Marcelo Rucci, dirigente gremial, aseguró que la actividad petrolera es de suma importancia. Además, demostró su descontento con aquellos que argumentaron que no había materia prima. “Nosotros somos los que producimos el petróleo y sabemos que eso sobra”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Se podría decir que, en la Patagonia, el petróleo y la energía pasan a ser las actividades principales y aquellos que conducen el Sindicato del Petróleo y Gas Privado pasan a tener un nivel de representación pública cada vez más importante?

En nuestra región es muy importante la actividad que desarrollamos. Estamos parados sobre uno de los activos más importantes que tiene el país: Vaca Muerta. La actividad petrolera en el sur, como en Neuquén o Río Negro, es una de las actividades mas importantes que tiene la provincia.

Falta de nafta: las petroleras lanzan un "plan de acción" para garantizar el abastecimiento

¿Su apellido lo conecta con el sindicalismo, de alguna forma simbólica?

Sí, no es una comparación, lo único que nos une es el estar en la actividad de gremialismo tratando de hacer lo mejor posible para todos los argentinos.

¿Le inspiró la importancia que tenía Rucci en el sindicalismo?

Es muy importante la figura de Rucci en el sindicalismo, pero yo trato de tener la mejor impronta propia. La magnitud de un sindicalista como Rucci no es una comparación en la que yo me pueda poner a su altura.

Mientras escasea la nafta en estaciones, Vaca Muerta anuncia otro récord de producción

¿Por qué se produjo la escasez y porque se estaría solucionando?

Hay un viejo pedido de las productoras para tener un precio de los combustibles a nivel internacional. No me parece justo que la discusión se dé en este momento, donde claramente hay una mano política.

Así como tampoco me parece justo que argumenten que no había materia prima, cuando nosotros somos los que producimos el petróleo y sabemos que eso sobra.

Las empresas y el Gobierno prometen el fin de la escasez de nafta

Esto nos llevó a tomar una posición, hay gente que ni sabe cual es la producción, hemos triplicado la producción de Vaca Muerta. Argumentar que no había materia prima es una gran mentira. No es el mejor momento para la discusión que tienen que dar las productoras y el Gobierno Nacional, y menos para poner a los ciudadanos como rehenes.

¿La Argentina tenía capacidad tanto de producir como de refinar?

Si el problema hubiese sido refinar, no se podría haber solucionado en 48 horas. Si llevamos el precio al internacional, se estaría yendo a los 900 pesos el litro de nafta.

Fernando Meaños: ¿No cree que hay una distorsión en los precios?

Sí, hay una discusión que deben hacer las productoras con el Gobierno para que sea bueno para todos. Hay una ley de autoabastecimiento que habla de que el excedente puede ser vendido o sacado del país.

Los propietarios de estaciones de servicio contra el acuerdo de precios

Había 10 barcos esperando llevar petróleo afuera, y con eso han arreglado no pagar impuestos, tal vez compensan una cosa con otra. Es una discusión que se debe dar, no me manifiesto ni de un lado ni del otro, pero me parece que ahora no era el momento.

Las petroleras presentaron al Gobierno un plan de acción en busca de comenzar a normalizar el abastecimiento de combustibles.

FM: ¿También hay una discusión política con YPF?

No nos olvidemos que gran parte de YPF no es estatal. Tendrán que dar respuestas los que tienen la responsabilidad. Dejaron al país en una situación innecesaria, no pueden dejar a los argentinos como rehenes de la discusión.

Petroleros anuncian un paro y culpan a las empresas por la escasez de combustibles

Alejandro Gomel: ¿Hubo una interna entre el ministerio de Economía e YPF? ¿Quién es el verdadero responsable?

Me gustaría saberlo, debería averiguarlo el ministro de Economía. Los directivos de YPF tienen que dar explicaciones. Tendrán que dar respuestas en el ámbito correcto. Con esto no gana ningún argentino, se tiene que plantear una discusión y poner encima de la mesa a los responsables. Lo que pasó no es una casualidad, es una causalidad.

Massa aseguró que la escasez de combustible no se debe a la falta de dólares

Nuria Am: ¿De donde llegaban esos barcos? ¿Cree que hubo especulación?

Claramente, si no, no se podría solucionar el problema con tanta rapidez.

NA: Es decir que respondieron a la advertencia del ministro de Economía sobre que no se podría seguir exportando.

La solución ya se empezó a dar. Las productoras y las refinadoras han mandado un comunicado diciendo que lo iban a solucionar.

Sofía Aldrey, al igual que Nicole Neumann, se pronunció por la escasez de nafta: "¿Dónde hay?"

NA: Entonces tenía razón Massa…

Para mí, sí.

VF JL