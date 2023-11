Massa polarizó con Milei en San Fernando: "Un país no se construye vendiendo órganos, sino con corazón"

De visita este domingo en San Fernando, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa encabezó un nutrido acto ante centenares de personas, buscando polarizar de manera directa con el discurso 'estilo motosierra' de su adversario, el libertario Javier Milei, ya en la recta final que lleva al balotaje del 19 de noviembre. "Díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón", disparo Massa, apuntando al sensible tema de los órganos que deslizó primero Milei y luego replicaron varios de sus seguidores.

"La Argentina que viene se construye con el corazón", insistió Massa, uniendo en su discurso alusiones a defender la educación pública, el transporte público, la moneda e incluso citó el tema Malvinas, apuntando en uno de sus pasajes más aplaudidos que "la sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán en argentinas".

"Queremos ser patria, queremos ser nación queremos, nuestra moneda, nuestra Malvinas, nuestro himno y queremos nuestra bandera. Viva la Patria", dijo Massa en San Fernando. Aunque no nombró de manera puntual a Milei, dejó implícita en cada frase que su prédica electotal se sitúa en las antípodas de la 'motosierra' que esgrime habitualmente el candidato libertario.

"En un país donde quieren privatizar la salud, nosotros lo que le decimos es que queremos que la salud sea gratuita para que puedan vivir y ser atendidos, el que puede pagar una prepaga, pero también el que no puede pagar y confía en el sistema de salud pública", agregó.



Massa repitió que en el balotaje "se definen cosas muy importantes, se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no si los trabajadores tienen derecho a la indemnización o no si los trabajadores tienen convenio colectivo de trabajo o no, nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos".

"Nosotros queremos y mejores jubilaciones, más medicamentos más protección para nuestros jubilados y jubiladas que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra Patria", precisó el ministro oficialista.

"Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades, es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente", indicó Massa.



Por último, el candidato de UxP les habló "a las mamás más jóvenes, a las abuelas, a las mujeres que hoy son el motor que cambia las ideas" ante quienes remarcó que el país enfrenta "un fenómeno raro que tiene que ver con la violencia tiene que ver con el autoritarismo, tiene que ver con el cercenamiento de derechos, tiene que ver además con tocar frente a las crisis que nos tocó vivir".

"Lo quiero simplificar en una frase que las mueva en estos 10 días a defender esta bandera, esta bandera que es la que nos une a todos, que es la que nunca tenemos que dejar de mirar, quieren transformarnos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila", alertó, destacando "quiero que vivamos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila pensando en crecer, pensando en estudiar pensando en trabajar".

NA/HB