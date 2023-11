Alejandro “Topo” Rodríguez sostuvo que la clave de la próxima elección está en la diferencia entre lo que Sergio Massa pueda ganar en la Provincia de Buenos Aires y el norte del país en comparación con la diferencia en Córdoba y Santa Fe. “El mensaje implícito que está detrás del voto a Milei debe ser entendido por la dirigencia política, aunque Milei pierda la elección”, declaró el legislador en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué votaría toda la gente que integra el interbloque que usted conduce del peronismo cordobés?

No le voy a esquivar a ese desafío, simplemente voy a compartir con usted unas breves reflexiones previas.

Como usted bien sabe, lo ha manifestado recién, soy bonaerense del peronismo, en la provincia de Buenos Aires y todo lo que yo diga sobre Córdoba tiene la limitación de estar opinando sobre una materia y sobre una realidad que desconozco en sus detalles, pero no le voy a esquivar.

Nuestro interbloque tiene tres componentes, los diputados de Córdoba, alineados con el gobernador Juan Schiaretti, los socialistas de Santa Fe, Mónica Fein y Enrique Estévez, y nuestro bloque de peronista bonaerense, dentro de ese interbloque, Natalia de la Sota y en mi caso hemos dicho que vamos a votar por Massa, también lo hicieron público hace muy pocas horas, los miembros del socialismo de Santa Fe, y en el caso del resto de nuestros compañeros integrantes, todavía no han fijado una posición.

Ahora, sinceramente, lo que pueda estar planteando el gobernador actual y el electo, o eventualmente los diputados, no solo en Córdoba, sino en cualquier otra geografía de la Argentina, tiene el valor de revelar cuál es la opción, pero usted bien sabe, especialmente en un balotaje, tengo la impresión de que no mueve el amperímetro.

Aquí el desafío es interpretar qué es lo que pasó en la elección general, y en Córdoba, la enorme mayoría del electorado no votó por el candidato oficialista, por lo tanto, a Sergio Massa, le corresponde la enorme tarea de tener un mensaje asociado a lo que necesita hoy el federalismo, y en ese sentido, el mensaje vinculado con fortalecer la capacidad del sector agroindustrial, avanzar, como bien dijo Massa la semana pasada en Tucumán, en una ampliación del corte de biocombustibles con los combustibles tradicionales o fósiles, entender que el diálogo es la base del entendimiento en materia productiva, pero también en materia institucional, son aspectos que aparecen como los los grandes desafíos.

Claramente, de Córdoba y Santa Fe, no se han expresado a favor del candidato del oficialismo, y ahí la disputa va a ser significativa, por supuesto.

¿Cuál es su pálpito? ¿Qué cree que van a terminar votando Córdoba y Santa Fe?

No creo que Santa Fe y Córdoba cambien la tendencia general de lo que fueron las PASO y la elección del 22 de octubre.

El gran desafío para el candidato del oficialismo es ver cuál es la diferencia, del mismo modo que parte con una ventaja que puede ampliarla en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires y en el norte argentino. Así que la abstención entre lo que pueda ampliar de diferencia la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires y el norte argentino, comparado con cuál sea la diferencia con la que eventualmente salga derrotado en Córdoba y Santa Fe va a estar la clave de la próxima elección.

No le quito valor al debate presidencial. Usted sabe muy bien que en esta etapa, en esta elección, los debates presidenciales han sido especialmente atendidos por la ciudadanía y la opinión pública y hoy tienen un valor significativo.

¿Cree que va a primar en Córdoba el antikirchnerismo antes que nada? ¿O va a primar el republicanismo democratico tradicional cordobes antes que nada?

Bien, usted ha mencionado con toda certeza que ya no va a estar la candidatura de Schiaretti, permítame sumarle lo obvio, pero que forma parte del análisis. Tampoco va a estar la candidatura de Patricia Bullrich ni la de Myriam Bregman.

En ese contexto, lo mejor que podría obtener Massa en un resultado, es no enfrentarse a una realidad tan contundentemente adversa como la que tuvo que enfrentar Daniel Scioli en 2015, que perdió en la provincia de Córdoba por 93 mil votos de diferencia, siendo que a nivel nacional, la diferencia con Macri fue de un poco más de 600 mil votos.

