoy empieza a demostrar que no solamente es un slogan, sino que es la guía de ruta. Es lo que está sucediendo, un partido que tiene que evolucionar.

La génesis es que el partido implosionó en la crisis del 2001, en donde el radicalismo voló por los aires a punto tal de que en el 2003, el candidato a presidente radical solamente sacó un 2% y hoy integra las filas del kirchnerismo.

Sobre esas bases de sustentación política se construyó posteriormente el espacio de Cambiemos, más particularmente el del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Macri no hubiera podido crearlo si no hubiera estado vacante la representación política de la clase media de la Ciudad, es decir, el comerciante, profesional, estudiante. El trabajador de clase media históricamente se había representado por el radicalismo, este partido estaba demasiado ocupado lamiendo sus heridas y peleando sus internas, y Macri pudo construir sobre esa base de sustentación política.

Por lo tanto, naturalmente también hay una tensión cuando ese radicalismo se recupera porque empieza a disputar, como se vio en la última elección PASO de la Ciudad, la misma base de sustentación política que es la que constituye el PRO.

Massa y Milei, elegir el menos malo

¿No te da un poco de miedo Milei?

Me da miedo la situación en la que entró Argentina, con Massa o con Milei.

No estoy tranquilo con uno y preocupado con el otro, estoy preocupado con las dos situaciones. Evidentemente, tenemos que pedirle una disculpa a la sociedad, porque fracasamos en darle a la ciudadanía una alternativa razonable, moderada, democrática, republicana, capitalista, moderna, integrada al mundo, lo que representaba JxC.

JxC va a la desintegración tras una jugada de halcones y LLA

No fuimos exitosos en articular esa propuesta, las dos propuestas más extremas se quedaron con la preferencia de la gente. Entonces, hay que elegir entre extremos. Y elegir entre extremos nunca es bueno por lo que representan cada uno de esos dos extremos.

Creo, si analizo algunas cosas, me gustan más algunas cosas de Milei y, quizá, me preocupan otras cosas de él. Por ejemplo, Milei entiende mejor que Massa la restricción presupuestaria y cómo funciona una economía, voy a estar más en sintonía cuando lo escucho hablar de economía en general, pero las propuestas de él en economía son malas. Cuando escucha a Milei diagnosticar la economía, es correcto, cuando lo escucha proponer dolarización, dice "esto terminará mal", en una crisis como la del 2001.

Pero cuando uno lo mira a Massa creer que la inflación fue por culpa de la sequía, hacían todo bien manifestando que dentro de un año comenzará a salir el cepo, uno ya sabe cómo terminará esta película con Massa. Culminará como el Rodrigazo, en otra explosión del estilo de la que en su momento llevó a un golpe de Estado. Por suerte, ahora la democracia está consolidada y no ocurrirá eso, pero puede haber peligro en términos de quiebres institucionales, gestiones que les cuesta terminar el mandato, gente que esté insatisfecha.

La campaña del miedo, los organismos K y la fiscalización: los consejos secretos de Macri a Milei

El otro día, repasábamos lo que pasaba en Venezuela que había permitido, entre otras cosas, la llegada de Hugo Chávez, el descontento generalizado con la política, el voto a cualquier cosa con tal de no que siga esto cómo está siguiendo.

Milei es el Chávez rubio de la política actual, extremo, pero para el otro lado, populista, pero de derecha. Por lo tanto, es muy difícil la elección porque es como que a vos te inviten a un banquete y te digan "hay para comer caca o para tomar pis" y uno responde "mirá, gracias. No me gusta ninguna de las dos opciones", es muy difícil la situación en la que estamos.

¿Creés que hay posibilidades de que Massa, que comenzó su carrera en la Unión del Centro Democrático, se convierta en algo parecido a Carlos Menem? Aquello de que si decía lo que iba a hacer, no me votaban y que al mismo tiempo se convierta en algo parecido a Kirchner, eso en cuanto a economía y en cuanto a política, ¿algo parecido a Kirchner que termine pasando a retiro, así como Néstor hizo con Eduardo Duhalde, Massa con el kirchnerismo, ¿le asignás alguna chance a eso?

Hace poco la gente de La Nación había armado algo interactivo, en donde uno contestaba una serie de preguntas que reflejaba de cuál candidato se estaba más cerca.

Es un viejo test norteamericano que nosotros lo colocamos aquí varias veces...

El de Nolan.

Exactamente.

Había un meme que Massa hacía el test a ver a dónde estaba y salía en todos los cuadrantes. Por lo tanto, hay un Massa para cada cuadrante. En una de esas realidades paralelas, Massa es Menem. Pero no todos los universos que se bifurcan es Kirchner. Massa es Menem pero también puede ser Kirchner.

Coincido plenamente.

