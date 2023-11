Daniel Scioli: “La policía de Río actuó de manera brutal con los hinchas de Boca”

Daniel Scioli, el Embajador de Argentina en Brasil, le solicitó al gobernador de Río de Janeiro que tome las medidas necesarias para proteger a los hinchas argentinos de cara a la final de la Copa Libertradores. “Boca no le hizo mal a nadie”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: Me gustaría que des tu punto de vista sobre el partido del sábado y sobre las recomendaciones que salieron con una mirada de seguridad brasileña…

La familia de Boca cumplió las recomendaciones. La policía de Río actuó de manera brutal con los hinchas de Boca, porque los hinchas de Boca se acercaron a un sector habilitado por la CONMEBOL y los fueron a atacar, que siguió con la policía lanzando gas lacrimógeno. Nadie quedó detenido, porque no había manera de encuadrarlos. Hace un rato hable con el gobernador de Río de Janeiro para que tome las medidas necesarias, con el fin de proteger a los hinchas argentinos

Alejandro Gomel: ¿Se puede decir que está garantizada la seguridad de los hinchas argentinos? ¿Qué se estima en las horas previas al partido?

Tenemos que estar atentos. Le pedimos a todas las personas que se cuiden, aunque sabemos lo que sienten y la expectativa por la final. No podemos perder de vista que es una final deportiva, no puede volver a haber una batalla como la de ayer. La policía tiene que ayudar y garantizar los cuidados, le he pedido al gobernador, a la policía militar y a la CONMEBOL que se garanticen estas cosas. Vamos a estar atentos con lo que está ocurriendo.

Boca no le hizo mal a nadie, simplemente un banderazo a favor de su equipo. Tengo confianza de que dentro del estadio no habrá situaciones de violencia.

NA: El tema es qué pasa después…

Exactamente, lo previo y lo posterior es lo que más me preocupa, y en eso estamos trabajando.

Román Iucht: ¿Han pedido una protección especial en la salida y en la entrada de los hinchas de Boca al Maracaná?

Si, está previsto eso. Lo vamos a estar supervisando.

NA: Si gana el equipo brasileño imaginamos cómo puede estar ese cuidado, pero uno no puede imaginarse al equipo argentino de forma tranquila festejando un eventual triunfo bostero…

La policía nos va a tener que garantizar que van a poder salir del estadio festejando y en paz, estando protegidos. Se han comprometido a hacerlo. Vendrán más reuniones, el banderazo y empezará la cuenta regresiva.

RI: ¿Cómo califica la actuación de la policía carioca?

Una brutalidad, indignante, irracional. Había familias, y vieron todo lo que pasó en el lugar habilitado por la CONMEBOL. Boca no fue a agredir a nadie, y de repente cuando una banda de Fluminense los identificó la policía actuó.

RI: ¿Cree que ha habido complicidad de la policía con los hinchas de Fluminense?

Los que tenemos responsabilidades tenemos que contribuir más allá de el cuadro de fútbol, por arriba de todo eso está nuestra responsabilidad institucional.

AG: ¿Qué se recomienda para los que no tienen entradas?

Que estén atentos a las entradas truchas. Hay que ver si se logra coordinar un lugar donde se pueda ver en vivo el partido. La cantidad de gente que hay supera la capacidad del estadio.

NA: Si llega a ganar Boca será una buena noticia para la alegría nacional…

Es la final de la Copa Libertadores, no mezclemos todo. Aunque es una euforia especial.

