Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, se refirió a la importancia de convertir la crisis climática en una política de Estado. “La política climática puede ser la última oportunidad para pensar en un desarrollo económico con prosperidad”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría que me hable del tema central de su secretaría en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la relación de éste con la cuestión política actual.

De alguna manera hemos visto estos últimos meses a Javier Milei negando la crisis climática, algo que se viene alertando hace rato. Hemos visto los impactos de esta crisis en Argentina.

Uno de los mayores desestabilizantes macroeconómicos que tenemos en nuestro país fue producto de una sequía de más de 3 años que destruyó parte de la construcción de las economías regionales, un golpe directo a las cuentas del Estado y a los bolsillos de la gente.

Negar el cambio climático y decir que es un invento del socialismo es un error. Lo único que se socializa con las crisis climáticas son las pérdidas, sobre todo en las personas más vulnerables y expuestas a la variedad climática. Es una situación muy preocupante.

Desde Argentina estamos de acuerdo con que la cuestión de la crisis climática debe ser una política de Estado y trascender los distintos gobiernos. Para mí, la política climática es un debate profundamente económico, porque tiene que ver con transformar la manera en la que producimos y consumimos.

Argentina es el país más urbanizado de América Latina, tiene que haber una visión integral de todos los sectores de la economía. Las personas que niegan la crisis climática tienen intereses atrás. Si conocieran la gestión privada deberían entender las preocupaciones de los sectores productivos.

Hay barreras que ya se están imponiendo, la Unión Europea pide exportar productos libres de deforestación, se nota la necesidad de proyectos de inversión que cumplan ciertos requisitos en términos de sostenibilidad y política climática.

Se empieza a reclamar y exigir estas medidas para dar respuestas a nivel nacional y global. El Estado debe acompañar esta transición y darle la vuelta a esta historia pensando en que la política climática puede ser la última oportunidad para pensar en un desarrollo económico con prosperidad.

El impacto político en el cambio climático

¿Por qué creés que hay que votar a Massa y no a Milei?

El cambio climático no es una agenda de largo plazo, debe tomarse en cuenta ya.

Sergio Massa fue uno de los principales defensores a la hora de responder a los sectores productivos y regionales en las provincias con medidas para paliar esta crisis.

La posición argentina le exige al mundo porque nuestro país y los que nos rodean no somos los responsables de la crisis, y sin embargo, somos los más afectados, pero esto no significa que no debemos comprometernos.

Hay que dar una respuesta ya mismo. Las medidas de adaptación que tomemos debemos pensarlas en base a la gente y las viviendas.

Las políticas climáticas deben llegar para quedarse. Tenemos que prepararnos con políticas que le den respuesta a la gente, negar un problema real no ayuda a nadie. Sergio Massa dio respuestas con políticas específicas

Si tenemos un sector productivo que está atento a la variabilidad climática y responde con tecnología, vamos a poder conservar lo que producimos y ser más activos. Al producir alimento para el mundo, debe haber una transición pensando en invertir en la transformación de la matriz productiva.

Claudio Mardones: ¿Cómo se combinan las cuestiones electorales con la discusión más estructural del cambio climático? Uno de los temas de la campaña del Frente de Todos fue crear una ley de humedales, pero el proyecto quedó varado.

¿Qué lugar hay para articular una agenda ecológica que pueda sobrevivir a la campaña?

Estamos en un proceso evolutivo en la perspectiva climática del desarrollo de políticas públicas, principalmente por la sequía y todos los fenómenos del clima que interfieren en la economía. Debe darse en una discusión social y política.

Hemos evolucionado y partimos desde un desconocimiento que hay sobre la cuestión ambiental y sobre el significado de leyes como la de humedales, que trae la posibilidad de poner en valor los servicios ecosistémicos que ciertos humedales nos brindan.

Hay que generar una discusión porque si no, en un futuro muchas cuestiones ambientales se judicializan y te frena todo. La ley de humedales nos debe permitir ordenar el territorio argentino y llevar a cabo actividades económicas que tengan en cuenta un plan ambiental, con el fin de que las cuestiones económicas y la proyección del espacio conviva.

De cara al próximo año estoy esperanzada con que la discusión del cambio climático se haga realidad en una ley de humedales, para generar las oportunidades necesarias relacionadas con los grandes préstamos y financiamiento a nivel nacional.