Quizá, lo más parecido es Kirchner como político. Néstor fue el mismo que en el '92 hizo un ajuste de 15% sobre los salarios y jubilaciones para poder llegar a fin de mes cuando era gobernador de Santa Cruz, pero luego criticó el ajuste de la alianza en el 2001. Es aquel político que privatizó YPF, pero luego su mujer volvió a estatizarla o una parte. Es aquel político que aplaudía a rabiar a Menem y luego lo combatía o que privatizó el banco de Santa Cruz, pero luego defiende el Banco Nación.

¿Tiene una línea ideológica concreta? No. ¿Massa la tiene? Tampoco. Por lo tanto, puede pasar cualquier cosa.

Es muy interesante tu análisis. En realidad, los dos porque finalmente lo que aparece con los dos es que hacen algo distinto a lo que dijeron. Siempre dicen "como en un partido pudo coincidir quien estatizó y privatizó", supuestamente ubicando de derecha a izquierda uno y otro. Pero finalmente lo vos encontrás es el hilo común entre Menem y Kirchner, son iguales, dicen una cosa y hacen otra. Ese es el punto en común.

Siempre la política se cortaba como se corta una torta, que es una porción más grande, más chica y te queda un pedazo a la izquierda y a la derecha. La novedad que trajo el peronismo es que cortó la torta horizontal, transversal, en fetas y al cortarlo de esta manera cada porción de torta tiene un pedazo de derecha, uno izquierda y uno de centro.

Por eso siempre hay alguna forma de representación para adecuarse a lo que la sociedad está reclamando en cada momento. Entonces, siempre el peronismo tiene un candidato para poner en cada circunstancia. Es como un equipo que tiene como 45 jugadores en el banco de suplentes y el partido requiere determinados jugadores y los tipos tienen uno para ese.

Por algo será. Quiero decir que en la cultura argentina debe haber algo que hace que eso sea posible. Es muy interesante la unión del test de Nolan de que Massa aparece en todos los cuadrantes y une dos que parecen extremos como Kirchner y Menem.

El futuro cercano de JxC

Alejandro Gomel: La pregunta tiene que ver con JxC y el PRO, las dos cosas. ¿Cómo ves el futuro de la coalición? ¿Sigue existiendo como tal? ¿Hay ya una división que no tiene vuelta atrás? ¿Qué puede pasar especialmente con los bloque es el Congreso a partir de esto?

Depende mucho del resultado de la elección. Si Milei es presidente, sospecho que un sector del PRO terminará con Milei gobernando. Es decir, Patricia Bullrich, Macri. Ampliemos un poco más eso, habrá un espacio que ya lo está ayudando a Milei, está haciendo campaña con él.

Una cosa es lo que le pasa a la mayoría de los votantes de JxC, que uno dice "no me gusta ninguno de los dos, voy a ir a votar porque hay que hacerlo, me taparé la nariz y trataré de votar al menos malo". Eso lo entiendo de una manera y otra cosa muy distinta es hacerle campaña a uno de los candidatos y afirmar "está bien, no es exactamente el cambio que queríamos pero vamos a trabajar para este cambio".

Por lo tanto, me parece que eso tiene una absolución de continuidad tras la elección que implicará un trabajo conjunto en el Congreso de un espacio importante de lo que era antes JxC. En ese sentido, habrá otro espacio distinto o de oposición a esa centroderecha que gobernará y se conformará una suerte de socialdemocracia moderna y un tercer espacio de un kirchnerismo más residual ya agotándose.

Larreta: "A Patricia la escuché decir 'las ideas de Milei son malas y peligrosas', lo de Mauricio es distinto"

El escenario es distinto si gana Massa porque supongo que ese espacio, que ahora está con Milei, será opositora a Massa también. Ahí el canal de comunicación o las chances de convertir un JxC más grande es más factible.

AG: Si gana Massa, ¿decís que se puede volver de esta situación de Macri haciendo campaña por Milei y reconstituir el espacio?

Absolutamente.

AG: ¿Coincidís con que Massa, algunos lo llaman jefe de campaña de Milei, se puso al hombro la campaña de Milei?

Ellos hicieron un acuerdo político, lo denuncié en su momento. Parecía un loco en el Congreso denunciando un acuerdo político entre Massa y Milei, luego se terminó confirmando. Ellos hicieron un acuerdo político que era lógico, además, porque el negocio mutuo de ellos era sacar a la única opción moderada, racional, democrática, republicana en Argentina que era JxC.