Por lo tanto, en la medida en que Massa tenga la capacidad de consolidar lo propio, tomar una proporción razonable del votante de Schiaretti, y en una proporción menos ambiciosa, pero que suma también, el voto más radical que haya eventualmente optado por Patricia Bullrich, tranquilamente podría estar reduciendo la diferencia en términos proporcionales de lo que le costó la candidatura presidencial a Scioli en 2015.

Si usted me pide un pronóstico en términos de números, no lo sé, pero conceptualmente ese es el horizonte. Claramente, el electorado de Córdoba, y en menor proporción el de Santa Fe, no han optado, y es poco probable que vayan a optar, por el candidato del oficialismo en la elección.

Claudio Mardones: Se habló de que Florencio Randazzo podría ser hasta ministro de Milei. Milei lo ponderó, precisamente por su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué evaluación hace del rol de Randazzo en este momento?

Todos nosotros, los ocho diputados y diputadas del bloque federal tuvimos una opción muy clara en la elección PASO y la primera vuelta. Trabajamos e impulsamos la candidatura de Juan Schiaretti, que era el mejor candidato con la mejor propuesta.

Luego de eso, oficialmente de la Sota y yo adelantamos, hace ya más de dos meses y medio, que si llegábamos a la instancia de tener que elegir entre dos candidatos sin Schiaretti en el balotaje, no compartíamos la visión Bullrich y Milei, y por eso nos hemos expedido claramente a favor de votar al candidato Sergio Massa.

Lo que viene sucediendo en la Cámara de Diputados con la cuestión de Israel tiene un antecedente que yo valoro y es que todos los bloques, le pido mil disculpas por la autorreferencia pero trabajé extensamente para lograrlo, aprobamos una resolución de condena a Hamas por la situación que hay en Israel. Me parece que ha sido una demostración de que por encima de matices y diferencias todos los sectores de la Cámara de Diputados, salvo alguna especial excepción, tuvimos la misma consideración acerca de lo que está sucediendo en Israel.

A mí me parece que es un bloque que tiene matices y diferencias y justamente eso es lo que nos ha permitido trabajar de manera coordinada, es legítimo que en este caso un diputado acompañe algo que cree que es una iniciativa válida, y se verá ahora el miércoles que es lo que sucede con el tratamiento de esta resolución.

Ahora, yendo a lo que usted me pregunta sobre cuál va a ser la opción presidencial del resto de los que no se han expedido, no sé, hasta ahora no han fijado una posición y, a mí entender, en una segunda vuelta no hay lugar para terceras posiciones.

Uno está con una alternativa o está con otra. Nosotros hemos planteado que vamos a votar a Sergio Massa y respetaría cualquier otra posición que tenga una definición distinta a la nuestra.

Alejandro Gomel: Hablaba de Córdoba y hay otro actor ahora central, fundamental, que es quién será gobernador, este Martín Llaryora, y algunos también de los que son intendentes del peronismo en la provincia de Córdoba. ¿Cree que Llaryora puede incidir en lo que pase con el voto el 19 de noviembre?

Sinceramente, no tengo un conocimiento profundo, ni diálogo alguno con el gobernador electo, lo conozco, respeto y valoro. Además tiene el enorme valor de ser un hombre que continúa el proyecto de Schiaretti. Creo que es un hombre de la democracia y yo lo pondría en un contexto más amplio.

Como hemos comentado hace un instante, no hay que esperar que la definición de ningún dirigente, funcionario, candidato o excandidato, mueva el amperímetro de lo que va a votar el ciudadano.

Aquí, por las circunstancias que ya conocen, por la Constitución y el sistema político de la Argentina, lo único que vale es el mensaje que se escucha en cada uno de los candidatos presidenciales.

Ahora, en lo que viene, hablando en términos de gobernabilidad más allá de la elección, hay, afortunadamente, nuevos actores en el federalismo argentino. Hay un núcleo que algunos denominan una liga, o como se le pueda llamar, de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Está nada menos que un hombre joven con enorme potencial como Martín Llaryora. Hay intendentes nuevos en distintas intendencias importantes de la Argentina, lo que significa un recambio dirigencial, porque el mensaje implícito que está detrás del voto a Milei debe ser entendido por la dirigencia política, aunque Milei pierda la elección. Hay un mensaje de renovación, de exigencia, de otro tipo de estilos y un recambio que no debe ser ignorado por más que Milei pierda la elección.

