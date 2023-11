El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció este domingo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevará a cabo una investigación a partir de finales de noviembre con el objetivo de determinar el destino de los 45 mil millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri recibió en forma de préstamo.

El anuncio se realizó durante una entrevista en LN+. Durante la conversación con el periodista Luis Majul, el ministro de Economía, destacó su gestión en el Palacio de Hacienda y subrayó que se enfrentó a dos desafíos principales: “El primer dato es la sequía, el año pasado, a esta altura la Argentina había exportado 21 mil millones de dólares más, y a pesar de eso sostuvimos el crecimiento de empleo en la Argentina”.

“El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI, y voy a contar una primicia internacional, a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018 y va a mandar una comisión que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, no se usó para financiar hospitales o escuelas, o para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión”, sostuvo.

Por el pago al FMI, las reservas del Banco Central cayeron al nivel más bajo en 17 años

En este sentido, Massa remarcó su “pedido de disculpas por errores propios y ajenos”, pero consideró que “soslayar el impacto de las reservas sobre el financiamiento, con el agravamiento de los vencimientos de deuda y la sequía, es, cuanto menos, subestimar un enorme problema que tuvo la Argentina”.

“La sequía representaba en términos de tamaño el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas y el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de la economía del país, en el medio, tenemos además un programa con el FMI y este año había 12.360 millones de dólares de vencimiento de deuda que tomó Macri”, agregó.

Por otro lado, el representante del oficialismo resaltó el avance en la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y enfatizó que este proyecto estuvo en pausa durante 4 años en la administración anterior, otros 3 años en la actual, y finalmente se completó en tan solo 10 meses bajo su gestión.

Las reservas del Banco Central caerán a su nivel más bajo en 17 años

En esa misma línea, agregó: “En el 2018 o 2019, cuando Macri cierra el acuerdo con el Fondo, baja de 1,6 a 0,4 del PBI la inversión pública, básicamente por pedido del FMI. En el documento del 2022, planteaban que bajáramos lo mismo, nosotros lo rechazamos porque dentro de ese 1,6 estaba el gasoducto”.

Del mismo modo, también rechazó la idea de llevar a cabo una "campaña del miedo" y respondió al periodista en relación al costo del transporte público, aclarando que le parece importante que "la campaña sea esclarecedora" y recordó lo que escuchó en la entrevista que le hizo él (Majul) al libertario: "Milei dijo que 1100 va a valer el boleto de tren sin subsidio, eso es un dato de la realidad”.

"A mi parecer, informar a la población que en lugar de pagar 65 pesos por un boleto de colectivo, podrían pagar 700; o que en lugar de abonar 600 pesos por el boleto de tren, podrían abonar 60 pesos, o incluso 1100; o que en lugar de desembolsar 350 pesos por un litro de nafta, podrían tener que pagar 800, es simplemente comunicar la verdad, ni más ni menos que eso", añadió.

Tensión entre Luis Majul y Sergio Massa en la entrevista

En un diálogo cargado de tensión y constantes interrupciones por ambas partes, Massa afirmó que la única manera de abordar el déficit es mediante "un agresivo programa exportador" que también implique una modificación en el sistema de trabajo de los embajadores , "con un ascenso asociado al éxito en la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas”.

“¡No se lo preguntaste a Milei el domingo pasado, cuando dijo vamos a la unificación cambiaria en un día. Que la gente sepa que eso es el 100% de devaluación, hay que contárselo a la gente”, cuestionó el candidato presidencial de Unión por la Patria.

Encuesta en mano, el mercado deja atrás la pax cambiaria y ya le pone números a la devaluación

Por otro lado, aunque se abstuvo de mencionar nombres de posibles miembros de su futuro Gabinete, admitió que buscaría colaboradores tanto del partido gobernante como de la facción opuesta: “Si pudiera, desde el 10 de diciembre a Graciela (Camaño) es a alguien con quien contaría dentro del equipo, como Juan Manuel Urtubey. Convocaría a los (Miguel) Pichetto y a los (Emilio) Monzó de este mundo. Sin miedo”, detalló.

Sergio Massa aseguró que Cristina Kirchner no va a tener ningún cargo público en su gobierno

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no va a tener cargo público" en caso de ganar el balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Cristina no va a tener función pública y no va a tener cargo público durante mi gobierno", expresó Massa, mientras aseguró que tampoco va a tener influencia "como no la tuvo" en su desempeño como ministro de Economía.

En una entrevista con Luis Majul en La Nacion+, Massa relativizó el papel de la vicepresidenta cuando fue nombrado a cargo de la cartera de hacienda, al señalar que a él lo propusieron "los gobernadores y a CGT".

Al ser consultado sobre las causas que afronta la vicepresidenta, Massa dijo que no pone "las manos en el fuego con nadie" y sostuvo que esos procesos "están en manos de la Justicia".

No obstante, aseguró que no cree "en los que se arrogan la facultad de juzgar antes de los jueces".

Massa, además, explicó la ausencia en la campaña del principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, al señalar que la misma está enfocada en él por ser el candidato.

"Cada uno hace campaña como quiere. Estamos enfocados en que la sociedad sepa quién va a gobernar. El presidente voy a ser yo y la campaña se centralizó en mí. Soy el que toma decisiones", indicó el candidato oficialista.

RM / ED