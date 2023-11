En medio de las críticas de Schiaretti, una veintena de legisladores del PJ se desmarcan y apoyan a Massa

La dura crítica del gobernador Juan Schiaretti, que llegó el viernes desde España, dedicada al “gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, acusándolo de tener “actitudes feudales que atropellan las instituciones” por el juicio político a la Corte Suprema, puso blanco sobre negro en el PJ cordobés. Para algunos, la prescindencia quedó atrás y el “Gringo” se jugó por Javier Milei, mientras otras voces creen que se trata de “un fuerte condicionamiento” a Massa para que se despegue del kirchnerismo.

De todos modos, el fuerte cuestionamiento del líder del PJ provincial llegó en un momento clave de la campaña del presidenciable de Unión por la Patria (UxP), mientras el llaryorismo emitió una primera señal de tender puentes con el massismo. La presión de intendentes y legisladores con territorio a favor de Massa recae sobre el mandatario electo.

A dos semanas de la segunda vuelta, una veintena de legisladores de la bancada oficialista se desmarcaron de la supuesta prescindencia de Schiaretti y Martín Llaryora, y jugaron abiertamente sus fichas al peronista renovador.

Más allá del apoyo por goteo sobre la base de las expresiones personales que ya se muestran sobre la superficie, en la bancada oficialista el tema ya se habló. Las voces consultadas por PERFIL CÓRDOBA coinciden en sostener que es “prácticamente unánime” el voto a Massa de los peronistas con bancas en la Unicameral.

En el poroteo fino, ya son 16 los legisladores del oficialismo que se pronunciaron abiertamente a favor del presidenciable de UxP. Otros cuatro que “ya cerraron” lo harán en los próximos días, mientras unos cuantos más debaten en su departamento si darán el apoyo explícito. Por otro lado, se ubican los “orgánicos” que mantienen silencio a la espera de un pronunciamiento de Schiaretti y Llaryora.

En el listado de los 16 oficialistas que blanquearon su voto a Massa se encuentran los massistas de la primera hora Tania Kyshakevych, Luis Lencinas (responde a Natalia De la Sota) y María Laura Labat. A ellos se sumaron Nadia Fernández, Carlos Alesandri, Carlos Lorenzo (Movimiento Evita), Franco Miranda, José Pihen (CGT Córdoba), Nora Bedano, Miguel “Piki” Majul, Matías Chamorro (Partido Socialista), Rodrigo Rufeil, Carlos Presas y Natalia Martínez.

Los dos legisladores de Identidad Peronista que articulan con el oficialismo, Mariana Caserio y Miguel Ángel Maldonado, que responden a Carlos Caserio, se ubican entre los peronistas-massistas de la primera hora.

En el caso de Labat y Miranda son dos legisladores del riñón de Adriana Nazario, quien expresó hace unos días su apoyo explícito a Massa. “Elijo confiar en la alternativa equilibrada, del diálogo democrático y de la unión nacional”, expresó la aspirante a la intendencia de Río Cuarto.

Los gremios alineados en la CGT Córdoba, liderada por José Pihen, ya hicieron público su alineamiento. “No seremos prescindentes, no nos da lo mismo: votamos ‘Massa Presidente’”, reza el documento de la central obrera paralela, al rechazar que los trabajadores y las familias pobres “queden condenados a la miseria y la desesperanza que les propone el neoliberalismo extremo”.

Más apoyo. El respaldo más reciente llegó desde Colón. Los tres legisladores (Presas, Rufeil y Martínez), intendentes y concejales del segundo departamento de la provincia manifestaron su apoyo a Massa. En un pronunciamiento afirmaron que “la agenda de los cordobeses” (el déficit de la Caja de Jubilaciones y los subsidios al transporte y la energía) sólo se podrá discutir ante “un gobierno de unidad nacional” que supere “la grieta”, como propone Massa.

