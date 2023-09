Massa chicaneó a Milei: "Aquellos que niegan el cambio climático le hablan a los perros tratándolos como hijos"

El candidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a cruzar a Javier Milei por su posición respecto al cambio climático. “Niegan aquellos que no tienen hijos y que les hablan a los perros, tratándolos como hijos”, dijo Massa, sin nombrar a su rival de La Libertad Avanza, quien ha afirmado que “el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo”.

Massa decidió no nombrar a Javier Milei, pero no fue necesario para que se sintiera aludido. Además de la temática del cambio climático, que ya los había cruzado en X (exTwitter) hace apenas algunos días, el ministro tocó un tema polémico: el vínculo del economista libertario con los perros, particularmente con Conan, su perro fallecido con el que se comunica a través de una “medium”.

“Los que tenemos hijos y entendemos que merecen vivir en un ambiente cuidado y con oportunidades de desarrollo, sentimos que tenemos una responsabilidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas en serio a la hora de gobernar”, comparó Massa en el cierre del Encuentro sobre Economía Verde y Acción Climática realizada en el Centro Cultural Kirchner.

"Vamos a seguir gobernando", afirmó Massa en una cena de recaudación con aportes de hasta $5.000.000

Frente a una sala con jóvenes presentes, este martes Massa estableció: “Para los que peinamos canas, de alguna manera, esta es la agenda que pretendemos dejar. Es el legado, la agenda del país en el que soñamos que vivan nuestros hijos”, refiriéndose al “Acuerdo para la Acción Climática”.

El viernes pasado, Javier Milei aseguró en el cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural que "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera", que el valor del agua es "cero" y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados, lo que abrió una nueva polémica sobre sus propuestas y despertó variadas críticas de todos los demás sectores políticos.

Por ello, el candidato de Unión por la Patria continuó su alocución en el CCK convocando: “Quiero invitarlos a ustedes, quienes van a ser los que vivan ese lugar, a que defiendan con uñas y dientes la idea de que nuestros bosques, ríos y lagos no tienen precios. El cuidado de nuestro ambiente, de la mano del desarrollo sustentable, es el lugar en el que quieren vivir”.

Massa evitó nombrar al candidato libertario en su discurso, pero Milei se sintió aludido y contestó con otra chicana

La respuesta de Javier Milei fue rápida, evasiva y minimalista. El libertario compartió una nota sobre la chicana de Massa con el texto: “150% de inflación…” y nada más.

El último cruce entre Massa y Milei

Este domingo, el ministro de Economía inició deliberadamente una polémica con el candidato que resultó favorito en las elecciones PASO, al citar una publicación de Chequeado.com de hace más de dos años, en la que se destacaba la veracidad científica del consenso sobre el calentamiento global y el cambio climático.

"El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo", había sido la afirmación de Milei.

Massa se hizo eco de esta controversia para atacar a Milei por su negacionismo y comentó: "Horror es negar el cambio climático, Javier Milei. Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medioambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos", destacó el ministro.

El último cruce entre el ministro de Economía y Milei sobre el cambio climático y la economía

Rápidamente, Milei le respondió a su rival en las urnas, con quien busca polarizar para dejar sin chances a Patricia Bullrich, la tercera en discordia en la carrera hacia la Casa Rosada. "La mitad de los argentinos son pobres, la inflación vuela y el candidato a presidente del peronismo te habla de cambio climático. Ha perdido la brújula", contraatacó el economista de derecha, en una publicación que tituló "El extraviado".

Asimismo, unas horas antes, Massa había llamado “dolarización cobarde” al bimonetarismo que propone sus Bullrich: "Cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil". "Las tasas destruyen los procesos industriales porque, como no sos el emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés", argumentó Massa, quien logró el 27,27 por ciento de los votos en las PASO del 13 de agosto.

Massa confronta con Milei y anuncia un plan para generar empleo

En respuesta, Milei calificó de "horrores" las palabras del candidato oficialista. "La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros", dijo el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

Por último, Massa le respondió a Milei recordándole su postura en lo que respecta a la venta de órganos. "Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio", replicó.

ML / ED