Corrida la opción, cualquiera de esos dos extremos que solos no podían tener chances de ganar o de que contra una opción chance moderada centro no podían triunfar, ahora es Guatemala contra Guatepeor. Entre ambos, puede ganar cualquiera. Guatemala y Guatepeor contra Costa Rica, una opción moderada, el capitalista no tenía ninguna chance. Pero ellos mismos sabían que su única era contra el otro abismo y entonces construyeron este escenario, que les salió bien. Polarizaron la elección, los dos prestaron este juego de polarización, nosotros quedamos en la trampa y nos comieron con la polarización, y fue exitosa. Claramente ellos tienen un acuerdo político, lo que pasa es que ahora están disputando la etapa final de este acuerdo en la cual se disputa.

Massa polarizó con Milei en San Fernando: "Un país no se construye vendiendo órganos, sino con corazón"

Claudio Mardones: Esta mañana ya se conoció que Alberto Fernández firmó el decreto para extender el periodo de sesiones ordinarias. ¿Cuáles son sus implicancias? Por una parte, está el debate del presupuesto, pero por otra ya estamos en la previa de la próxima reunión de la Comisión de juicio político y quizá esto amplía los tiempos para que la Comisión pueda emitir un dictamen, sin perder de vista, además, que el plazo es 20 de noviembre para dictaminar. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes a partir de esta extensión del periodo?

Respecto de la cuestión de juicio político, realmente no creo que haya consenso ni por la circunstancia electoral ni tampoco una vez pasada la elección, con ninguno de los dos resultados veo escenario para seguir avanzando.

CM: ¿Cree que no llegarán a dictaminar o que sí?

No habrá sesión sobre ese tema antes de que termine el año y si hubiera un dictamen se caería cuando cambie la composición del Congreso, por lo que tendría que ser la combinación del dictamen y una sanción del Congreso.

Con la presencia de Cristina Kirchner, la Asamblea Legislativa proclamó las fórmulas de Massa y Milei

CM: Es un dictamen especial. El dictamen de la Comisión del juicio político en vez de durar dos años, dura tres.

Ahí hay un debate y es que si los que firmaron el dictamen no están en el Congreso cuando sigue el dictamen en vivo, ese dictamen se caería técnicamente. Requiere dos tercios para la aprobación, no tiene sentido, no ocurrirá. No quisiera seguir especulando sobre algo que no pasará.

Luego, lo que sí creo que puede suceder es que el oficialismo intente alguna sesión antes de la elección. Se hablaba de que iba a intentar sesionar el 9, veremos si lo logran hacer o si avanzan sobre eso. No recibí convocatoria formal para la sesión, pero se habla de que podría haber algún intento de una sesión con cierto consenso, con temas como el del presupuesto educativo, alguna cuestión más sobre esa sesión pero todavía no hay confirmación oficial de que así sea.

CM: Con la ley de financiamiento educativo, ¿cómo cree que reaccionará su bloque? Se lo consulto porque ahí hay un dictamen en donde el radicalismo jugó un respaldo. Por una parte, Facundo Manes, presidente de la Comisión, permitió que tuvieran dictamen y también hubo una representante de Evolución Radical, por lo que posibilidades de que pueda prosperar hay- ¿Cree que una parte del radicalismo lo respaldará?

A nosotros no nos molesta que haya más presupuesto educativo y no nos parece mal que el presupuesto tenga que reasignarse para reducirse en otra partida y ser mayor en educación.

Lo que yo llamo la atención, que lo llamé durante el debate en las comisiones y lo haré en también en el Recinto es que nosotros lo que necesitamos es otra cosa y no es un problema de dinero. Argentina hoy gasta el doble de plata en educación de lo que gastaba o invertía hace 20 años atrás y solamente 13 de cada 100 chicos termina la escuela en tiempo y forma. Quiere decir que no era un problema de plata, sino de que nosotros gestionamos desde el Estado de espalda a los datos y no se puede.

Es como la discusión que propone Milei del voucher y uno dice "¿qué tiene que ver el voucher con el problema de la educación?", no resuelve el problema de la educación, no tiene nada que ver con un problema de cómo se asigne más o menos que eficientemente la plata dentro de la escuela.

Tiene que ver con que solamente 13 de cada 100 chicos termina la escuela, eso tiene que ver la formación de los docentes, evaluación de ellos con los alumnos, con que hay que pagarle más a los docentes que están dispuestos a ir a las escuelas donde los chicos tienen más problemas para aprender, hay que evaluar permanentemente los resultados, becar a los estudiantes cuando tienen 13, 14 o 15 años, sobre todo los varones que empiezan a tener opciones en el mercado laboral y el costo de oportunidad de estudiar es algo y por eso abandonan la escuela, por lo que hay que becarlos para que culminen.

Hay un conjunto de cosas que tenemos que estar haciendo y no veo que la política esté girando hacia ese debate. Por lo tanto, poner adelante el carro de los caballos y pensar que con más presupuesto educativo se resolverá la respuesta es no.

BL FM