En medio de las definiciones, se da por descontado que otros cuatro parlamentarios se pronuncien por estos días. Se trata de los legisladores del norte cordobés Alejandro Ruiz (Cruz del Eje) y Raúl Latimori (Totoral). “Están dialogando” con los interlocutores de Massa en Córdoba y se espera una definición en breve.

A su vez, “los Eslava (por Gustavo y María Emilia) ya cerraron”, dijo una voz peronista, pero no lo dicen. La misma fuente, señaló que “Marcelo Eslava (intendente y legislador electo) ya habló con Juanjo Álvarez”, el armador massista en Córdoba.

A esta convergencia de apoyos se sumó el voto del socialista Chamorro. Su fuerza política, aliada al PJ, expresó que “frente al riesgo para la democracia que representa Milei”, el Partido Socialista “apoya la candidatura de Sergio Massa”.

Los orgánicos. “No hay ni uno que no votará a Massa”, dijo un oficialista respecto a sus pares de bancada. No obstante, los “orgánicos” no lo van a decir en forma pública, a la espera de las definiciones de sus terminales.

En este núcleo están los legisladores Julieta Rinaldi, Leonardo Limia, Victoria Busso, Diego Hak, Francisco Fortuna, Dardo Iturria y Carmen Suárez, quienes responden al tándem Schiaretti-Alejandra Vigo. También están los que integran el círculo de Llaryora: Ramón Giraldi, Alejandra Piasco y Juan Manuel Cid.

Este último, llaryorista de la primera hora, expresó que “se tomará una decisión reflexiva y en conjunto cuando haya una mirada federal” por parte de los candidatos. Al respecto, Cid remarcó: “Cuando alguien se pronuncie sobre los intereses del pueblo de Córdoba y el interior, lo analizaremos”.

Otra voz oficialista, que no quiso adelantar su voto al renovador, advirtió que si gana Massa “tendrá que ser él quien se reconcilie con los cordobeses” y acentuó: “A nosotros se nos hizo muy difícil con el gobierno K. Es difícil un pronunciamiento por el voto a Massa”. La reflexión fue en línea con el pensamiento de Schiaretti.

Voto a Massa. “El peronismo vota peronismo. No le da lo mismo Massa o Milei”, le dijo Kyshakevych a PERFIL CÓRDOBA. “Sergio ha construido una figura que llena de esperanza al peronismo cordobés de que no cometa los errores que cometió el kirchnerismo y que reconfigure al peronismo nacional”, dijo.

Al apuntar contra Schiaretti, refutó la campaña en contra de Massa y el tildar de kirchneristas a los peronistas que apoyan al tigrense, y de que “Massa es kirchnerista”. Esto “lleva a un enojo de la militancia cordobesa del peronismo”, destacó. Por otro lado, valoró el “gesto” de Llaryora.

“Alguien que está saliendo critica y alguien que viene manda señales. Creo que es una lectura para el peronismo de Córdoba muy positiva”, resaltó la departamental por Ischilín.

En tanto, Nadia Fernández expresó su respaldo a Massa. “Hay más posibilidades de que Massa tome la agenda de Juan Schiaretti a que lo haga Milei”, apuntó.

“Milei no cree en la educación pública y Schiaretti sí. Milei no lo quiere al Papa y Schiaretti sí. Milei no cree en los derechos humanos y que hubo 30 mil desaparecidos y Schiaretti sí; y tiene una política de derechos humanos y se vio afectado por la dictadura”, repasó.

Desde ese posicionamiento, aseguró que “es absolutamente antagónico a todo lo construido en los últimos años en Córdoba, sostener nuestras políticas frente a un gobierno de extrema derecha”.

Ante la consulta de este medio, Labat (ex funcionaria de Transporte de la Nación) opinó que “Massa es el hombre necesario en el momento justo, el único que garantiza dos derechos fundamentales como la educación y salud pública”.

Por lo pronto, el acto del lunes encabezado por el tigrense en el Club General Paz Juniors mostrará la foto completa de los alineamientos de distintos sectores del peronismo cordobés, de cara al balotaje.