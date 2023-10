Massa aseguró que la escasez de combustible no se debe a la falta de dólares

En el marco de la escasez de combustibles, el ministro de Economía Sergio Massa afirmó que “las petroleras trabajan con pre financiación de exportaciones compensando sus importaciones”, por lo que la descarga de los barcos petroleros no se relaciona con el Banco Central.

”En primer lugar me gustaría también aclarar algún comentario que escuché cuando entré al estudio porque me parece que importante que la información sea fidedigna y las petroleras trabajan con pre financiación de exportaciones compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con LN+.

Cabe mencionar que en los últimos días se atribuyó la escasez de combustible a la falta de dólares de la autoridad monetaria para pagar las importaciones a los proveedores.

Faltante de combustibles: el Gobierno acordó con las petroleras la importación de 10 barcos

“Hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó todo un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock, y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es que vence el congelamiento de precios, y también hubo retención de stock de parte de las petroleras. Se hablaba de 20% de aumento o de 40%, entonces guardaron. Por eso fui muy duro ayer”, dijo.

Al respecto, Massa había advertido este domingo que "si el martes a las 12:00 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos"

Asimismo, el candidato presidencial de Unión por la Patria señaló que “las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, están batiendo récord de exportación y además tenemos una situación de precios adicional que es, primero, la guerra de Ucrania y después el conflicto que se desata en Israel, lo que genera una suba de precios internacionales. En paralelo, el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para liquidar. Ahora eso tiene un límite ¿cuál es?, que abastezcan el mercado local”

Petroleros anuncian un paro y culpan a las empresas por la escasez de combustibles

También, Massa coincidió en que “obviamente la economía tiene que ser lo más abierta posible, ahora tenemos que tener claro que el transporte en la Argentina, el transporte de mercaderías, el transporte ferroviario y la logística de comercio depende de que tengamos combustibles a precios razonables".

"Si tenemos la cuarta reserva mundial de oil, ¿cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica en tener los combustibles a un precio razonable en el mercado interno?, porque además los salarios en Vaca Muerta no se pagan en dólares, se pagan en pesos, los equipos de perforación, los equipos de agua y los ingenieros se pagan en pesos, la exportación se cobra en dólares y además con un tipo de cambio diferenciado”, agregó.

En este contexto, Massa aseguró que este lunes las petroleras presentarán su propuesta de abastecimiento y que ya se está comenzando a normalizar la situación en las estaciones de servicios.

El apoyo de los trabajadores petroleros a Sergio Massa

Por su parte, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro total de actividades para el próximo miércoles y culpó a las empresas del sector por la escasez de nafta de los últimos días.

Así lo hicieron a través de un comunicado oficial, publicado en la cuenta de X (ex Twitter) de la entidad, en donde acusaron a las compañías de estar "castigando a los argentinos", advirtiendo que "se terminó el tiempo de los especuladores".

Falta de combustible: los expendedores no ven una solución cercana

"Respaldamos incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado por Massa para la medianoche del martes. Debe quedar claro que operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319, que busca el autoabastecimiento del país", expresa el comunicado.

En esta línea, acusaron a las empresas de "especular" y "mostrar su peor cara, la de la avaricia". Además, sostuvieron que "es un sinsentido que de manera permanente se hable de récords de producción y al mismo tiempo no haya combustible" luego de darse a conocer las cifras récord de producción de petróleo en Vaca Muerta durante septiembre, que fue más de 300 mil barriles diarios.

