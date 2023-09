Milei habló de "horrores económicos" de Massa, y la réplica fue dura: "Horror es que quieras permitir venta de órganos"

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, mantuvo este sábado 2 de septiembre un enérgico cruce con Javier Milei, aspirante a la Casa Rosada por La Libertad Avanza. El choque entre ambos se produjo a raíz de un tuit del libertario, donde le reprochó al tigrense una serie de "horrores" vinculados con supuestos deslices al referirse al plan de dolarización. La respuesta del titular del Palacio de Hacienda no tardó en materializarse: "Horror es que quieras permitir la venta de órganos".

La campaña electoral de cara a los comicios de octubre se plasmó este sábado en una confrontación que protagonizaron Massa y Milei en Twitter.

El libertario había retuiteado por la tarde un fragmento de una disertación del ministro de Economía durante el acto por el Día Nacional de la Industria. En ese contexto, Sergio Massa había puesto en entredicho la dolarización de la economía y exhortó a "recuperar el valor de nuestra moneda" para favorecer el crecimiento industrial en el país.

Entonces Milei atacó al tigrense en sus redes sociales al referirse a los supuestos "horrores" del ministro.

A su vez, acompañó la publicación con una explicación técnica sobre la tasa de interés.

"La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros", tuiteó el líder de la Libertad Avanza.

Frente a esto, Sergio Massa retuiteó declaraciones de Javier Milei en torno a la venta de órganos y retrucó: ""Horror es que quieras permitir la venta de órganos".

"La vida de la gente no tiene precio", expresó el funcionario oficialista en redes sociales.

Massa sobre la dolarización

En el contexto del evento organizado por el Día Nacional de la Industria, Massa criticó el plan de dolarización de Javier Milei.

"Tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o de dolarización 'cobarde', que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil. Lo vivimos con el patacón y el lecop...", detalló el tigrense durante el acto realizado en la provincia de Entre Ríos.

"Lo que termina pasando", prosiguió Massa, "es que los costos, los salarios, los impuestos y las tasas destruyen los procesos industriales”.

“Como no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés, pero además como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por encima de la tasa internacional”, argumentó el ministro.

“Los que creen que en Argentina tiene que haber un proyecto industrial, lo que tienen que hacer es apostar a recuperar el valor de nuestra moneda. Y ustedes me dirán '¿cómo?': vendiendo más de lo que compramos”, graficó Sergio Massa.

Polémica postura de Milei sobre la venta de órganos

A comienzos de mayo, Javier Milei generó polémica al intentar aclarar sus dichos respecto a la venta de órganos. El economista y referente de La Libertad Avanza propuso que la solución a la falta de donantes debe surgir del mercado.

"¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000, ¿Sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes", planteó Milei en aquel entonces y continuó: "Hay algo que no está funcionando bien. Revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas".

En la misma línea, había afirmado: "Vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase".

Ante la repregunta del periodista Nicolás Wiñazki para el canal TN, Milei insistió en que 7.500 de 350.000 personas "es un número demasiado grande", que debe invitar a revertir el interrogante: "¿Por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350 mil potenciales donantes por año?".

"Lo que yo estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan. No hay peor solución que la que implica la garra del Estado", puntualizó el economista al tiempo que precisó que la mejor opción es la libertad de acción de los individuos.

Asimismo, indicó: "Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es más, es al revés. Cada vez que se produce una intervención, cada vez que aparece la garra del Estado, la intervención del Estado el resultado posterior es peor que el que vos tenías".

Sus aclaraciones llegaron luego de que en junio de 2022 se mostrara abiertamente a favor de la venta de órganos: "Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", fue la polémica frase que provocó el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y del arco político.

